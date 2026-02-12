莊惠忠接掌台南捷運工程處　打造綠能軌道、智慧路網

▲台南市交通局布達捷運工程處新任處長莊惠忠（右）及秘書盧彥璁（左），交通局長王銘德（中）監交。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為加速推動台南市捷運路網建設，打造便捷、準點且永續的軌道運輸環境，台南市政府交通局12日下午舉行布達典禮，宣布「台南市捷運工程處」新任處長由莊惠忠接任，秘書由盧彥璁陞任。交通局以「綠能軌道、智慧路網、人本交通」為願景，展現大台南捷運系統從規劃階段邁向實質動工的決心。

新任捷運工程處處長莊惠忠畢業於淡江大學交通管理（科學）學系，歷任交通局綜合規劃科科長、交通工程科技正及運輸管理科股長等職，基層歷練完整，具備扎實交通專業背景。

莊惠忠過去曾統籌多項大型交通建設與重大活動交通規劃工作，包括帶領團隊督辦「2025城鎮韌性—關鍵基礎設施防護演習」，縝密規劃演練流程與交通動線；在「2024台灣燈會」期間擔任交通總體規劃及交通指揮中心統籌，掌握人流與車流調度，即時應變處理，確保活動期間交通順暢，展現交通整合與危機處理能力。

此外，莊惠忠任內主導推動台南市公共自行車租賃系統（YouBike 2.0）建置，持續擴增站點與優化營運布局，目前公共自行車站點已覆蓋全市37個行政區，建置規模達632站，提升市民使用綠色運輸的便利性，成果備受肯定。

配合此次人事異動，捷運工程處秘書由原綜合規劃課課長盧彥璁陞任，期望強化團隊整合與專業分工。

交通局長王銘德表示，此次人事調整秉持市長「用人唯才、適才適所」原則，期勉新任幹部發揮專業、承先啟後，全力推動首條捷運線實質動工，為台南捷運路網發展開創新里程碑，邁向更便捷與永續的交通新願景。