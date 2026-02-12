Apple Music、TV「加馬優惠」　限時半價、新用戶試用等你來

記者蘇晟彥／綜合報導

農曆新年是與親友團聚的暖心時刻，也是懷著感激迎向新氣象的起點。春回大地之際，Apple Music 特別邀請多組音樂人與嘉賓帶來獨家內容，輪番獻上馬年獨特的活力與氣勢，伴隨聽眾一起無畏前行，迎接嶄新的一年。除了精彩內容外，Apple Music 新訂閱用戶限時優惠免費暢聽 6 個月，之後以每月 NT$165 續訂；Apple TV 新用戶免費試用一個月，陪同大家「一起加馬」，省錢過好年。

新年電台特輯邀請孫燕姿、黃奇斌等藝人，送上新春祝福，並與樂迷重溫過去一年的華語樂壇代表作。 饒舌歌手 MC Jin 歐陽靖也登上新春電台特輯，與主持人 Ebro Darden 暢聊華語饒舌的精彩時刻，分享創作背後的故事與觀察。

此外， Apple Muisc 也特別邀請多位藝人分享個人精選歌單，即將在 2 月 16 日登場，陪伴樂迷在新的一年找回力量與回憶。包含舒淇的「舒淇：找到自己」歌單，她分享道：「當我沉溺時，這些音樂會給我一股能努力游出水面的力量。」喜劇演員歐陽萬成的「Jimmy O. Yang：童年回憶」則形容：「它像是我十歲時的時光膠囊，記錄著在親戚家拜年收紅包的那些片刻。」而音樂才女范曉萱的「范曉萱：伴你成長」歌單，她形容是：「能感受到歡快、享受、溫暖與鼓勵，也能找回青春回憶和長大後的感動。」

同時， Apple Muisc 精選了各年代華語和粵語流行經典，喚起記憶中永不「除舊」的感動。若還想延續這份佳節氣氛，不妨重溫 Apple Music 曆年賀歲精彩內容，讓年味更添豐富與層次。 Apple Music 開春也祭出特別優惠，即日起至 3 月 5 日，新訂閱用戶限時優惠免費暢聽 6 個月，之後以每月 NT$165 續訂。

熱門 Apple TV 原創作品部分集數限時免費看，加上超值強片及特惠套裝，精彩奔騰賀馬年！



除了音樂內容，新年期間也正是親友齊聚、闔家追劇的好時機。新春優惠「馬」上報到！即日起至 2 月 22 日，Apple TV 精選多部話題影集與原創內容，從緊張刺激的動作鉅作、口碑爆棚的劇情力作，到適合全家大小一同觀賞的溫馨作品，陪伴大家在春節假期放鬆追劇、共享團聚時光，為新年增添更多娛樂選擇。期間更推出多項限時優惠，包含多部 Apple TV 原創作品特價、超值電影套裝、NT$190 人氣強片，以及 NT$15 銅板價賀歲片租借優惠，讓春節假期娛樂一次到位。此外，自 2 月 13 日至 19 日期間，精選 Apple TV 原創影集《神之雫》、《劫持驚魂錄》、《誠實診療室》開放限定集數免費觀看，陪伴觀眾歡度新春假期。

即日起至 2 月 22 日，Apple Originals 原創電影《惡狼特工》(Wolfs)、《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)、《飛月情海》(Fly Me to the Moon)、《阿蓋爾》(Argylle) 和《拿破崙》(Napoleon) 等多部全球熱門話題鉅作皆有半價優惠。

全球熱門票房強片也推出限時 4 折優惠，包含《超人》 (Superman)、《侏羅紀世界：重生》(Jurassic World Rebirth)、《不可能的任務：最終清算》(Mission: Impossible - the Final Reckoning) 和《MINECRAFT 麥塊電影》(A Minecraft Movie) 等精選熱門電影，，陪伴觀眾熱鬧過年。

經典電影組合，同樣祭出優惠，包含《哈利波特》(Harry Potter) 全系列 8 部電影、《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun) 2 部電影、《功夫熊貓》 (Kung Fu Panda) 4 部電影合集和《侏羅紀世界》三部曲 (Jurassic World) 等皆享 75 折優惠。