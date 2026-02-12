　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

▲▼ 立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。（圖／路透）

▲立陶宛總理魯吉尼涅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日再度針對台灣代表處設立一事發聲，「我看不出有任何理由，例如為何不能改稱為『台北代表處』，這不會否定我們對民主進程的支持」，並稱她不認為更名本身有什麼大問題。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，魯吉尼涅的這番言論顯示出立陶宛願意調整這項先前引發與中國外交裂痕的態度，魯吉尼涅受訪時提到，代表處更名必須與戰略夥伴協調，這並非能快速做出決策的事。

「我不認為（代表處更名）有什麼大問題，但這不是5分鐘就能決定的事」，魯吉尼涅稱，相關問題要與戰略夥伴協調，當初倉促行事是不爭事實，「開設代表處本身並非錯誤，問題並不在此，因為其他歐盟國家也設立類似的辦公室。但問題在於明知道這個名稱會引發後果卻這樣做，這是倉促的決定，我認為我們可以做出修正」。

魯吉尼涅直言，立陶宛外交政策應聚焦於國家利益，「我們必須回歸根本，掌權者的決策必須完全以國家與人民的利益為導向。」，立陶宛長期以來談論太多虛無縹緲的價值觀，卻沒有思考什麼才對國家真正有益。

魯吉尼涅說，「我不明白為什麼不能改稱為台北代表處，這並不會否認我們對民主進程的支持」，立陶宛支持白俄羅斯、烏克蘭等國的民主自由，對台灣也是如此。

此前，立陶宛總理魯吉尼涅形容，准許設立台灣代表處是個錯誤，此舉未與美歐協調，猶如「衝到火車前面卻輸了」。

台灣外交部發言人蕭光偉10日表示，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方駐處沒有就名稱更改部分進行討論。中國外交部發言人林劍呼籲立陶宛政府回到恪守一個中國原則的正確軌道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

密醫幫客「入珠、龜頭整形」！　驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

18歲少年「搶警槍」闖高中射殺女校長！泰國校園槍擊案　1死7傷

美食網紅拍片狂嗑海鮮　誤食「魔鬼蟹」抽搐中毒亡

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

川普嗆封美加大橋！稱美應握一半所有權　CNN分析真正目的

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

嗆「斬首」高市後神隱3個月！　中國駐日領事首度公開露面

清潔工屋頂墜樓「被高壓電線接住」　肉身掛6層樓高空絕望求救

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

密醫幫客「入珠、龜頭整形」！　驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

18歲少年「搶警槍」闖高中射殺女校長！泰國校園槍擊案　1死7傷

美食網紅拍片狂嗑海鮮　誤食「魔鬼蟹」抽搐中毒亡

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

川普嗆封美加大橋！稱美應握一半所有權　CNN分析真正目的

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

嗆「斬首」高市後神隱3個月！　中國駐日領事首度公開露面

清潔工屋頂墜樓「被高壓電線接住」　肉身掛6層樓高空絕望求救

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！每天都有Live Band駐唱表演

記憶體短缺！　聯想集團示警「個人電腦出貨量面臨壓力」

2大戲劇女神罕見同台！林依晨圓夢靠尪力挺　「妳就是諧星」放閃

眼周肌膚一NG就很顯老？3個養護方案：冷熱敷、20法則都必學

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

大港開唱再拋震撼彈！　「變裝皇后」妮妃雅同台李竺芯「痟查某」合體

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

密醫幫客「入珠、龜頭整形」！　驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

行動電源又爆炸「恐怖起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

國際熱門新聞

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

川普達成「歷史性」協議：日韓印買美國煤炭

BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

台積電ADR大漲3.28％！　降息期待降低美股紅翻黑

美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

韓選手冬奧作弊！2女將設備含禁物

女闖高中開槍9死！學生封門2小時目睹

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

槍手弒母闖學校開槍9死　加拿大降半旗

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

南華早報：川普可能3/31訪中　貿易休戰擬延一年

更多熱門

相關新聞

立陶宛總理稱設台灣代表處是錯誤　外交部：目前未談改名

立陶宛總理稱設台灣代表處是錯誤　外交部：目前未談改名

針對立陶宛總理魯吉尼涅日前形容陶宛准許設立「台灣」代表處是「錯誤」，甚至稱此舉如「衝到火車前面卻輸了」，外交部發言人蕭光偉今（10日）回應強調，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方駐處沒有就名稱更改部分進行討論，我國持續和立陶宛在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利實質合作。

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

希望立陶宛盡早糾正錯誤　陸外交部

希望立陶宛盡早糾正錯誤　陸外交部

立陶宛欲對華止損　陸官媒：口頭認錯不夠

立陶宛欲對華止損　陸官媒：口頭認錯不夠

關鍵字：

立陶宛台灣代表處魯吉尼涅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面