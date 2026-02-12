過年快到了「不想買新衣、新鞋」　一票人曝真實原因：只想廢9天

▲原PO直呼，過年沒有買衣服、鞋子的動力了。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

長大後沒年味？一名網友表示，過去每到過年前都期待添購新衣新鞋迎好運，如今卻越來越無感，忍不住發問是否有人也一樣。貼文引發共鳴，不少人坦言多年沒為過年特別購物，認為少了年終、孩子變少，加上網購便利，平時就常買衣服，讓過年「穿新衣」的儀式感逐漸淡化。

一名網友在Threads感嘆，以前一到過年前就會期待添購新衣、新鞋，象徵除舊布新、迎接好運，但近幾年卻越來越提不起勁。

原PO直言，長大後越來越沒過節氛圍，同時也好奇拋問「有誰跟我一樣沒有動力買新衣服、新鞋子過新年呢？」

小時候超期待！網秒懂：現在過年只想躺平

貼文一出，許多人直呼有同感，「現在沒動力是因為還沒領年終」、「真的，沒什麼過年氣氛了」、「已經好幾年沒有過年買新衣服了」、「現在小朋友少了，才不熱鬧」、「我5年沒買了」、「打算家裡廢9天，不需要買鞋買新衣」。

也有人認為，網購太方便，平時都在穿新衣，「現在人生活品質都不錯，不用刻意過年買吧，平時都已經買齊」、「很久沒為了農曆新年買新衣，因為随時都在網購」、「平時就有在買，現在小孩沒有以前過年買新衣、買玩具的開心感了」。