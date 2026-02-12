　
大陸 大陸焦點 特派現場

裁定結果出爐！　陸宣佈對歐盟產乳製品徵反補貼稅

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部今（12）日公告稱，根據2025年12月22日公佈的調查初裁結果，認定奶油、起司等產自歐盟的乳製品存在補貼，造成大陸國內相關乳製品產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係，因此，決定自13日起，針對原產於歐盟的進口相關乳製品徵收反補貼稅，實施期限自2026年2月13日起維持5年。

公告提到，調查機關於2024年8月21日立案，對被調查產品是否存在補貼和補貼金額、被調查產品是否對國內產業造成損害及損害程度以及補貼與損害之間的因果關係進行了調查。根據調查結果和《反補貼條例》第二十五條的規定，調查機關於2025年12月22日發佈初裁公告，認定被調查產品存在補貼，中國國內相關乳製品產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。

根據《反補貼條例》第三十九條的規定，大陸商務部向國務院關稅稅則委員會提出對原產於歐盟的進口相關乳製品徵收反補貼稅的建議。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2026年2月13日起，對原產於歐盟的進口相關乳製品徵收反補貼稅。

被調查產品為產於歐盟的鮮乳酪（起司，下同）及凝乳，經加工的乳酪（無論是否磨碎或粉化），藍紋乳酪和婁地青霉生產的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油（按重量計脂肪含量超過10%），主要作為食品直接或加工後供人消費。

公告強調，對本案終裁決定及徵收反補貼稅的決定不服的，根據《反補貼條例》第五十二條的規定，可以依法申請行政復議，也可以依法向人民法院提起訴訟。

相關新聞

拿現在對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：國民黨真有走在重返執政路上？

拿現在對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：國民黨真有走在重返執政路上？

媒體人黃暐瀚今（12日）表示，親美友日的國民黨，還在不在？過去親美，馬總統任內八年對美軍購「6000億台幣」，現在藍營疑美；過去友日，日本311大地震，馬前總統親自上線接電話募款，現在藍營疑日。他強調，過去半年，綠營做對了什麼？倒不如看看，藍營表現是什麼？質疑美國，質疑軍購，質疑台美關稅，質疑台積電，質疑日本，質疑黃暐瀚危言聳聽，質疑到最後，民調一直落，國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？

示警「藍白有超強效票房毒藥」　林濁水：候選人悲運只會一路下去

示警「藍白有超強效票房毒藥」　林濁水：候選人悲運只會一路下去

率團赴陸喊「習近平請客」　里長判刑2年6月

率團赴陸喊「習近平請客」　里長判刑2年6月

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

日本米價狂飆與奶油短缺　糧食通膨下的供需真相

日本米價狂飆與奶油短缺　糧食通膨下的供需真相

反補貼歐盟乳製品商務部關稅大陸乳酪奶油

