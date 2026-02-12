　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

▲▼新北市長侯友宜在新北捷運工程局長李政安的陪同下，進行捷運中和光復線(新北市段)可行性研究規劃路線視察。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

台北市副市長李四川11日宣布，2月底將請辭副市長一職，3月正式投入新北市長選戰，隨後新北市長侯友宜在第一時間就在臉書上發文力挺，強調「一棒接一棒，棒棒是強棒，請和我們一起全力支持李四川！」而原本也有意角逐的副市長劉和然也發文表示全力支持，欣然退場。看似順理成章的人選定案，其實背後有著侯友宜關鍵的折衝角色，經過一些時間醞釀，終於水到渠成促成共識。

據了解，侯友宜對新北市長人選整合，並非只停留在誰出線的層次，而是連宣布的時機點都細細安排。李四川1月中旬因私人行程赴美，但在赴美前，已多次與侯友宜碰面，兩人對於參選節奏已有默契，雙方已談定，待台北市府與輝達簽約完成後，再由李四川對外宣布動向，以免市政與選舉節奏互相干擾。

這樣的安排，某種程度也反映侯友宜對老同事李四川的尊重。近侯人士表示，侯認為參選是一條責任重大的路，既然要挺人，就應該讓對方在最合適的時間點登場，而不是被迫倉促表態。

至於劉和然，實際上並非毫無退場的心理準備。早在1月中旬接受媒體專訪時，他就以「運動員精神」形容選戰，強調比賽結果出來就要尊重，也坦言自己理工背景，看數字就能理解情勢。他曾直言，民調結果一看就懂，也想知道黨中央如何處理兩人的競爭關係。這番談話，某種程度已為後續退場留下伏筆。

▲▼2026新北市長可能人選新北市副市長劉和然年初三到三重先嗇宮參拜發紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市副市長劉和然。（圖／記者呂佳賢攝）

而從整體選情來看，李四川在多份民調中維持不錯的好感度與支持度，被視為藍營較具勝算的人選。在這樣的基礎上，侯友宜以「延續市政」為最大目標，協調兩人走向分進合擊的結局。侯本人也公開表示，協調過程中「大家目標很明確，就是希望市政能一棒接一棒延續」，並透露雙方有聯繫、有見面溝通。藍營人士認為，新北市是國民黨在北台灣最重要的執政堡壘之一，若人選協調失敗，不僅可能出現黨內分裂，也會衝擊整體2026布局。因此，侯友宜在此戰役中，被視為必須扛起「拆彈」責任的人。

知情人士分析，侯在李四川與劉和然之間的溝通上投入相當心力，雖然對外不多談細節，但始終把這件事放在心上。對他而言，新北市已由國民黨執政20年，政權與市政延續是不可退讓的底線。在這樣的前提下，侯友宜的責任，不只是選出一位候選人，而是確保整個團隊能在選戰開始前就維持完整與穩定。

藍營人士形容，這次新北市長人選定案過程，某種程度也呈現出侯友宜的政治個性。他沒有公開施壓，也沒有製造媒體話題，而是以私下溝通方式，慢慢把局勢導向共識。等到時機成熟，再讓李四川宣布參選，劉和然同步退場，整體節奏幾乎沒有出現劇烈衝突。

隨著李四川正式投入戰局，新北市長選戰也進入新階段。新北藍營人士表示，而在這場布局中，侯友宜的角色是一位負責讓整個局面不失控的調和者，不僅讓藍營內部避免了初選內戰，也為後續選戰保留了較完整的戰力。

▲▼ 蔣萬安「都更領航X節能降稅」記者會-李四川 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市副市長李四川 。（圖／記者黃克翔攝）

02/10 全台詐欺最新數據

讚侯友宜協調新北選戰　趙少康：台中應參考

讚侯友宜協調新北選戰　趙少康：台中應參考

經過新北市長侯友宜協助協調2026國民黨新北市長人選後，台北市副市長李四川預計3月正式投入選戰；侯友宜今（12日）受訪表示，我們目標很明確，希望市政不斷能夠延續以外，更能夠一棒接一棒把它做到更好，「我們會全力支持李四川」。前中廣董事長趙少康對此表示，國民黨在台中市長提名人選也出現僵局，應該好好參考新北的做法，早一點協調整合，推出最強人選，避免內耗，才能把戰力集中對外，贏得勝選。

被問第三副市長人選　蔣：人力銀行放年假

被問第三副市長人選　蔣：人力銀行放年假

李四川投入新北市長選戰　江啟臣喊話：團結是關鍵的力量

李四川投入新北市長選戰　江啟臣喊話：團結是關鍵的力量

黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

李四川：我與黃國昌比民調絕對不排斥

李四川：我與黃國昌比民調絕對不排斥

