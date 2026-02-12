　
花蓮燈會「鹹魚」非主燈！真正主燈曝光　他爆料：至少250萬元

花蓮縣政府近日舉辦「2026太平洋燈會」，其中宛如「鹹魚」的造型燈引起網路熱議。（翻攝自胡仁順臉書）

▲花蓮縣政府近日舉辦「2026太平洋燈會」，其中宛如「鹹魚」的造型燈引起網路熱議。（翻攝自胡仁順臉書）

圖文／鏡週刊

花蓮縣政府近日舉辦「2026太平洋燈會」，其中宛如「鹹魚」的造型引起網路熱議，還一度被誤認為主燈，縣政府後來澄清主燈為另一座。花蓮縣議員胡仁順今（12）日爆料，主燈造價至少250萬元，預算雖然合理，但是呈現的感覺是虛無飄渺。

花蓮縣舉辦這場燈砸下1,980萬元，其中主燈及造型燈外型曝光後，在網路熱引發熱議，還有人揶揄主燈太過隨便，造型燈看起來就像是「鹹魚」。面對網友們的諸多疑惑，縣議員胡仁順今於臉書po文解答，透露1,980萬元的預算是怎麼分配的。

胡仁順條列式說明，像是主燈至少250萬元；特色造型燈飾區至少800萬元、8組以上展品；全區光環境布置至少100萬元；星空煙火秀至少250萬元、11場以上；還有發電機與電費、所有照明、各式儀式與表演、音樂、手提燈籠、互動表演、文宣品、路燈旗、媒體與網路宣傳……等。

縣議員胡仁順今爆料，主燈造價至少250萬元，預算雖然合理，但是呈現的感覺是虛無飄渺。（翻攝自胡仁順臉書）

▲主燈呈現的感覺是虛無飄渺。（翻攝自胡仁順臉書）

胡仁順強調，自己有向幾個廠商詢問價錢，一致認為這個預算是合理，但問題在預算合理，呈現出來的卻不合理。「一座250萬元的主燈，感覺是虛無飄渺。其他特色燈飾，一座100多萬很合理，但呈現出來卻是不知所云的魚、輕飄飄的紗與布…這些，非常不合理。」

最後，胡仁順坦言自己最想問的是縣長徐榛蔚，以及有台東經驗的縣府觀光處，「你們真的覺得這樣的燈節，可以為花蓮帶來觀光效益嗎？」你捫心自問：「這個燈節，能吸引外地觀光客，放棄其他縣市的燈會，特別從外地來花蓮的嗎？」


花蓮燈會「鹹魚」非主燈！真正主燈曝光　他爆料：至少250萬元

