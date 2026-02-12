鹿耳門花火迎春2／28登場　萬人搶春牛＋高空煙火震撼夜空

▲正統鹿耳門聖母廟2026年花火迎春系列活動將於2月28日盛大登場。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

正統鹿耳門聖母廟2026年「花火迎春系列活動」將於2月28日盛大登場，廟方每年斥資上千萬元，結合傳統祈福科儀、民俗文化與藝文展演，打造南台灣最具代表性的元宵盛典，誠摯邀請全國信眾與民眾共襄盛舉，在鹿耳門媽庇佑下迎春納福。

正統鹿耳門聖母廟歷史可追溯至明鄭時期，以「鹿耳門媽」威靈顯赫聞名。多年來肩負信仰傳承與文化推廣使命，2026年特別擴大辦理花火迎春系列活動，期盼透過盛大慶典，讓更多年輕世代認識傳統民俗文化。廟方鄭主委表示，希望在媽祖護佑下，為社會祈求風調雨順、國泰民安。

台南市副市長姜淋煌於記者會中強調，安全是活動順利的關鍵。提醒民眾參與炸蜂炮、搶春牛等活動時，務必配戴適當防護裝備，並遵循現場工作人員指示，共同維護活動秩序與安全，讓所有人都能在平安氛圍中感受元宵熱鬧。

立委陳亭妃也親自前往致詞，並參加啟炮議式，她呼籲大家過年行春可前往土城鹿耳門聖母廟上福祈福，參與各項新春活動，過個歡喜快樂的新年。

2月28日元宵夜重頭戲「花火迎春」典禮將依循古禮進行，由台南市長黃偉哲等主祭官執行鞭春牛儀式，鞭春牛十二鞭並唱頌鞭春贊後，隨即開放信眾搶春牛，象徵迎春開泰、百業興旺。預計將吸引上萬人潮齊聚鹿耳門。

當晚活動高潮迭起，包括無人機展演、國際級高空煙火觀摩秀，以及南台灣最具代表性的集中式祈福蜂巢炮。現場將設置十二座蜂巢式巨型炮台，蜂炮齊發、火樹銀花，接續高空煙火照亮夜空，營造震撼視覺效果。廟方指出，民間信仰認為蜂炮與煙火具有驅邪避疫、迎福納財之意，象徵為新的一年揭開光明序幕。此外，廟旁同步設置美食市集，匯集各式在地特色小吃，讓民眾在祈福之餘，也能品味道地台南風味。

正統鹿耳門聖母廟表示，誠摯邀請全國民眾於新春及元宵期間蒞臨鹿耳門，賞花火、沖蜂炮、搶春牛，在鹿耳門媽庇佑下，共迎平安順遂、吉祥圓滿的2026年。