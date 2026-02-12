18歲少年「搶警槍」闖高中射殺女校長！泰國校園槍擊案　1死7傷

▲嫌犯搶奪警槍後，射殺女校長。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國宋卡府驚傳嚴重校園槍擊案，一名18歲少年11日下午從警察身上搶奪警用手槍後，持槍闖入當地一所高中校園內開槍掃射，54歲女校長為保護學生不幸中彈身亡，另有7名警察、師生分別遭槍擊或因驚嚇受傷。該名槍手更在校內挾持多名學生為人質，最終遭警方特勤部隊攻堅制伏，震驚泰國社會。

事發經過曝光 槍手先攻擊警察再轉往校園

根據《民意報》報導，泰國警方調查指出，2月11日下午3時接獲報案稱，有人持刀械在宋卡府班普魯區一處橡膠園徘徊，行為異常。警方趕抵現場試圖勸說該名18歲少年放下武器，不料對方突然揮刀攻擊員警，造成2名警員受傷，並趁亂搶走警車後座的配槍，隨即騎乘機車逃逸，朝附近的帕東布拉達坎基里瓦學校方向逃竄。

校園瞬間成戰場 女校長中彈不治多人受傷

槍手抵達學校後，立即在校門口警衛室附近開了3槍，隨後闖入校園內部。校內保全人員回憶當時情況時數度哽咽表示，聽見槍響後便知道大事不妙。槍手進入校園後開始瘋狂掃射，54歲的女校長莎西帕首當其衝，遭到射擊，傷勢嚴重，緊急送往合艾醫院搶救後仍宣告不治。

另一名14歲女學生也遭槍擊受傷，被送往宋卡納卡琳醫院治療。此外，還有一名女學生因驚慌從教學大樓2樓跳下導致受傷，另有2名女學生因過度驚嚇昏厥，1名學生腳踝受傷。

特勤隊攻堅救人質 槍手遭制伏頭部中彈

槍手在校內挾持多名師生作為人質，與警方對峙。警方隨即調派特勤部隊前往支援，並封鎖學校周邊區域。經過數小時的僵持與談判後，特勤人員成功攻堅，在激烈交火中制伏槍手，並將所有人質安全救出。槍手本人頭部右側太陽穴遭彈片擊中受傷，同樣被送往宋卡納卡琳醫院治療。

槍手遭控8項重罪 釀1死7傷

警方已針對這名18歲槍手提出8項指控，包括殺人罪、殺人未遂罪、意圖殺害公務人員罪、非法拘禁罪、妨礙公務罪、搶奪罪以及毀損財物罪等。受害者除了殉職的女校長及多名學生外，還包括2名在橡膠園遭攻擊的警察。