社會 社會焦點 保障人權

國際刑警駐外聯絡官去年逮167名境外逃犯　劉世芳視訊慰勉

▲內政部長黃世芳在警政署長張榮興、刑事局長邱紹洲陪同下視訊慰勉台警駐外聯絡官。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部長劉世芳在警政署長張榮興、刑事局長邱紹洲陪同下視訊慰勉台警駐外聯絡官。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

內政部長劉世芳12日在春節前夕召開視訊會議，慰勉警政署刑事局國際刑警科派駐全球各地的駐外警察聯絡官，肯定其長期堅守海外崗位、推動跨境執法合作的辛勞與成果，並聽取各駐在國警政合作現況與近期工作重點。內政部表示，2025年度駐外警察聯絡官在跨境執法成果包括：與世界各國合作偵破詐欺、毒品、槍砲、兒少性剝削及恐嚇公眾安全等跨國案件共26件，並緝獲我國境外逃犯167人；另也與外交部共同救援受困海外國人60人，跨境執法合作成果受到肯定。

劉世芳表示，當前電信詐欺、毒品走私、洗錢及人口販運等跨境犯罪威脅日益嚴峻，駐外警察聯絡官在情資交換、偵查協作及外逃通緝犯追緝等工作上扮演關鍵角色，是我國打擊跨境犯罪不可或缺的重要橋梁。

▲刑事局長邱紹洲。

▲刑事局長邱紹洲。

內政部指出，駐外警察聯絡官派駐於我國各駐外館處，受駐外機構館長指揮監督，並與各政府機關駐外人員密切合作，透過駐外團隊整體力量，共同推動涉外治安工作。劉世芳也期勉駐外人員持續積極協助館處執行各項指派任務，發揮駐外安全網絡功能。

內政部強調，我國長期與各駐在國警察及執法機關維持友好互信關係，不僅有助於跨境犯罪案件偵查合作與犯嫌遣返，也有助於爭取參與國際刑警組織（INTERPOL）等多邊合作機制。劉世芳最後勉勵駐外警察聯絡官持續深化國際警政交流合作，政府也將提供必要行政與資源支持，共同守護國人安全。

國際刑警駐外聯絡官去年逮167名境外逃犯　劉世芳視訊慰勉

【枕頭要跑路？】黑白貓鑽裡面狂扭　秒變靈異現場XD

駐外警察跨境執法逃犯緝捕國際刑警刑事局國際合作

