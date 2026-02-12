　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙！執政黨應包容不同聲音

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

日前無黨籍立委高金素梅涉貪遭調查局搜索，民進黨立委王世堅除呼籲高金素梅好好接受調查，也表示相信高金素梅的為人處事，「我認為她還是站在我們台灣派這邊，原住民是最忠實的台灣派」，但相關言論引發綠營支持者不滿，遭網友出征。對此，王世堅今（12日）反問，如果他哪一句話是錯的，就要被撻伐、聲討到這種地步，國家還有其他大事怎麼不去這麼做？就因為這一句話不對，導致國家分裂了嗎？「我覺得這很莫名其妙」，執政黨應包容不同聲音，國家才會進步，才是真正的台灣派。

調查局10日搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅的國會辦公室，民進黨立委王世堅受訪時表示，相信高金素梅的為人處事，也相信她的政治立場，「我認為她還是站在我們台灣派這邊，我們台灣不分政黨，我們大家都是命運共同體」，即便大家政治立場有些不一樣，相信執政黨與在野黨終究會以合作優先為前提，「我們就讓司法歸司法，高金素梅只要從容面對，我相信有些問題可以被釐清」。不過，相關言論卻引發綠營基層與支持者不滿，媒體人周玉蔻更痛批王世堅不要臉，「民進黨有這種黨籍立委，真是丢人」。

對此，王世堅今（12日）受訪時除還原當天完整意思，也表示，「看到針孔沒看到磅空」，如果他哪一句話是錯的，就要被撻伐、聲討到這種地步，國家還有其他大事怎麼不去這做？就因為這一句話不對，導致國家分裂了嗎？「我覺得這很莫名其妙」，執政黨雍容大度、包容各種不同聲音，這樣國家才會進步，要把心胸、態度放大，才能壯大台灣，這才是真正的台灣派。

王世堅強調，台灣派要越做越大，即便對方心裡想法有一半、三分之一多少跟我們不一樣，但只要他是生活在台灣，「我們就是命運共同體」，當然釋出善意，希望高金素梅也是台灣派的成員，這樣有什麼不對嗎？

王世堅提到，高金素梅先前服務很多原住民同胞，他自己年輕時曾經營小鐵工廠，30幾位員工都是原住民同胞，忍受惡劣的環境工作，才造成台灣今天經濟這麼發達、繁榮，他們是最大的功勞者，而自己這2、30年來聽他們講，他們遇到很多委屈時，也會找原住民的立法委員幫忙，「裡面我聽最多的就是聽到高金素梅委員啊！我就跟高金素梅委員就這樣子啊！我完全不認識她」。

王世堅反問，自己聽到高金素梅有這麼好的風評，有什麼不對？他也認為高金素梅該接受司法調查的，就讓司法去查，但司法歸司法、認同歸認同，前總統蔡英文說過，「在我們台灣，沒有人必須為他的認同道歉」，在台灣每個人都可以活得有尊嚴，因為我們是命運共同體，容許每個人的想法不是百分之百相同，但是最基本大家共同愛護台灣，不要質疑人家立場。

王世堅也重申，至於是不是有涉入其他不法案子，就是司法去調查，當事人必須勇敢去面對。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙！執政黨應包容不同聲音

拿現在國民黨對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：真有走在重返執政路上？

嗆網友「你媽才拖垮籃球」　謝典霖陣營認了：小編看不下去

中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

國會大亂鬥！朝野立委被起訴　林楚茵：會證明王鴻薇才是使用暴力者

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙！執政黨應包容不同聲音

拿現在國民黨對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：真有走在重返執政路上？

嗆網友「你媽才拖垮籃球」　謝典霖陣營認了：小編看不下去

中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

國會大亂鬥！朝野立委被起訴　林楚茵：會證明王鴻薇才是使用暴力者

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！每天都有Live Band駐唱表演

記憶體短缺！　聯想集團示警「個人電腦出貨量面臨壓力」

2大戲劇女神罕見同台！林依晨圓夢靠尪力挺　「妳就是諧星」放閃

眼周肌膚一NG就很顯老？3個養護方案：冷熱敷、20法則都必學

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

大港開唱再拋震撼彈！　「變裝皇后」妮妃雅同台李竺芯「痟查某」合體

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

密醫幫客「入珠、龜頭整形」！　驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

行動電源又爆炸「恐怖起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

【枕頭要跑路？】黑白貓鑽裡面狂扭　秒變靈異現場XD

政治熱門新聞

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

柯文哲尾牙唱歌落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

藍綠白10立委被起訴　國民黨團轟綠：惡人先告狀！

謝典霖嗆「你媽才拖垮籃球」　今澄清：小編回的

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

更多熱門

相關新聞

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

無黨籍立委高金素梅涉貪遭調查局搜索。綠委王世堅昨呼籲高金好好接受調查。他也表示，相信高金素梅的為人處事，「我認為她還是站在我們台灣派這邊，原住民是最忠實的台灣派」。對此，綠委吳思瑤今（12日）表示，在台灣不分族群、不分男女老少，應該都是挺台派，但以她長期在立法院的觀察，高金可以參加中國九三閱兵、用簡體字簡報質詢、說「我們習近平」，個人覺得不是挺台派，王世堅可多觀察。

高金案爆「青島二館」風水魔咒　大門如有3柱香

高金案爆「青島二館」風水魔咒　大門如有3柱香

「金曲歌王岳父涉貪」法院羈押理由曝光

「金曲歌王岳父涉貪」法院羈押理由曝光

快訊／Matzka岳父捲高金素梅涉貪收押

快訊／Matzka岳父捲高金素梅涉貪收押

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

關鍵字：

王世堅高金素梅台灣派

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面