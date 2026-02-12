　
國際

韓戒嚴夜下令斷媒體水電！李祥敏遭判7年徒刑　法院認毀憲亂政

▲▼南韓前行政安全部長李祥敏涉嫌參與尹錫悅戒嚴內亂，指示消防廳長對5家媒體實施斷水斷電，一審遭判7年有期徒刑。（圖／VCG）

▲南韓前行政安全部長李祥敏涉嫌參與尹錫悅戒嚴內亂，指示消防廳長對5家媒體實施斷水斷電，一審遭判7年有期徒刑。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前行政安全部長李祥敏因在2024年12月3日緊急戒嚴期間，涉嫌轉達對5家媒體實施「斷水斷電」指令，並配合封鎖國會行動，被法院認定參與內亂。首爾中央地方法院今（12）日在一審判處7年有期徒刑，並明確認定戒嚴構成刑法內亂罪。特檢原求刑15年，法院量刑低於求刑標準，雙方均表明將提起上訴。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，首爾中央地方法院刑事合議32部指出，2024年12月3日宣布的緊急戒嚴，性質上屬於「以擾亂國家憲法為目的的暴動」，已符合刑法內亂罪構成要件。

法官直言，時任南韓總統尹錫悅與時任國防部長金龍顯等人依照指揮體系，動員大量軍警進駐國會與選舉管理委員會，試圖封鎖或限制其運作，意圖使國會無法行使職權，屬於破壞憲政秩序的行為。

▼南韓戒嚴軍派直升機降落在國會，警方則阻擋國會出入口。（資料照／路透）

▲▼南韓戒嚴軍派直升機降落在國會，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（資料照／達志影像／美聯社）

在此前提下，法官認定李祥敏屬於「內亂重要任務從事者」。判決指出，他在戒嚴當晚接獲尹錫悅交付、寫有「封鎖國會及對特定媒體斷水斷電」內容的文件，文件甚至記載軍警投入的機構與時段，屬於具體執行計畫。

法官指出，李祥敏於2024年12月3日晚間11時37分，致電時任消防廳長許錫坤，詢問是否收到警方關於斷水斷電的協助請求。法官認為，這通電話已構成具體業務指示。許錫坤作證指出，李祥敏通話時曾快速說出相關媒體名稱，讓他一度反覆詢問確認，法院據此認定其確實下達指示。

儘管最終未實際對5家媒體實施斷水斷電，法官仍強調，是否成功執行並不影響內亂罪責。判決指出，即便未參與全部暴動計畫，只要作為內亂集團成員參與部分行為，仍須對整體暴動結果負責。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（資料照／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

此外，法官也認定李祥敏去年2月在憲法裁判所（憲法法庭）出席尹錫悅彈劾案時作出虛假證詞。他當時否認曾接獲或下達斷水斷電指示，也否認見過相關文件。法官認為該部分構成偽證罪。不過，對於他聲稱未見到尹錫悅向時任經濟副總理崔相穆交付文件一事，法院認為，「不能排除單純記憶不清的可能」，判決無罪。

至於檢方另以濫用職權罪起訴，指其迫使消防系統進入配合狀態，法官則認為證據不足。判決指出，難以證明一線消防單位已實際建立即時應對體制，也無法確認許錫坤曾向下屬單位下達配合指示，因此不構成濫用職權。

在量刑理由上，法官措辭嚴厲，指出包括李祥敏在內等相關人士，「無視憲法所設想的正當程序，企圖以暴力手段癱瘓國家機關功能，嚴重損害民主核心價值，對國家存亡構成威脅，因此必須嚴懲。」

法院也批評李祥敏未曾積極勸阻相關行為，反而在憲法裁判所作出不實陳述，增加可責性。

02/10

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

郭台銘豪發3億獎金　10人抱走千萬
毒殺動物害張美阿嬤倒閉！九九峰動物樂園將接手
美女里長遭性騷！資深前輩要求「抱一下」摟肩摸腰
快訊／板橋超貴車禍！6000萬雲梯車撞保時捷...女駕駛不罰
行動電源又爆炸！消防員曝1款式：別買

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日韓要聞南韓戒嚴李祥敏尹錫悅一審內亂

