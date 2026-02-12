高雄冬日遊樂園情人節彩蛋！　「超人力霸王」神秘嘉賓超期待

▲高雄冬日遊樂園情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓引爆期待。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府觀光局「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」以經典英雄「超人力霸王」守護港都，適逢2月14日西洋情人節，重磅推出「閃光召集令」快閃活動，下午2時至5時在高雄港18號碼頭展演區盛大登場。活動特別安排隱藏版神秘嘉賓到場，觀光局邀請民眾一同召喚超人力霸王神秘嘉賓現身。

觀光局長高閔琳表示，「閃光召集令」以紅、綠、藍（RGB）光之三原色為主軸，邀請高雄在地12組優秀表演團體，包括高雄女中儀隊、高雄中學儀隊、樹德家商啦啦隊、輔英競技啦啦隊、鹽光幼兒園、蘋果家族兒童街舞及創作才女白安，帶來精彩表演。

▲▼高雄冬日遊樂園情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓引爆期待。（圖／記者賴文萱翻攝）

全台首次亮相的超人力霸王「初代V.S達達」真人迷你秀，經典光與闇對決超級熱血；還有情人節限定超人力霸王CP互動，神秘嘉賓為全台第一次亮相的超人力霸王角色！，邀請大家攜手來高雄港18號碼頭，透過RGB光束集結，一起召喚神秘嘉賓，共創屬於港都的閃光回憶！

另外，閃光召集令活動找來12組表演團體及歌手白安接力演出，當天還將公布驚喜彩蛋，敬請期待！RGB限量手環（隨機紅、綠、藍）當日下午1:30開放觀眾至展演區旁排隊領取，參加舞台應援還能獲得Q版超人力霸王乳膠球一顆。

雙人同行或穿戴紅、綠、藍任一色系服裝或配件，加碼贈送限量精美小禮。民眾若於活動當天自備野餐墊，即可優先於席地區入座，近距離為自己喜愛的表演團體加油應援，還有機會獲得應援大禮包。