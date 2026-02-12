國會大亂鬥！朝野立委被起訴　林楚茵：會證明王鴻薇才是使用暴力者

▲王鴻薇與林楚茵爆發衝突。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院朝野立委在2024年間，多次因審理法案，朝野發生激烈肢體衝突，事後藍綠白互相提告，台北地檢署12日公告9件相關案件偵查終結，國民黨籍立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，民進黨籍立委柯建銘、林淑芬、林楚茵分別被依傷害、強制等罪起訴。其中，王鴻薇與林楚茵互告，雙雙被起訴。對此，民進黨立委林楚茵表示，影像畫面很清楚，當時就是王鴻薇歇斯底里地動手，自己尊重司法程序，也會在法庭上據理力爭，讓全貌真相被完整還原，並證明王鴻薇才是那個使用暴力的人。

國民黨團書記長林沛祥對此表示，民進黨發動司法清算，此等「惡人先告狀」的濫訴行徑，不僅踐踏國會尊嚴，更是對民主憲政的極大諷刺。

民進黨立委林楚茵則說，影像畫面很清楚，當時就是王鴻薇歇斯底里地動手。自己尊重司法程序，也會在法庭上據理力爭，讓全貌真相被完整還原，並證明王鴻薇才是那個使用暴力的人。

林楚茵說，至於動手打人後還出言嘲諷的行為，除了藐視法律外，更是挑戰一般人的道德底線。不僅社會大眾在看，相信司法也會做出公正判斷。

2024年7月8日清晨，立院內政委員會繼續審查《公職人員選罷法修正草案》，多名立委為了爭搶座椅發生爭持，林淑芬與王鴻薇因此發生拉扯，林楚茵口出「你抓我幹嘛」並推向王鴻薇，王則反手掌摑林，林接連踹向王，雙方事後檢具傷單提告。