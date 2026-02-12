　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

▲反裝甲攻擊型無人機「ALTIUS-600M型」。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲反裝甲攻擊型無人機「ALTIUS-600M型」。（資料照／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

陸軍近期驗證對美採購反裝甲攻擊型無人機「ALTIUS-600M型」效能，傳測試成效5架摔掉3架，卻以測試涉及作戰運用為由，不願意說明具體損失情況。對此，陸軍今（12日）表示，相關報導不屬實，ALTIUS-600M型攻擊無人機無論在裝備維保、教育訓練及技術支援等方面均正常執行。

《聯合報》報導，陸軍獵鴞專案對美採購Altius-600M型反裝甲攻擊無人機，最近陸軍砲兵部隊測考中心在濁水溪河床首度實施實彈攻擊驗證，外傳測試成效不如預期，5架摔掉3架，但是陸軍以測試涉及作戰運用為理由，不願意說明具體損失情況。

對此，陸軍司令簿12日回應，相關報導不屬實，籲請媒體勿使用未經證實數據加以臆測裝備效能；陸軍籌獲各項新式武器裝備，都會規劃效能與人員操作訓練成效驗證，有關獵鴞專案所採購的ALTIUS-600M型攻擊無人機無論在裝備維保、教育訓練及技術支援等方面均正常執行。

陸軍司令部強調，因應多變化的戰場環境，本軍已針對陸續獲的新式武器、裝備，規劃納入年度重大演訓，結合戰術作為，採實戰化方式（實彈射擊）實施訓練及驗證，達適切部署兵火力，建構可恃地面防衛戰力，望請國人支持。

根據資料，ALTIUS-600M型無人機攜帶反裝甲彈頭，火力投射範圍可達40公里，可於視距外有效摧毀敵軍戰甲車等目標。該款無人機的機身採摺疊設計，重量約12.7公斤，且具備光學及紅外線偵蒐能力，支援全天候作戰效能。

