+886、+86別接！屏東執行署揭9類詐騙來電　籲守住3不原則

▲屏東執行分署反詐宣導。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙集團利用境外竄改電話及假冒公務機關名義行騙，手法層出不窮。法務部行政執行署屏東分署12日提醒，凡來電顯示+886、+86等異常號碼務必提高警覺，並破解常見詐騙三部曲，呼籲民眾落實「不回電、不給個資、不依指示操作」三不原則，守護財產安全。



屏東執行分署特別提醒，針對近期常發生的電話詐騙態樣進行分析，協助民眾強化防詐意識。

一、 辨識詐騙：這9種開頭電話絕對別接！

民眾接獲開頭顯示為 +886、+86、+0、+2、+03、+67、+102、886、0886 等陌生號碼時，多為境外竄改之詐騙電話，民眾應保持高度警覺，建議直接拒接。

二、 破解話術：常見電話詐騙三部曲

1. 探路測試： 頻繁接到「響一聲就掛斷」或「接通無聲」的電話，這類「探路」手法是用來確認該門號是否有人使用，回撥恐面臨高額話費或個資外洩風險。

2. 身分偽裝：假冒警察、檢察官或醫院人員，聲稱帳戶涉及洗錢或需監管帳戶。請記住，政府機關絕不會在電話中要求民眾操作ATM或匯款。

3. 假冒客服： 以電商客服名義稱「誤設分期付款」或「重複扣款」，要求民眾前往 ATM 或網路銀行進行「解除設定」，這百分之百是詐騙。

三、 預防對策：謹記「三不原則」

屏東分署呼籲民眾守護財產安全，應落實：

1. 不隨意回電：陌生、響一聲即掛的境外電話不要回撥。

2. 不提供個資：絕不輕易透露身分證字號、銀行密碼或信用卡驗證碼。

3. 不依指示操作：任何來電要求前往ATM、操作網銀或購買點數均為詐騙。

屏東分署提醒，民眾若接到可疑電話，請務必「冷靜、查證、報警」，並立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110尋求協助，共同防範詐騙犯罪，維護自身財產安全。屏東分署此次配合臺灣高等檢察署高雄檢察分署進行反詐宣導，相關「反詐騙短影音」可至屏東分署官網（http://www.pty.moj.gov.tw/）公佈欄處下載運用。