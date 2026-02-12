2026丙午火馬年60年一遇的躍動能量　專家教你掌握行動力與身心平衡

▲2026年將迎來極具能量的「丙午火馬年」，象徵著突破與快速成長。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在傳統文化中，「午」象徵著行動、自由、速度以及躍進。日本網站《Trill》分享了中醫師兼針灸師蘇珊．顧（Susan Chu）的解釋：這代表人生進入了一個不再畏懼麻煩與挫折，果敢邁進的階段，相較於停滯不前，此時更強調「持續變動」的重要性，「快速變化、嶄新契機、自我成長」將是這段期間的關鍵字。

60年一遇的「丙午」火馬年即將到來

2026年2月17日將迎來農曆新年，這也是每60年才輪到一次的「丙午」年。從這一天起直到2027年2月20日被稱為「火馬」年。「001 London」創辦人兼整合中醫師エイダ．オーイ（Ada Ooi）表示，火馬代表著強大的能量與躍動感，火元素的強度會帶來迫切感與熱情，這雖然能激發鬥志，但有時也會讓人感到壓力倍增。

這一年會加快生活節奏，使人更有渴望達成目標。因此，隨時留意體力極限與能量儲備就變得至關重要。オーイ進一步補充，目前的乙巳蛇年（至2026年2月16日止）象徵放下舊有習慣、重新調整自我，並尊重內在智慧；而接續而來的丙午年，則會讓人更傾向向外探索定位，透過決斷力與持續的行動力，將想法具現化。

輕盈駕馭「馬年能量」的健康提案

為了順應這股奔騰的能量，專家建議從以下三個生活習慣著手：

1、化想跑的心情為行動

不需要糾結於完美的計劃，重要的是將決心化為現實。無論是想開始冥想、跑步或皮拉提斯，只要腦中浮現衝動，就請立刻執行。蘇珊．顧強調：「今年，好運將眷顧那些先動起來、在前進中調整方向的人。」

2、找到自己的律動頻率

馬的能量有助於循環與思緒清晰，對健康有正面影響。但要注意，「持續移動」並不代表要全程衝刺，而是強調「持續性」。蘇珊指出，馬並不害怕慢下來，真正害怕的是停滯不前，因此重點不在於跑得最快，而在於能跑得長遠。

3、將修復視為必要行程

變動劇烈的一年若缺乏自我管理，極易導致身心耗竭。在尊重「活動需求」的同時，必須優先安排恢復時間。透過散步、伸展、呼吸法或穩定的睡眠習慣，能將馬的能量引導至長效的活力，而非短暫的燃燒。

【午年必做清單】

•長期且規律地進行運動。

•透過呼吸法、冥想、自由書寫或戶外活動來調節神經系統。

•針對休息的時間與方式，劃定明確的界線。

【午年應避免清單】

•把行程表塞得太滿。

•忽視身體疲勞或體力透支的警訊。

•誤把「瞎忙」當成有產出。