日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

記者王佩翊／編譯

日本警方破獲一起粉絲遭性剝削的案件，36歲的前視覺系樂團主唱中野隼斗利用自己前歌手的身分，誘騙身為粉絲的未成年少女，要求對方每天傳送露臉的色情照片給他，並在一間卡拉OK的包廂內猥褻該名少女，因此被逮。

根據《每日新聞》報導，警視廳向島警署12日以「傳送猥褻影像要求罪」及「違反本人意願性交罪」等嫌疑逮捕36歲的中野隼斗。中野是以藝名「夊」在視覺系樂團「午前零時。」擔任主唱，但該樂團已於2021年解散，沒想到多年後他竟利用藝人身分誘騙未成年少女。

中野隼斗於2025年9月透過社群網站要求一名居住於東京都內、當時僅14歲的國中女學生「每天傳送露臉的色情照片」，明知對方未滿16歲仍提出猥褻要求。該名少女原本是樂團粉絲，此前主動在社群平台留言給中野稱，「我會持續支持你。」雙方因此交換聯絡方式。

警方調查發現，少女在中野的威逼利誘下，傳送了3至5張裸露照片。2025年10月，中野隼斗更進一步約少女至江東區某間卡拉OK包廂，對其進行猥褻行為。少女事後與家長一同前往向島署報案求助。

中野隼斗面對警方偵訊時竟辯稱，「因為我是樂團成員，比一般人有名，不希望個人資料被公開，所以才把這當作交換條件。」

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。