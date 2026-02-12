嗆網友「你媽才拖垮籃球」　謝典霖陣營認了：小編看不下去

▲彰化縣議長謝典霖在Threads與網友互嗆。（圖／翻攝自Threads／d.l_hsieh）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化縣議長謝典霖昨(11)日在i社群平台Threads上因高中籃球甲級聯賽（HBL）爭議與網友互嗆，今(12)日議長透過聯絡人回應強調，他身兼籃球協會理事長，長期以來「盡心盡力」協助協會運作、協調資金，但部分網友留言過於情緒化，才會引發小編回擊，造成外界觀感不佳，也已要求團隊未來理性回覆，呼籲網友避免攻擊性言論。

謝典霖昨日在Threads分享兒子參加高中籃球甲級聯賽的照片，卻遭網友留言諷刺「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，謝隨即爆粗口回嗆「你媽才拖垮籃球咧」、「爛貨」，雙方你來我往，還出現「你是爛到的平民老百姓」、「你全家更爛」等字眼，引發譁然。

▲彰化縣議長謝典霖。（圖／資料照）

事實上，謝典霖過去就因籃協會議頻頻缺席、甚至傳出喝醉酒不開會，導致協會多次流會，加上豪宅開箱、假球案等爭議，早已累積不少球迷不滿。對此，議長聯絡人表示，謝典霖近期在外參加活動不便親自受訪，但他身為籃協理事長，一直有投入時間與資源協助協會運作，只是網友長期以來的負面批評，讓小編一時情緒失控才出現衝突性留言，議長也已要求團隊未來謹慎應對、避免再與網友對罵，希望社群討論回歸理性。