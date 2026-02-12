政院版軍購特別條例將付委　卓榮泰：露出希望的曙光

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對1.25兆軍購特別條例可望於立法院下會期付委，行政院長卓榮泰今（12日）在院會發表歲末談話時表示，昨天總統率國防部長、參謀總長與三軍司令舉行記者會，向在野黨提出需要儘速通過國防特別條例，經過一整天，也看到國會露出希望的曙光。卓強調，希望經過國會合理審查，請國會善盡責任，這才是全民之福。此外，包括今年度的中央政府總預算，也應該儘速審查。

卓榮泰表示，昨天總統與國防部長在記者會講得很清楚，在軍人加薪的部分，2017到2025這8年間，各項加給和調薪一共27次，軍公教通案調薪達到14%，不僅完成23項加給調升，還包括國軍裝備的換新、老舊眷舍改建等，2025年國軍加給就高達138億。

發言人李慧芝說，軍事採購是政府對政府，行政院版特別條例也是台灣跟美國雙方經過非常縝密的溝通跟評估，是有整體戰略構想，有完善的建軍規劃，是兼顧軍事採購的實務程序，也是為了提升國防能量。

李慧芝表示，國際民主社會都認為，強化台灣的國防是有急迫性也有必要性，昨天賴總統在記者會也有說明，現在國家面臨的威脅是不斷提升，建軍的工作是更迫切。今天賴總統在專訪中也有指出，台灣必須要加大、加強防禦的能力，也呼籲朝野各黨團要攜手團結，大家必須一致對外。

李慧芝呼籲，希望立法院能儘速審議，通過行政院版為主的國防特別條例，也希望委員們能理性審議、審慎評估，才能有效提升國防自主能力，守護區域的和平，也守護大家習以為常的民主生活，才能確保經濟持續繁榮穩定。

另外，有關國軍以及警消預算的爭議，卓榮泰指出，行政院編預算、立法院審預算，立法院沒有任何職權可以侵犯行政院專屬的預算權。立法院通過的法案，行政院還是向憲法法庭請求釋憲，「一但憲法法庭裁判合憲，行政院會在憲法精神底下如實編列，且追訴全數編列。若不合憲，也符合行政院編列預算、立法院審議預算，行政院的專屬預算權也能得到伸張」。

卓榮泰強調，不論關稅談判、軍購或中央政府總預算，都需要朝野一致對外，這也是國人共同的期待，「希望在年後春暖花開，重新回到議事桌上，讓國會能正常合理審查相關預算，以及未來談判的結果」。

卓榮泰強調，關稅談判結果會讓經濟更安全、軍購付委審查會讓國家更安全，中央預算的審議通過會讓社會更安全，「台灣需要一個更安全的國家，這樣互相鼓勵，在今年最後一次院會中跟大家期許」。