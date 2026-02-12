新春搶翻！台南蜜棗攻占星國市場　每週狂銷800公斤

▲台南蜜棗在新加坡高端市場熱銷，每週銷量突破800公斤，黃偉哲市長大力行銷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年將至，以華人為主的新加坡市場年節買氣升溫，台南蜜棗成功搶攻高端水果市場。駐新加坡代表童振源11日在臉書分享喜訊指出，台南蜜棗目前在當地每週熱銷超過800公斤，且幾乎每日一開市就被搶購一空，供不應求，銷售表現亮眼。

根據童振源貼文內容指出，許多消費者主動詢問到貨時間，甚至提早到場排隊選購，顯示台南蜜棗已在新加坡建立穩定口碑與品牌辨識度。在競爭激烈的高端水果市場中，能有如此銷售速度與回購率，實屬不易。

台南市長黃偉哲日前親赴新加坡知名百貨大葉高島屋推廣台南蜜棗，實地觀察市場反應。市府指出，當時即明顯感受到消費者對產品品質與口感的高度興趣，後續追加訂單持續湧入，銷售動能強勁。

黃偉哲表示，台南蜜棗具清甜爽脆、果肉細緻與甜度高等特色，從產地栽培、採收、分級包裝到冷鏈空運，全程嚴格把關，確保品質穩定。他強調，唯有品質過硬，才能在消費力強、對食品要求高的新加坡市場站穩腳步。

市府進一步說明，此次蜜棗成功拓銷，除產品本身優勢外，也結合虛實整合行銷策略。一方面進軍高端實體通路上架販售，另一方面攜手當地直播主與網紅進行線上推廣，透過產地故事與試吃分享，提升品牌曝光與消費者信任度。

台南市政府表示，長期耕耘海外市場，逐步建立台南農特產品的品質形象與品牌信賴度，未來將依各國市場特性，持續推動更多優質農產外銷，擴大台南品牌國際能見度。