社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中女騎士撞前車倒地又遭輾　頭部鮮血狂流搶救中

記者許權毅／台中報導

台中市東區精武路與進化路口12日13時許發生一起嚴重車禍，一名王姓女騎士疑似在燈號變換時煞車不及，猛力撞上前方已經靜止的何姓騎士，王女倒地後又遭後方一台騎乘檔車的胡男撞輾過安全帽，導致王女頭部大量鮮血狂流，一度失去生命跡象，現正搶救中。警方稍早採證後，沖洗血跡現場，大量鮮血如小河般往低窪處流。

▲▼台中東區車禍。（圖／記者許權毅攝）

▲台中東區進化路與精武路口今日下午發生嚴重車禍。（圖／記者許權毅攝）

挨撞的一名雙載騎士何男與後座女子說，2人是居服員，正準備要去台中醫院替民眾復健。女乘客說，當時號誌已經轉換成黃燈，停在機車停等區內，結果該名王女直接往車尾猛力撞擊，車牌都被撞歪，對方人車倒地。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王姓女騎士頭部重創，現場留下大量血跡。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中東區車禍。（圖／記者許權毅攝）

另名騎士胡男說，前面2車發生碰撞後，已經閃避不及，盡力閃避後，車輪仍撞上王女的安全帽處（頭部邊緣）。當時號誌已經從綠燈要跳黃燈，原本想加速通過，結果前方發生碰撞，就來不及了。

事發處位在東區進化路與精武路，是車流量大的路口。第三警分局稍早獲報後，初步製作肇事駕駛筆錄、蒐證後，取水到現場將血跡沖洗乾淨，只見血跡瞬間被沖散開，沿著斑馬線往低漥處流，血腥味也隨之而來，相當驚悚。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該名女騎士車輛右側受損。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中東區車禍。（圖／記者許權毅攝）

第三警分局說，王女（56歲）騎車沿精武路東往西方向行駛，行經事故地點時，與前方因黃燈減速停等之騎士、何男（50歲）發生碰撞，王女於碰撞後，後方胡男（49歲）又與王女發生碰撞，造成王女頭部受傷，送中國醫藥大學附設醫院治療，目前仍急救中，本案肇事原因尚待事故分析鑑定；台中市消防局說，王女在送醫途中一度失去生命跡象，送抵醫院後恢復。

▲▼台中東區車禍。（圖／記者許權毅攝）

▲▼雙載騎士（上）先遭受傷女騎士追撞，檔車男（下）又撞上受傷女騎士。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中東區車禍。（圖／記者許權毅攝）

