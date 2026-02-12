被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

▲2024年12月6日，國民黨無預警變更議程，要審議《選罷法》修法，導致朝野爆發嚴重肢體衝突。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院朝野立委在2024年間多次爆發肢體衝突。台北地檢署今（12日）偵結，起訴包含國民黨立委陳玉珍在內共計10名朝野立委。對此，曾遭陳玉珍抱摔、重踹而下體出血的民進黨立委林月琴強調，自己絕不和解，因為陳玉珍完全就是惡意傷人，甚至毫無悔意。

立法院朝野立委在2024年間，多次因《立法院職權行使法》、《選罷法》、《公投法》審議問題，在議場內外發生霸佔主席台、排隊搶登記等推擠衝突，事後互相提告，台北地檢署12日公告9件相關案件偵查終結，國民黨籍立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，民進黨籍立委柯建銘、林淑芬、林楚茵分別被依傷害、強制等罪起訴。

其中在2024年12月6日，國民黨無預警變更議程，要審議《選罷法》修法，陳玉珍在議場主席台上，強行環抱林月琴，將其抬起後重摔在地，並用腳踹她。林月琴就醫後發現下體出血，因此對陳玉珍提告。

對此，林月琴今表示，農曆年前收到消息，把她抱起重摔、踹她，還號稱「打人是國會免責權」的陳玉珍確定被北檢起訴。結果，國民黨竟然回應，「這是司法企圖弱化在野監督」。

林月琴質疑，所以她被踹到體內出血可以不究責？立法委員做什麼都可以免責？難怪陳玉珍會說出這麼誇張的言論。「再強調一次，我絕不和解！」因為陳玉珍完全就是惡意傷人，甚至毫無悔意！