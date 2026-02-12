春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

▲桃園市衛生局呼籲，春節年假桃園4處「週日及國定假日輕急症中心」UCC可提供救急醫療服務。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對春節連假，身體不舒服到底該去哪裡就診，桃園市衛生局指出，已設置4處「週日及國定假日輕急症中心」UCC，每天上午8時一路看到午夜12時。凡感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉痠痛不用先衝急診，就近到UCC就能看。春節9天連假期間，除2月16日、2月21日停診外，其餘7天均正常開設，另外2月28日和平紀念日也照常服務。

桃園市衛生局表示，UCC不只看輕症，更可能救命。日前一個週日下午，一名 70多歲老翁胸口悶悶不舒服，沒有劇烈胸痛、也不太喘，但怎麼坐、怎麼站都覺得怪。UCC醫師問診並查詢雲端用藥紀錄，發現他有糖尿病病史，立刻警覺可能是不典型心肌梗塞。醫療團隊馬上安排心電圖、建立靜脈管路，同步聯繫119與後送醫院，並即時傳送檢查結果，替患者搶下關鍵黃金救援時間。

▲桃園市衛生局提醒，春節年假桃園設置4處「週日及國定假日輕急症中心」UCC提供救急醫療服務。（圖／桃園衛生局提供）

衛生局強調，UCC重要價值是把輕症留在社區處理，把急重症用最快速度送到該去的地方，一起落實分級醫療，讓醫療資源用在最需要的人身上。若出現胸痛、呼吸困難、意識不清、重大外傷、中風徵象或疑似心肌梗塞等警訊，出現這些狀況千萬不要等，立刻就醫或撥119，把握黃金救援時間。

桃園4處UCC包括：

1，大明醫院（龜山區萬壽路二段964號），專線：320-2792#168

2，龍潭敏盛醫院（龍潭區中豐路168號），專線：0975-081706

3，大園敏盛醫院（大園區華中街2號），專線：386-7521#113

4，中美醫院（中壢區中美路95號），專線：426-6222#301

春節期間醫院開診狀況：https://dph.tycg.gov.tw/cp.aspx?n=21632。