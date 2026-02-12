立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

▲立陶宛總理魯吉尼涅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日再度針對台灣代表處設立一事發聲，「我看不出有任何理由，例如為何不能改稱為『台北代表處』，這不會否定我們對民主進程的支持」，並稱她不認為更名本身有什麼大問題。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，魯吉尼涅的這番言論顯示出立陶宛願意調整這項先前引發與中國外交裂痕的態度，魯吉尼涅受訪時提到，代表處更名必須與戰略夥伴協調，這並非能快速做出決策的事。

「我不認為（代表處更名）有什麼大問題，但這不是5分鐘就能決定的事」，魯吉尼涅稱，相關問題要與戰略夥伴協調，當初倉促行事是不爭事實，「開設代表處本身並非錯誤，問題並不在此，因為其他歐盟國家也設立類似的辦公室。但問題在於明知道這個名稱會引發後果卻這樣做，這是倉促的決定，我認為我們可以做出修正」。

魯吉尼涅直言，立陶宛外交政策應聚焦於國家利益，「我們必須回歸根本，掌權者的決策必須完全以國家與人民的利益為導向。」，立陶宛長期以來談論太多虛無縹緲的價值觀，卻沒有思考什麼才對國家真正有益。

魯吉尼涅說，「我不明白為什麼不能改稱為台北代表處，這並不會否認我們對民主進程的支持」，立陶宛支持白俄羅斯、烏克蘭等國的民主自由，對台灣也是如此。

此前，立陶宛總理魯吉尼涅形容，准許設立台灣代表處是個錯誤，此舉未與美歐協調，猶如「衝到火車前面卻輸了」。

台灣外交部發言人蕭光偉10日表示，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方駐處沒有就名稱更改部分進行討論。中國外交部發言人林劍呼籲立陶宛政府回到恪守一個中國原則的正確軌道。