　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

▲▼ 台中市公共運輸與捷運工程處長張應當爆出性騷女下屬。（圖／翻攝自台中公捷處官網、民眾提供）

▲前台中市公共運輸與捷運工程處長張應當。（圖／翻攝自台中公捷處官網、民眾提供）

記者杜冠霖／台北報導

台中交通局所屬公共運輸及捷運工程處處長張應當，多年來性騷擾至少6名女員工，包括強摟、摳手心、耳邊吹氣等，女員工身心受創。直到民進黨議員踢爆此事後，才被記兩大過免職。監察院今（12日）指出，張應當對該處同仁性騷擾及職場霸凌，台中市政府交通局局長葉昭甫獲悉後，未善盡其督管職責，均核有違失，監察院通過葉大華及葉宜津委員所提彈劾案。

使該處淪為敵意性、脅迫性之工作環境

張應當於擔任原台中市公共運輸及捷運工程處長期間，屢屢濫用其機關首長權勢地位，對該處同仁性騷擾及職場霸凌，造成多名被害人人格、名譽、心理之嚴重侵害，台中市交通局長葉昭甫獲悉後，亦未善盡其督管之職責，容任張應當之不法行為持續發生至少逾2年。

 監察院指出，兩人作為致該處之職場工作環境惡化，而嚴重侵害公務員所應享有「安全衛生之工作環境」的基本勞動人權；均核有違失，情節重大。監察院於115年2月10日審查通過監察委員葉大華、葉宜津提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，張應當於109年6月3日起至113年11月26日之期間，擔任台中市公共運輸及捷運工程處處長，竟濫用機關首長之權勢地位，長期對該處至少6名女性同仁為言語及肢體性騷擾，除造成受害女性同仁精神痛苦，更使該處淪為敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境。

對性騷擾不成之女同事秋後算帳

張應當常態性對同仁大聲咆哮、動輒以髒話辱罵男性同仁、嚴厲要求同仁須「隨時」回應其LINE通話與訊息，如未回應即辱罵、當眾任意撕摔及丟公文，讓承辦人難堪、對性騷擾不成之女同事秋後算帳，故意挑小毛病公開羞辱、動輒以懲處威脅不配合之同仁，或威脅同仁自請降調、自請處分等，相關作為顯已逾越監督管理所必要之合理範圍，且持續以威脅、冒犯、歧視、侮辱、孤立言行等方式，造成敵意性、脅迫性、冒犯性之不友善工作環境，致嚴重損害部屬人格尊嚴及惡化職場工作環境。

彈劾案文指出，葉昭甫身為張應當之直屬上級主管，並早經多名被害同仁向其指訴張應當之相關惡行，卻遲未就張應當所涉「性騷擾」情節，為必要之釐清，依性別平等工作法採取立即有效之糾正與補救措施，甚至辯稱「事前不知張應當有性騷擾情事」；而就張應當所涉之「職場霸凌」部分，未依公務人員安全及衛生防護辦法積極妥處，僅口頭提醒注意。

葉昭甫後續並未依法通報該局安全及衛生防護小組進行調查或管考，容任張應當之違失行為持續發生，致無人敢再出面申訴，凸顯相關職場霸凌申訴機制失靈，並有迴護張應當之嫌。核其所為遲滯處理張應當之違失行為至少逾2年，顯未善盡監督管理之職責。

監察院指出，台中市公共運輸及捷運工程處前處長張應當於任職該職務期間，屢屢濫用其機關首長權勢地位，對該處同仁性騷擾及職場霸凌，造成多名被害人人格、名譽、心理之嚴重損害，嗣其上級主管即台中交通局局長葉昭甫獲悉後，亦未善盡其督管之職責，容任張應當之不法行為持續發生至少逾2年，致該處之職場工作環境惡化，而嚴重侵害公務員所應享有「安全衛生之工作環境」的基本勞動人權。

監察院強調，其等所為，核已違反公務員服務法第1條、第6條、第7條後段、第25條等規定，違失情節重大，已構成公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由，爰提案彈劾，移送懲戒法院審理。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙！執政黨應包容不同聲音

拿現在國民黨對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：真有走在重返執政路上？

嗆網友「你媽才拖垮籃球」　謝典霖陣營認了：小編看不下去

中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

國會大亂鬥！朝野立委被起訴　林楚茵：會證明王鴻薇才是使用暴力者

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙！執政黨應包容不同聲音

拿現在國民黨對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：真有走在重返執政路上？

嗆網友「你媽才拖垮籃球」　謝典霖陣營認了：小編看不下去

中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

國會大亂鬥！朝野立委被起訴　林楚茵：會證明王鴻薇才是使用暴力者

記憶體短缺！　聯想集團示警「個人電腦出貨量面臨壓力」

2大戲劇女神罕見同台！林依晨圓夢靠尪力挺　「妳就是諧星」放閃

眼周肌膚一NG就很顯老？3個養護方案：冷熱敷、20法則都必學

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

大港開唱再拋震撼彈！　「變裝皇后」妮妃雅同台李竺芯「痟查某」合體

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

泰國密醫幫客「入珠、龜頭整形」！驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

行動電源又爆炸「恐怖起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

【正義未遲到】女毒蟲拖行派出所長奪命　新北院國民法官判死刑

政治熱門新聞

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

柯文哲尾牙唱歌落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

藍綠白10立委被起訴　國民黨團轟綠：惡人先告狀！

謝典霖嗆「你媽才拖垮籃球」　今澄清：小編回的

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

更多熱門

相關新聞

拿現在對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：國民黨真有走在重返執政路上？

拿現在對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：國民黨真有走在重返執政路上？

媒體人黃暐瀚今（12日）表示，親美友日的國民黨，還在不在？過去親美，馬總統任內八年對美軍購「6000億台幣」，現在藍營疑美；過去友日，日本311大地震，馬前總統親自上線接電話募款，現在藍營疑日。他強調，過去半年，綠營做對了什麼？倒不如看看，藍營表現是什麼？質疑美國，質疑軍購，質疑台美關稅，質疑台積電，質疑日本，質疑黃暐瀚危言聳聽，質疑到最後，民調一直落，國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？

讚侯友宜協調新北選戰　趙少康：台中應參考

讚侯友宜協調新北選戰　趙少康：台中應參考

非洲豬瘟4官員遭彈劾　盧秀燕露面談：尊重監察院

非洲豬瘟4官員遭彈劾　盧秀燕露面談：尊重監察院

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

徐宇甄主導罷免陳瑩　3305份連署造假

徐宇甄主導罷免陳瑩　3305份連署造假

關鍵字：

盧秀燕性騷擾職場霸凌台中交通監察院彈劾案國民黨監察院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面