　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18歲少年「搶警槍」闖高中射殺女校長！泰國校園槍擊案　1死7傷

▲▼泰國校園槍擊案！18歲少年「搶警槍」射殺女校長　7人受傷。（圖／翻攝自民意報）

▲嫌犯搶奪警槍後，射殺女校長。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國宋卡府驚傳嚴重校園槍擊案，一名18歲少年11日下午從警察身上搶奪警用手槍後，持槍闖入當地一所高中校園內開槍掃射，54歲女校長為保護學生不幸中彈身亡，另有7名警察、師生分別遭槍擊或因驚嚇受傷。該名槍手更在校內挾持多名學生為人質，最終遭警方特勤部隊攻堅制伏，震驚泰國社會。

事發經過曝光 槍手先攻擊警察再轉往校園

根據《民意報》報導，泰國警方調查指出，2月11日下午3時接獲報案稱，有人持刀械在宋卡府班普魯區一處橡膠園徘徊，行為異常。警方趕抵現場試圖勸說該名18歲少年放下武器，不料對方突然揮刀攻擊員警，造成2名警員受傷，並趁亂搶走警車後座的配槍，隨即騎乘機車逃逸，朝附近的帕東布拉達坎基里瓦學校方向逃竄。

校園瞬間成戰場 女校長中彈不治多人受傷

槍手抵達學校後，立即在校門口警衛室附近開了3槍，隨後闖入校園內部。校內保全人員回憶當時情況時數度哽咽表示，聽見槍響後便知道大事不妙。槍手進入校園後開始瘋狂掃射，54歲的女校長莎西帕首當其衝，遭到射擊，傷勢嚴重，緊急送往合艾醫院搶救後仍宣告不治。

另一名14歲女學生也遭槍擊受傷，被送往宋卡納卡琳醫院治療。此外，還有一名女學生因驚慌從教學大樓2樓跳下導致受傷，另有2名女學生因過度驚嚇昏厥，1名學生腳踝受傷。

特勤隊攻堅救人質 槍手遭制伏頭部中彈

槍手在校內挾持多名師生作為人質，與警方對峙。警方隨即調派特勤部隊前往支援，並封鎖學校周邊區域。經過數小時的僵持與談判後，特勤人員成功攻堅，在激烈交火中制伏槍手，並將所有人質安全救出。槍手本人頭部右側太陽穴遭彈片擊中受傷，同樣被送往宋卡納卡琳醫院治療。

槍手遭控8項重罪 釀1死7傷

警方已針對這名18歲槍手提出8項指控，包括殺人罪、殺人未遂罪、意圖殺害公務人員罪、非法拘禁罪、妨礙公務罪、搶奪罪以及毀損財物罪等。受害者除了殉職的女校長及多名學生外，還包括2名在橡膠園遭攻擊的警察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

密醫幫客「入珠、龜頭整形」！　驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

18歲少年「搶警槍」闖高中射殺女校長！泰國校園槍擊案　1死7傷

美食網紅拍片狂嗑海鮮　誤食「魔鬼蟹」抽搐中毒亡

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

川普嗆封美加大橋！稱美應握一半所有權　CNN分析真正目的

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

嗆「斬首」高市後神隱3個月！　中國駐日領事首度公開露面

清潔工屋頂墜樓「被高壓電線接住」　肉身掛6層樓高空絕望求救

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

密醫幫客「入珠、龜頭整形」！　驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

18歲少年「搶警槍」闖高中射殺女校長！泰國校園槍擊案　1死7傷

美食網紅拍片狂嗑海鮮　誤食「魔鬼蟹」抽搐中毒亡

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

川普嗆封美加大橋！稱美應握一半所有權　CNN分析真正目的

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

嗆「斬首」高市後神隱3個月！　中國駐日領事首度公開露面

清潔工屋頂墜樓「被高壓電線接住」　肉身掛6層樓高空絕望求救

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！每天都有Live Band駐唱表演

記憶體短缺！　聯想集團示警「個人電腦出貨量面臨壓力」

2大戲劇女神罕見同台！林依晨圓夢靠尪力挺　「妳就是諧星」放閃

眼周肌膚一NG就很顯老？3個養護方案：冷熱敷、20法則都必學

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

大港開唱再拋震撼彈！　「變裝皇后」妮妃雅同台李竺芯「痟查某」合體

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

密醫幫客「入珠、龜頭整形」！　驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

行動電源又爆炸「恐怖起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

賴清德：藍白卡1.25兆軍購　害台灣可能跌出優先名單！

國際熱門新聞

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

川普達成「歷史性」協議：日韓印買美國煤炭

BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

台積電ADR大漲3.28％！　降息期待降低美股紅翻黑

美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

韓選手冬奧作弊！2女將設備含禁物

女闖高中開槍9死！學生封門2小時目睹

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

槍手弒母闖學校開槍9死　加拿大降半旗

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

南華早報：川普可能3/31訪中　貿易休戰擬延一年

更多熱門

相關新聞

美食網紅嗑海鮮　誤食魔鬼蟹喪命

美食網紅嗑海鮮　誤食魔鬼蟹喪命

菲律賓一名美食網紅4日拍片期間誤食含有劇毒的「魔鬼蟹」（devil crab），隔天就出現嚴重中毒反應，儘管醫療團隊全力搶救，仍無法阻止致命神經毒素擴散，在6日宣告不治。

女網紅遭猴群包圍狠咬　傷口變色急送醫

女網紅遭猴群包圍狠咬　傷口變色急送醫

驅邪虐死女房仲　乩童「咬私處」獲判無罪

驅邪虐死女房仲　乩童「咬私處」獲判無罪

一天娶2新娘！大馬男婚禮上左擁右抱

一天娶2新娘！大馬男婚禮上左擁右抱

上網罵泰王！他被判50年

上網罵泰王！他被判50年

關鍵字：

泰國校園槍擊特勤隊女校長東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面