衛福部區域醫院評鑑公布　嘉義聖馬爾定醫院獲高度肯定

▲▼ 嘉義聖馬爾定醫院通過衛福部區域醫院評鑑 醫療品質再獲肯定 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



衛生福利部近日公布114年度醫院評鑑結果，天主教聖馬爾定醫院順利通過區域醫院評鑑，整體表現獲評鑑委員一致肯定。此次通過評鑑，代表醫院在醫療品質、病人安全、感染管制及醫院治理等多項指標，皆符合國家標準，展現穩健且值得信賴的醫療照護實力。



衛福部醫院評鑑針對醫療照護與經營管理兩大面向，進行全面且嚴謹的實地查核。聖馬爾定醫院以發展多元照護模式、提升醫療效率為目標，憑藉完善的照護流程、跨團隊合作機制及以病人為中心的人性化服務精神，順利通過層層審查，獲得評鑑委員高度肯定。



在醫療品質方面，持續深化病人安全文化，落實醫療風險管理與品質改善機制，並推動醫病共享決策，強化醫療團隊與病人及家屬之間的溝通與信任。同時，透過資訊系統整合與流程優化，提升診療效率與照護連續性，讓民眾能在安全、安心的環境中接受醫療服務。

在感染管制與急重症照護方面，以病人為中心，整合跨科別合作，落實各項防疫與品質管理措施，確保醫療服務穩定運作，並具備即時因應大量傷患及新冠、流感等突發公共衛生事件的應變能力，持續守護病人與醫療同仁的健康。

此外，醫療團隊也主動走入社區與阿里山部落，設置關懷據點，串聯社區照護網絡，推動慢性病防治與健康促進工作，透過早期診斷、早期治療及完善的衛生教育，協助民眾建立健康生活型態，提升整體生活品質。

陳美惠院長表示，近年來聖馬爾定醫院積極發展智慧醫療，引進達文西手術、羅莎手術、多項尖端設備如PET/CT、604切CT...等，並導入AI人工智慧，自行開發AI應用系統，與歐美先進國家並駕齊驅，是病人與家屬最值得信賴的醫療後盾。

陳美惠院長進一步指出，通過區域醫院評鑑，除了感謝全體同仁的長期努力與付出，更感念天主的引領與祝福。今年適逢聖馬爾定醫院創院60週年，一甲子的堅持與守護，不僅是責任，更是一份使命。她強調，評鑑不是終點，而是精益求精的另一個起點，未來將持續落實醫院策略目標於日常管理與臨床服務，並導入「平衡計分卡」管理機制，全面提升醫療品質、病人安全與經營績效，永續守護民眾的健康。