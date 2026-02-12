　
生活

2026丙午火馬年60年一遇的躍動能量　專家教你掌握行動力與身心平衡

▲▼馬年,能量,運勢,行動,身心,平衡。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲2026年將迎來極具能量的「丙午火馬年」，象徵著突破與快速成長。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在傳統文化中，「午」象徵著行動、自由、速度以及躍進。日本網站《Trill》分享了中醫師兼針灸師蘇珊．顧（Susan Chu）的解釋：這代表人生進入了一個不再畏懼麻煩與挫折，果敢邁進的階段，相較於停滯不前，此時更強調「持續變動」的重要性，「快速變化、嶄新契機、自我成長」將是這段期間的關鍵字。

60年一遇的「丙午」火馬年即將到來

2026年2月17日將迎來農曆新年，這也是每60年才輪到一次的「丙午」年。從這一天起直到2027年2月20日被稱為「火馬」年。「001 London」創辦人兼整合中醫師エイダ．オーイ（Ada Ooi）表示，火馬代表著強大的能量與躍動感，火元素的強度會帶來迫切感與熱情，這雖然能激發鬥志，但有時也會讓人感到壓力倍增。

這一年會加快生活節奏，使人更有渴望達成目標。因此，隨時留意體力極限與能量儲備就變得至關重要。オーイ進一步補充，目前的乙巳蛇年（至2026年2月16日止）象徵放下舊有習慣、重新調整自我，並尊重內在智慧；而接續而來的丙午年，則會讓人更傾向向外探索定位，透過決斷力與持續的行動力，將想法具現化。

輕盈駕馭「馬年能量」的健康提案

為了順應這股奔騰的能量，專家建議從以下三個生活習慣著手：

1、化想跑的心情為行動

不需要糾結於完美的計劃，重要的是將決心化為現實。無論是想開始冥想、跑步或皮拉提斯，只要腦中浮現衝動，就請立刻執行。蘇珊．顧強調：「今年，好運將眷顧那些先動起來、在前進中調整方向的人。」

2、找到自己的律動頻率

馬的能量有助於循環與思緒清晰，對健康有正面影響。但要注意，「持續移動」並不代表要全程衝刺，而是強調「持續性」。蘇珊指出，馬並不害怕慢下來，真正害怕的是停滯不前，因此重點不在於跑得最快，而在於能跑得長遠。

3、將修復視為必要行程

變動劇烈的一年若缺乏自我管理，極易導致身心耗竭。在尊重「活動需求」的同時，必須優先安排恢復時間。透過散步、伸展、呼吸法或穩定的睡眠習慣，能將馬的能量引導至長效的活力，而非短暫的燃燒。

【午年必做清單】

•長期且規律地進行運動。

•透過呼吸法、冥想、自由書寫或戶外活動來調節神經系統。

•針對休息的時間與方式，劃定明確的界線。

【午年應避免清單】

•把行程表塞得太滿。

•忽視身體疲勞或體力透支的警訊。

•誤把「瞎忙」當成有產出。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2026丙午火馬年60年一遇的躍動能量　專家教你掌握行動力與身心平衡

2026西洋情人節星座運勢：這3星座桃花最旺！告白脫單、激情邂逅全攻略

2026西洋情人節星座運勢：這3星座桃花最旺！告白脫單、激情邂逅全攻略

在占星學中，若想催旺桃花，通常會觀察掌管慾望的金星、象徵激情的火星、代表浪漫夢想的海王星，以及主管親密關係的冥王星。國外網站《Bustle》分享知名占星網站「LilithAstrology.com」創辦人Adama Sesay指出，如果這些天體在情人節當天剛好進入你的星座，將為甜蜜的火花搭好舞台。

「過年不能穿紅衣」婆婆罵：全世界都知道！媳回5字

「過年不能穿紅衣」婆婆罵：全世界都知道！媳回5字

超有賺錢頭腦的星座！TOP 1金錢掌控力超強

超有賺錢頭腦的星座！TOP 1金錢掌控力超強

墨香飄進醫院大廳　中醫大附醫揮毫迎春送祝福

墨香飄進醫院大廳　中醫大附醫揮毫迎春送祝福

關鍵字：

馬年能量運勢行動身心平衡

讀者迴響

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

