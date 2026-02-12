　
    • 　
>
政治

政院版軍購特別條例將付委　卓榮泰：露出希望的曙光

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

針對1.25兆軍購特別條例可望於立法院下會期付委，行政院長卓榮泰今（12日）在院會發表歲末談話時表示，昨天總統率國防部長、參謀總長與三軍司令舉行記者會，向在野黨提出需要儘速通過國防特別條例，經過一整天，也看到國會露出希望的曙光。卓強調，希望經過國會合理審查，請國會善盡責任，這才是全民之福。此外，包括今年度的中央政府總預算，也應該儘速審查。

卓榮泰表示，昨天總統與國防部長在記者會講得很清楚，在軍人加薪的部分，2017到2025這8年間，各項加給和調薪一共27次，軍公教通案調薪達到14%，不僅完成23項加給調升，還包括國軍裝備的換新、老舊眷舍改建等，2025年國軍加給就高達138億。

發言人李慧芝說，軍事採購是政府對政府，行政院版特別條例也是台灣跟美國雙方經過非常縝密的溝通跟評估，是有整體戰略構想，有完善的建軍規劃，是兼顧軍事採購的實務程序，也是為了提升國防能量。

李慧芝表示，國際民主社會都認為，強化台灣的國防是有急迫性也有必要性，昨天賴總統在記者會也有說明，現在國家面臨的威脅是不斷提升，建軍的工作是更迫切。今天賴總統在專訪中也有指出，台灣必須要加大、加強防禦的能力，也呼籲朝野各黨團要攜手團結，大家必須一致對外。

李慧芝呼籲，希望立法院能儘速審議，通過行政院版為主的國防特別條例，也希望委員們能理性審議、審慎評估，才能有效提升國防自主能力，守護區域的和平，也守護大家習以為常的民主生活，才能確保經濟持續繁榮穩定。

另外，有關國軍以及警消預算的爭議，卓榮泰指出，行政院編預算、立法院審預算，立法院沒有任何職權可以侵犯行政院專屬的預算權。立法院通過的法案，行政院還是向憲法法庭請求釋憲，「一但憲法法庭裁判合憲，行政院會在憲法精神底下如實編列，且追訴全數編列。若不合憲，也符合行政院編列預算、立法院審議預算，行政院的專屬預算權也能得到伸張」。

卓榮泰強調，不論關稅談判、軍購或中央政府總預算，都需要朝野一致對外，這也是國人共同的期待，「希望在年後春暖花開，重新回到議事桌上，讓國會能正常合理審查相關預算，以及未來談判的結果」。

卓榮泰強調，關稅談判結果會讓經濟更安全、軍購付委審查會讓國家更安全，中央預算的審議通過會讓社會更安全，「台灣需要一個更安全的國家，這樣互相鼓勵，在今年最後一次院會中跟大家期許」。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一張圖看5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人
擔架抬離場！日本投手辭退WBC　戰力大傷
快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元
曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遇車禍死劫
錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光

政院版軍購特別條例將付委　卓榮泰：露出希望的曙光

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

民眾黨陸配立委李貞秀國籍議題延燒，近期又被爆出2025年才放棄大陸戶籍，有違反「兩岸人民關係條例」疑慮，其包括參選資格在內的在台權利都會喪失。對此，陸委會說明，大陸人在台灣定居後要進行身份轉換，必須在台灣拿到身分證後回大陸註銷大陸戶籍，且要把證明資料拿回來交給移民署，才完成所有的身份轉換程序。換句話說，只要沒有拿回來，他的身份就還沒完成轉換，「兩岸條例」21條所謂設籍滿10年的規定就沒有辦法起算，因為他還擁有大陸戶籍。

明年最低工資有望突破3萬！　卓榮泰：繼續努力

明年最低工資有望突破3萬！　卓榮泰：繼續努力

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

白營大轉彎「同意1.25兆軍購條例付委」　綠欣慰：盼新黨團說到做到

白營大轉彎「同意1.25兆軍購條例付委」　綠欣慰：盼新黨團說到做到

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

行政院卓榮泰

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

