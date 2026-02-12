中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

▲中科院研發的勁蜂三型攻擊無人機。（資料照／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中科院與美國國防科技公司「Shield AI」簽約，將攜手推動AI飛控無人系統的研發、驗證與部署。中科院今（12日）表示，依據合約內容，中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，加速發展台灣自主研製的AI飛控系統，用於自主任務執行與多系統／蜂群式協同作戰，使單一操作人員即可於一個地面控制站中，同時監控與指揮多套無人系統。

中科院說，本次合作結合Hivemind軟體開發套件（SDK），以利整合至本土研發載台，並同時透過Shield AI所提供的Hivemind即用型整合方案，於中科院多功能無人系統上進行展示與驗證，以支援在人力受限條件下的長時間任務運用。

中科院轉述，Shield AI共同創辦人暨總裁、前美國海軍特種部隊（Navy SEAL）成員Brandon Tseng表示，他們對於支持台灣的軍事與產業生態系統有著長期且深切的承諾，並持續招募台灣本地的高科技人才，投入相關研發與技術工作；透過此次與中科院的合作，正協助台灣打造具備尖端AI飛控能力的無人系統，使其即便在GPS與通訊受干擾的環境下，仍能進行協同運作與自主任務執行。

中科院表示，Hivemind為Shield AI的核心人工智慧軟體，可賦能無人系統具備「感知、決策與行動」能力。不同於僅依照預先規劃航線執行任務的傳統自動駕駛系統，Hivemind能夠即時重新規劃路徑、避開禁航區、規避障礙並因應突發狀況，在無需人為持續介入的情況下，安全且有效地完成任務。透過結合模擬式訓練、AI開發工具與機載邊緣運算能力，該平台可在GPS或通訊受限甚至遭拒止的複雜環境中，維持高度可靠的運作效能。

中科院說，本合約同時展現Shield AI持續深耕台灣及其防衛產業生態系的承諾。去年，Shield AI已宣布與漢翔簽署團隊合作協議，已於台灣部署、支援並維運其產品，並正式啟用位於台北101的新辦公室。