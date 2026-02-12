　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鹿耳門花火迎春2／28登場　萬人搶春牛＋高空煙火震撼夜空

▲正統鹿耳門聖母廟2026年花火迎春系列活動將於2月28日盛大登場。（圖／記者林東良攝，下同）

▲正統鹿耳門聖母廟2026年花火迎春系列活動將於2月28日盛大登場。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

正統鹿耳門聖母廟2026年「花火迎春系列活動」將於2月28日盛大登場，廟方每年斥資上千萬元，結合傳統祈福科儀、民俗文化與藝文展演，打造南台灣最具代表性的元宵盛典，誠摯邀請全國信眾與民眾共襄盛舉，在鹿耳門媽庇佑下迎春納福。

▲正統鹿耳門聖母廟2026年花火迎春系列活動將於2月28日盛大登場。（圖／記者林東良攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟歷史可追溯至明鄭時期，以「鹿耳門媽」威靈顯赫聞名。多年來肩負信仰傳承與文化推廣使命，2026年特別擴大辦理花火迎春系列活動，期盼透過盛大慶典，讓更多年輕世代認識傳統民俗文化。廟方鄭主委表示，希望在媽祖護佑下，為社會祈求風調雨順、國泰民安。

▲正統鹿耳門聖母廟2026年花火迎春系列活動將於2月28日盛大登場。（圖／記者林東良攝，下同）

台南市副市長姜淋煌於記者會中強調，安全是活動順利的關鍵。提醒民眾參與炸蜂炮、搶春牛等活動時，務必配戴適當防護裝備，並遵循現場工作人員指示，共同維護活動秩序與安全，讓所有人都能在平安氛圍中感受元宵熱鬧。

▲正統鹿耳門聖母廟2026年花火迎春系列活動將於2月28日盛大登場。（圖／記者林東良攝，下同）

立委陳亭妃也親自前往致詞，並參加啟炮議式，她呼籲大家過年行春可前往土城鹿耳門聖母廟上福祈福，參與各項新春活動，過個歡喜快樂的新年。

▲正統鹿耳門聖母廟2026年花火迎春系列活動將於2月28日盛大登場。（圖／記者林東良攝，下同）

2月28日元宵夜重頭戲「花火迎春」典禮將依循古禮進行，由台南市長黃偉哲等主祭官執行鞭春牛儀式，鞭春牛十二鞭並唱頌鞭春贊後，隨即開放信眾搶春牛，象徵迎春開泰、百業興旺。預計將吸引上萬人潮齊聚鹿耳門。

當晚活動高潮迭起，包括無人機展演、國際級高空煙火觀摩秀，以及南台灣最具代表性的集中式祈福蜂巢炮。現場將設置十二座蜂巢式巨型炮台，蜂炮齊發、火樹銀花，接續高空煙火照亮夜空，營造震撼視覺效果。廟方指出，民間信仰認為蜂炮與煙火具有驅邪避疫、迎福納財之意，象徵為新的一年揭開光明序幕。此外，廟旁同步設置美食市集，匯集各式在地特色小吃，讓民眾在祈福之餘，也能品味道地台南風味。

▲正統鹿耳門聖母廟2026年花火迎春系列活動將於2月28日盛大登場。（圖／記者林東良攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟表示，誠摯邀請全國民眾於新春及元宵期間蒞臨鹿耳門，賞花火、沖蜂炮、搶春牛，在鹿耳門媽庇佑下，共迎平安順遂、吉祥圓滿的2026年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

台南蜜棗空運星國連4週熱銷　開市即秒殺

結合森林療癒與部落文化　台東「自然醒慢活祭」獲國際永續認證

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄　南消七大隊籲「人離火熄」保平安

鹿耳門花火迎春2／28登場　萬人搶春牛＋高空煙火震撼夜空

衛福部區域醫院評鑑公布　嘉義聖馬爾定醫院獲高度肯定

新春搶翻！台南蜜棗攻占星國市場　每週狂銷800公斤

莊惠忠接掌台南捷運工程處　打造綠能軌道、智慧路網

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

台南蜜棗空運星國連4週熱銷　開市即秒殺

結合森林療癒與部落文化　台東「自然醒慢活祭」獲國際永續認證

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄　南消七大隊籲「人離火熄」保平安

鹿耳門花火迎春2／28登場　萬人搶春牛＋高空煙火震撼夜空

衛福部區域醫院評鑑公布　嘉義聖馬爾定醫院獲高度肯定

新春搶翻！台南蜜棗攻占星國市場　每週狂銷800公斤

莊惠忠接掌台南捷運工程處　打造綠能軌道、智慧路網

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！每天都有Live Band駐唱表演

記憶體短缺！　聯想集團示警「個人電腦出貨量面臨壓力」

2大戲劇女神罕見同台！林依晨圓夢靠尪力挺　「妳就是諧星」放閃

眼周肌膚一NG就很顯老？3個養護方案：冷熱敷、20法則都必學

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

大港開唱再拋震撼彈！　「變裝皇后」妮妃雅同台李竺芯「痟查某」合體

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

密醫幫客「入珠、龜頭整形」！　驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

行動電源又爆炸「恐怖起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

【迷你大力士】小小孩抓吊環秀超強肌力！居然整個人直接倒吊

地方熱門新聞

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

設備即時啟動、員工冷靜應變新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

台南砸2200萬2026年補助70校設防水閘門

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

台南山上花園水道博物館春節登場「裝水水」走春拍美照

台南移民署攜新住民縫出迎春祝福

更多熱門

相關新聞

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟年度高空煙火秀活動即將登場，每年吸引大批民眾與遊客湧入觀賞，活動範圍廣、現場人潮密集，為確保活動期間公共安全無虞，台南市政府消防局第六救災救護大隊於活動前派員前往現地，進行救災動線與救護部署實地勘查，提前盤點潛在風險並完成整備規劃。

花蓮跨年衆星拱月　高空煙火照亮洄瀾夜空

花蓮跨年衆星拱月　高空煙火照亮洄瀾夜空

台南七股鹽山音樂會搭煙火秀南消三大隊提前強化高空煙火安全檢查

台南七股鹽山音樂會搭煙火秀南消三大隊提前強化高空煙火安全檢查

「縱貫線教父」辦雙喜宴　煙火像跨年秀

「縱貫線教父」辦雙喜宴　煙火像跨年秀

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建凝聚信眾力量守護家園

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建凝聚信眾力量守護家園

關鍵字：

鹿耳門花火迎春春牛高空煙火

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面