　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

衛福部區域醫院評鑑公布　嘉義聖馬爾定醫院獲高度肯定

▲▼ 嘉義聖馬爾定醫院通過衛福部區域醫院評鑑 醫療品質再獲肯定 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲▼ 嘉義聖馬爾定醫院通過衛福部區域醫院評鑑 醫療品質再獲肯定 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部近日公布114年度醫院評鑑結果，天主教聖馬爾定醫院順利通過區域醫院評鑑，整體表現獲評鑑委員一致肯定。此次通過評鑑，代表醫院在醫療品質、病人安全、感染管制及醫院治理等多項指標，皆符合國家標準，展現穩健且值得信賴的醫療照護實力。

衛福部醫院評鑑針對醫療照護與經營管理兩大面向，進行全面且嚴謹的實地查核。聖馬爾定醫院以發展多元照護模式、提升醫療效率為目標，憑藉完善的照護流程、跨團隊合作機制及以病人為中心的人性化服務精神，順利通過層層審查，獲得評鑑委員高度肯定。

在醫療品質方面，持續深化病人安全文化，落實醫療風險管理與品質改善機制，並推動醫病共享決策，強化醫療團隊與病人及家屬之間的溝通與信任。同時，透過資訊系統整合與流程優化，提升診療效率與照護連續性，讓民眾能在安全、安心的環境中接受醫療服務。

在感染管制與急重症照護方面，以病人為中心，整合跨科別合作，落實各項防疫與品質管理措施，確保醫療服務穩定運作，並具備即時因應大量傷患及新冠、流感等突發公共衛生事件的應變能力，持續守護病人與醫療同仁的健康。

此外，醫療團隊也主動走入社區與阿里山部落，設置關懷據點，串聯社區照護網絡，推動慢性病防治與健康促進工作，透過早期診斷、早期治療及完善的衛生教育，協助民眾建立健康生活型態，提升整體生活品質。

陳美惠院長表示，近年來聖馬爾定醫院積極發展智慧醫療，引進達文西手術、羅莎手術、多項尖端設備如PET/CT、604切CT...等，並導入AI人工智慧，自行開發AI應用系統，與歐美先進國家並駕齊驅，是病人與家屬最值得信賴的醫療後盾。

陳美惠院長進一步指出，通過區域醫院評鑑，除了感謝全體同仁的長期努力與付出，更感念天主的引領與祝福。今年適逢聖馬爾定醫院創院60週年，一甲子的堅持與守護，不僅是責任，更是一份使命。她強調，評鑑不是終點，而是精益求精的另一個起點，未來將持續落實醫院策略目標於日常管理與臨床服務，並導入「平衡計分卡」管理機制，全面提升醫療品質、病人安全與經營績效，永續守護民眾的健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝
44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

台南蜜棗空運星國連4週熱銷　開市即秒殺

結合森林療癒與部落文化　台東「自然醒慢活祭」獲國際永續認證

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄　南消七大隊籲「人離火熄」保平安

鹿耳門花火迎春2／28登場　萬人搶春牛＋高空煙火震撼夜空

衛福部區域醫院評鑑公布　嘉義聖馬爾定醫院獲高度肯定

新春搶翻！台南蜜棗攻占星國市場　每週狂銷800公斤

莊惠忠接掌台南捷運工程處　打造綠能軌道、智慧路網

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

台南蜜棗空運星國連4週熱銷　開市即秒殺

結合森林療癒與部落文化　台東「自然醒慢活祭」獲國際永續認證

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄　南消七大隊籲「人離火熄」保平安

鹿耳門花火迎春2／28登場　萬人搶春牛＋高空煙火震撼夜空

衛福部區域醫院評鑑公布　嘉義聖馬爾定醫院獲高度肯定

新春搶翻！台南蜜棗攻占星國市場　每週狂銷800公斤

莊惠忠接掌台南捷運工程處　打造綠能軌道、智慧路網

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

大港開唱再拋震撼彈！　「變裝皇后」妮妃雅同台李竺芯「痟查某」合體

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

泰國密醫幫客「入珠、龜頭整形」！驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

行動電源又爆炸「恐怖起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

總獎金8166萬台幣　東超聯賽季後賽6強對戰組合出爐

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

台南蜜棗空運星國連4週熱銷　開市即秒殺

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

地方熱門新聞

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

設備即時啟動、員工冷靜應變新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

台南砸2200萬2026年補助70校設防水閘門

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

台南山上花園水道博物館春節登場「裝水水」走春拍美照

台南移民署攜新住民縫出迎春祝福

更多熱門

相關新聞

嘉基成為雲嘉首間智慧醫院全機構標章醫院

嘉基成為雲嘉首間智慧醫院全機構標章醫院

在醫療體系加速邁向數位轉型與智慧化的關鍵時刻，嘉義基督教醫院於第26屆NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類」競賽中表現亮眼，榮獲【智慧醫院全機構標章】最高肯定，並同時獲得智慧服務組「綜合服務流程」、「藥事服務流程」兩項優良標章，以及「行政管理」、「住院（含加護病房）」、「手術服務」與「門診服務」流程標章，共計六項殊榮，展現嘉基全院整合、全面推動智慧醫療的成果。

友達低軌衛星獲經部A+研發計畫　專攻車用、海事、航空3大應用

友達低軌衛星獲經部A+研發計畫　專攻車用、海事、航空3大應用

亞東醫院幫非醫師員工加薪調幅創新高　年終獎金發4.2個月

亞東醫院幫非醫師員工加薪調幅創新高　年終獎金發4.2個月

台大雲林分院引進高階影像手術系統

台大雲林分院引進高階影像手術系統

光谷「AI問診機器人」將投產運用 準確率93％...已2萬人次試用

光谷「AI問診機器人」將投產運用 準確率93％...已2萬人次試用

關鍵字：

聖馬爾定醫院衛福部評鑑醫療品質智慧醫療感染管制

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面