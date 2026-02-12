2026西洋情人節星座運勢：這3星座桃花最旺！告白脫單、激情邂逅全攻略

▲2026年的西洋情人節受金星與火星能量影響，三大星座將迎來極佳的感情運。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

西洋情人節向來是一年中最浪漫的日子，而今年2月14日，對於幾個特定星座來說，更是墜入愛河的絕佳時機。這全歸功於未來幾天在星空中盤旋、充滿激情的行星能量。在占星學中，若想催旺桃花，通常會觀察掌管慾望的金星、象徵激情的火星、代表浪漫夢想的海王星，以及主管親密關係的冥王星。國外網站《Bustle》分享知名占星網站「LilithAstrology.com」創辦人Adama Sesay指出，如果這些天體在情人節當天剛好進入你的星座，將為甜蜜的火花搭好舞台。不過，占星師也提醒，主動出擊仍是關鍵，建議單身者多更新交友軟體照片、參與聚會，才能讓對的人看見你。

以下整理出今年西洋情人節最容易脫單、感受粉紅泡泡的三大星座：

牡羊座（3月21日–4月19日）

過去你可能覺得情人節是和朋友狂歡的好日子，寧可在夜店玩到凌晨3點，也不想在燭光晚餐中度過；但今年牡羊座的氛圍完全不同，海王星這顆「浪漫夢想家」首度進入你的星座，這是一個罕見的星象。

這會讓你比平時更想打開交友軟體，且不只是想隨便找個約會對象，而是渴望展開深刻的對話。身為行動派的火象星座，只要你把目標鎖定在「尋找愛情」，你的積極能量會為你吸引不少目光。如果你已經有曖昧對象，情人節當天很適合大膽告白，讓關係更進一步。

水瓶座（1月20日–2月18日）

2月14日當天，火星與冥王星同時駐留在水瓶座，形成完美的浪漫組合。象徵火熱能量的火星與代表深層親密的冥王星結合，將帶來充滿激情的情人節。

準備好迎接一場「浪漫邂逅」吧！受星象影響，你走到哪都像自帶主角光環，可能原本只是臨時起意的約會，卻擦出意想不到的火花。占星家與治療師Carmen Turner Schott表示，你可能會跟平時不是你偏好的類型產生強烈化學反應。此外，火星也讓你變得衝動，或許在晚餐桌上就會不自覺脫口說出「我愛你」。別忘了隨時留意手機，一則充滿情意的私訊可能會徹底改變你對某人的看法。

雙魚座（2月19日–3月20日）

雙魚座在情人節當天擁有金星、太陽與北交點的加持，這在占星學中是極其浪漫且愉悅的配置。這股能量會讓許多雙魚座決定將暗戀轉化為實際行動，或許一個深情的吻，就會讓你確定「這就是愛」。

與其躲在螢幕後面幻想，不如勇敢邀約對方！情人節是展現感性與冒險最好的藉口。金星造訪你的星座，也增加了結識新朋友的機會，對象可能出現在職場、同事聚會，甚至是出差途中。如果你正處於曖昧階段，金星的能量將引導你們深情對望，並在當天正式確立伴侶關係。