稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙！執政黨應包容不同聲音

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

日前無黨籍立委高金素梅涉貪遭調查局搜索，民進黨立委王世堅除呼籲高金素梅好好接受調查，也表示相信高金素梅的為人處事，「我認為她還是站在我們台灣派這邊，原住民是最忠實的台灣派」，但相關言論引發綠營支持者不滿，遭網友出征。對此，王世堅今（12日）反問，如果他哪一句話是錯的，就要被撻伐、聲討到這種地步，國家還有其他大事怎麼不去這麼做？就因為這一句話不對，導致國家分裂了嗎？「我覺得這很莫名其妙」，執政黨應包容不同聲音，國家才會進步，才是真正的台灣派。

調查局10日搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅的國會辦公室，民進黨立委王世堅受訪時表示，相信高金素梅的為人處事，也相信她的政治立場，「我認為她還是站在我們台灣派這邊，我們台灣不分政黨，我們大家都是命運共同體」，即便大家政治立場有些不一樣，相信執政黨與在野黨終究會以合作優先為前提，「我們就讓司法歸司法，高金素梅只要從容面對，我相信有些問題可以被釐清」。不過，相關言論卻引發綠營基層與支持者不滿，媒體人周玉蔻更痛批王世堅不要臉，「民進黨有這種黨籍立委，真是丢人」。

對此，王世堅今（12日）受訪時除還原當天完整意思，也表示，「看到針孔沒看到磅空」，如果他哪一句話是錯的，就要被撻伐、聲討到這種地步，國家還有其他大事怎麼不去這做？就因為這一句話不對，導致國家分裂了嗎？「我覺得這很莫名其妙」，執政黨雍容大度、包容各種不同聲音，這樣國家才會進步，要把心胸、態度放大，才能壯大台灣，這才是真正的台灣派。

王世堅強調，台灣派要越做越大，即便對方心裡想法有一半、三分之一多少跟我們不一樣，但只要他是生活在台灣，「我們就是命運共同體」，當然釋出善意，希望高金素梅也是台灣派的成員，這樣有什麼不對嗎？

王世堅提到，高金素梅先前服務很多原住民同胞，他自己年輕時曾經營小鐵工廠，30幾位員工都是原住民同胞，忍受惡劣的環境工作，才造成台灣今天經濟這麼發達、繁榮，他們是最大的功勞者，而自己這2、30年來聽他們講，他們遇到很多委屈時，也會找原住民的立法委員幫忙，「裡面我聽最多的就是聽到高金素梅委員啊！我就跟高金素梅委員就這樣子啊！我完全不認識她」。

王世堅反問，自己聽到高金素梅有這麼好的風評，有什麼不對？他也認為高金素梅該接受司法調查的，就讓司法去查，但司法歸司法、認同歸認同，前總統蔡英文說過，「在我們台灣，沒有人必須為他的認同道歉」，在台灣每個人都可以活得有尊嚴，因為我們是命運共同體，容許每個人的想法不是百分之百相同，但是最基本大家共同愛護台灣，不要質疑人家立場。

王世堅也重申，至於是不是有涉入其他不法案子，就是司法去調查，當事人必須勇敢去面對。