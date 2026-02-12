台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

▲前台中市公共運輸與捷運工程處長張應當。（圖／翻攝自台中公捷處官網、民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中交通局所屬公共運輸及捷運工程處處長張應當，多年來性騷擾至少6名女員工，包括強摟、摳手心、耳邊吹氣等，女員工身心受創。直到民進黨議員踢爆此事後，才被記兩大過免職。監察院今（12日）指出，張應當對該處同仁性騷擾及職場霸凌，台中市政府交通局局長葉昭甫獲悉後，未善盡其督管職責，均核有違失，監察院通過葉大華及葉宜津委員所提彈劾案。

使該處淪為敵意性、脅迫性之工作環境

張應當於擔任原台中市公共運輸及捷運工程處長期間，屢屢濫用其機關首長權勢地位，對該處同仁性騷擾及職場霸凌，造成多名被害人人格、名譽、心理之嚴重侵害，台中市交通局長葉昭甫獲悉後，亦未善盡其督管之職責，容任張應當之不法行為持續發生至少逾2年。

監察院指出，兩人作為致該處之職場工作環境惡化，而嚴重侵害公務員所應享有「安全衛生之工作環境」的基本勞動人權；均核有違失，情節重大。監察院於115年2月10日審查通過監察委員葉大華、葉宜津提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，張應當於109年6月3日起至113年11月26日之期間，擔任台中市公共運輸及捷運工程處處長，竟濫用機關首長之權勢地位，長期對該處至少6名女性同仁為言語及肢體性騷擾，除造成受害女性同仁精神痛苦，更使該處淪為敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境。

對性騷擾不成之女同事秋後算帳

張應當常態性對同仁大聲咆哮、動輒以髒話辱罵男性同仁、嚴厲要求同仁須「隨時」回應其LINE通話與訊息，如未回應即辱罵、當眾任意撕摔及丟公文，讓承辦人難堪、對性騷擾不成之女同事秋後算帳，故意挑小毛病公開羞辱、動輒以懲處威脅不配合之同仁，或威脅同仁自請降調、自請處分等，相關作為顯已逾越監督管理所必要之合理範圍，且持續以威脅、冒犯、歧視、侮辱、孤立言行等方式，造成敵意性、脅迫性、冒犯性之不友善工作環境，致嚴重損害部屬人格尊嚴及惡化職場工作環境。

彈劾案文指出，葉昭甫身為張應當之直屬上級主管，並早經多名被害同仁向其指訴張應當之相關惡行，卻遲未就張應當所涉「性騷擾」情節，為必要之釐清，依性別平等工作法採取立即有效之糾正與補救措施，甚至辯稱「事前不知張應當有性騷擾情事」；而就張應當所涉之「職場霸凌」部分，未依公務人員安全及衛生防護辦法積極妥處，僅口頭提醒注意。

葉昭甫後續並未依法通報該局安全及衛生防護小組進行調查或管考，容任張應當之違失行為持續發生，致無人敢再出面申訴，凸顯相關職場霸凌申訴機制失靈，並有迴護張應當之嫌。核其所為遲滯處理張應當之違失行為至少逾2年，顯未善盡監督管理之職責。

監察院指出，台中市公共運輸及捷運工程處前處長張應當於任職該職務期間，屢屢濫用其機關首長權勢地位，對該處同仁性騷擾及職場霸凌，造成多名被害人人格、名譽、心理之嚴重損害，嗣其上級主管即台中交通局局長葉昭甫獲悉後，亦未善盡其督管之職責，容任張應當之不法行為持續發生至少逾2年，致該處之職場工作環境惡化，而嚴重侵害公務員所應享有「安全衛生之工作環境」的基本勞動人權。

監察院強調，其等所為，核已違反公務員服務法第1條、第6條、第7條後段、第25條等規定，違失情節重大，已構成公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由，爰提案彈劾，移送懲戒法院審理。

