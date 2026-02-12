　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新春搶翻！台南蜜棗攻占星國市場　每週狂銷800公斤

▲台南蜜棗在新加坡高端市場熱銷，每週銷量突破800公斤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南蜜棗在新加坡高端市場熱銷，每週銷量突破800公斤，黃偉哲市長大力行銷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年將至，以華人為主的新加坡市場年節買氣升溫，台南蜜棗成功搶攻高端水果市場。駐新加坡代表童振源11日在臉書分享喜訊指出，台南蜜棗目前在當地每週熱銷超過800公斤，且幾乎每日一開市就被搶購一空，供不應求，銷售表現亮眼。

根據童振源貼文內容指出，許多消費者主動詢問到貨時間，甚至提早到場排隊選購，顯示台南蜜棗已在新加坡建立穩定口碑與品牌辨識度。在競爭激烈的高端水果市場中，能有如此銷售速度與回購率，實屬不易。

台南市長黃偉哲日前親赴新加坡知名百貨大葉高島屋推廣台南蜜棗，實地觀察市場反應。市府指出，當時即明顯感受到消費者對產品品質與口感的高度興趣，後續追加訂單持續湧入，銷售動能強勁。

▲台南蜜棗在新加坡高端市場熱銷，每週銷量突破800公斤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南蜜棗具清甜爽脆、果肉細緻與甜度高等特色，從產地栽培、採收、分級包裝到冷鏈空運，全程嚴格把關，確保品質穩定。他強調，唯有品質過硬，才能在消費力強、對食品要求高的新加坡市場站穩腳步。

市府進一步說明，此次蜜棗成功拓銷，除產品本身優勢外，也結合虛實整合行銷策略。一方面進軍高端實體通路上架販售，另一方面攜手當地直播主與網紅進行線上推廣，透過產地故事與試吃分享，提升品牌曝光與消費者信任度。

▲台南蜜棗在新加坡高端市場熱銷，每週銷量突破800公斤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，長期耕耘海外市場，逐步建立台南農特產品的品質形象與品牌信賴度，未來將依各國市場特性，持續推動更多優質農產外銷，擴大台南品牌國際能見度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

台南蜜棗空運星國連4週熱銷　開市即秒殺

結合森林療癒與部落文化　台東「自然醒慢活祭」獲國際永續認證

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄　南消七大隊籲「人離火熄」保平安

鹿耳門花火迎春2／28登場　萬人搶春牛＋高空煙火震撼夜空

衛福部區域醫院評鑑公布　嘉義聖馬爾定醫院獲高度肯定

新春搶翻！台南蜜棗攻占星國市場　每週狂銷800公斤

莊惠忠接掌台南捷運工程處　打造綠能軌道、智慧路網

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

台南蜜棗空運星國連4週熱銷　開市即秒殺

結合森林療癒與部落文化　台東「自然醒慢活祭」獲國際永續認證

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄　南消七大隊籲「人離火熄」保平安

鹿耳門花火迎春2／28登場　萬人搶春牛＋高空煙火震撼夜空

衛福部區域醫院評鑑公布　嘉義聖馬爾定醫院獲高度肯定

新春搶翻！台南蜜棗攻占星國市場　每週狂銷800公斤

莊惠忠接掌台南捷運工程處　打造綠能軌道、智慧路網

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

記憶體短缺！　聯想集團示警「個人電腦出貨量面臨壓力」

2大戲劇女神罕見同台！林依晨圓夢靠尪力挺　「妳就是諧星」放閃

眼周肌膚一NG就很顯老？3個養護方案：冷熱敷、20法則都必學

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

大港開唱再拋震撼彈！　「變裝皇后」妮妃雅同台李竺芯「痟查某」合體

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

泰國密醫幫客「入珠、龜頭整形」！驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

行動電源又爆炸「恐怖起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

【枕頭要跑路？】黑白貓鑽裡面狂扭　秒變靈異現場XD

地方熱門新聞

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

設備即時啟動、員工冷靜應變新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

台南砸2200萬2026年補助70校設防水閘門

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

台南山上花園水道博物館春節登場「裝水水」走春拍美照

台南移民署攜新住民縫出迎春祝福

更多熱門

相關新聞

莊惠忠接掌台南捷運工程處打造綠能軌道、智慧路網

莊惠忠接掌台南捷運工程處打造綠能軌道、智慧路網

為加速推動台南市捷運路網建設，打造便捷、準點且永續的軌道運輸環境，台南市政府交通局12日下午舉行布達典禮，宣布「台南市捷運工程處」新任處長由莊惠忠接任，秘書由盧彥璁陞任。交通局以「綠能軌道、智慧路網、人本交通」為願景，展現大台南捷運系統從規劃階段邁向實質動工的決心。

台南山上花園水道博物館春節登場「裝水水」走春拍美照

台南山上花園水道博物館春節登場「裝水水」走春拍美照

台南移民署攜新住民縫出迎春祝福

台南移民署攜新住民縫出迎春祝福

台南砸2200萬2026年補助70校設防水閘門

台南砸2200萬2026年補助70校設防水閘門

冒名粉專發文諷陳宗彥「安心上路」　陳亭妃怒報案：惡質到極點

冒名粉專發文諷陳宗彥「安心上路」　陳亭妃怒報案：惡質到極點

關鍵字：

台南蜜棗星國市場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面