生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年快到了「不想買新衣、新鞋」　一票人曝真實原因：只想廢9天

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO直呼，過年沒有買衣服、鞋子的動力了。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

長大後沒年味？一名網友表示，過去每到過年前都期待添購新衣新鞋迎好運，如今卻越來越無感，忍不住發問是否有人也一樣。貼文引發共鳴，不少人坦言多年沒為過年特別購物，認為少了年終、孩子變少，加上網購便利，平時就常買衣服，讓過年「穿新衣」的儀式感逐漸淡化。

一名網友在Threads感嘆，以前一到過年前就會期待添購新衣、新鞋，象徵除舊布新、迎接好運，但近幾年卻越來越提不起勁。

原PO直言，長大後越來越沒過節氛圍，同時也好奇拋問「有誰跟我一樣沒有動力買新衣服、新鞋子過新年呢？」

小時候超期待！網秒懂：現在過年只想躺平

貼文一出，許多人直呼有同感，「現在沒動力是因為還沒領年終」、「真的，沒什麼過年氣氛了」、「已經好幾年沒有過年買新衣服了」、「現在小朋友少了，才不熱鬧」、「我5年沒買了」、「打算家裡廢9天，不需要買鞋買新衣」。

也有人認為，網購太方便，平時都在穿新衣，「現在人生活品質都不錯，不用刻意過年買吧，平時都已經買齊」、「很久沒為了農曆新年買新衣，因為随時都在網購」、「平時就有在買，現在小孩沒有以前過年買新衣、買玩具的開心感了」。

02/10

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝
44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝

過年新衣新鞋儀式感年終網購過年氣氛

