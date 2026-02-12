幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



台北市副市長李四川11日宣布，2月底將請辭副市長一職，3月正式投入新北市長選戰，隨後新北市長侯友宜在第一時間就在臉書上發文力挺，強調「一棒接一棒，棒棒是強棒，請和我們一起全力支持李四川！」而原本也有意角逐的副市長劉和然也發文表示全力支持，欣然退場。看似順理成章的人選定案，其實背後有著侯友宜關鍵的折衝角色，經過一些時間醞釀，終於水到渠成促成共識。

據了解，侯友宜對新北市長人選整合，並非只停留在誰出線的層次，而是連宣布的時機點都細細安排。李四川1月中旬因私人行程赴美，但在赴美前，已多次與侯友宜碰面，兩人對於參選節奏已有默契，雙方已談定，待台北市府與輝達簽約完成後，再由李四川對外宣布動向，以免市政與選舉節奏互相干擾。

這樣的安排，某種程度也反映侯友宜對老同事李四川的尊重。近侯人士表示，侯認為參選是一條責任重大的路，既然要挺人，就應該讓對方在最合適的時間點登場，而不是被迫倉促表態。

至於劉和然，實際上並非毫無退場的心理準備。早在1月中旬接受媒體專訪時，他就以「運動員精神」形容選戰，強調比賽結果出來就要尊重，也坦言自己理工背景，看數字就能理解情勢。他曾直言，民調結果一看就懂，也想知道黨中央如何處理兩人的競爭關係。這番談話，某種程度已為後續退場留下伏筆。

而從整體選情來看，李四川在多份民調中維持不錯的好感度與支持度，被視為藍營較具勝算的人選。在這樣的基礎上，侯友宜以「延續市政」為最大目標，協調兩人走向分進合擊的結局。侯本人也公開表示，協調過程中「大家目標很明確，就是希望市政能一棒接一棒延續」，並透露雙方有聯繫、有見面溝通。藍營人士認為，新北市是國民黨在北台灣最重要的執政堡壘之一，若人選協調失敗，不僅可能出現黨內分裂，也會衝擊整體2026布局。因此，侯友宜在此戰役中，被視為必須扛起「拆彈」責任的人。

知情人士分析，侯在李四川與劉和然之間的溝通上投入相當心力，雖然對外不多談細節，但始終把這件事放在心上。對他而言，新北市已由國民黨執政20年，政權與市政延續是不可退讓的底線。在這樣的前提下，侯友宜的責任，不只是選出一位候選人，而是確保整個團隊能在選戰開始前就維持完整與穩定。

藍營人士形容，這次新北市長人選定案過程，某種程度也呈現出侯友宜的政治個性。他沒有公開施壓，也沒有製造媒體話題，而是以私下溝通方式，慢慢把局勢導向共識。等到時機成熟，再讓李四川宣布參選，劉和然同步退場，整體節奏幾乎沒有出現劇烈衝突。

隨著李四川正式投入戰局，新北市長選戰也進入新階段。新北藍營人士表示，而在這場布局中，侯友宜的角色是一位負責讓整個局面不失控的調和者，不僅讓藍營內部避免了初選內戰，也為後續選戰保留了較完整的戰力。

