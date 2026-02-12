　
政治

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

有關一位台北近80歲的老媽媽，殺死自己因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痹導致癱瘓在床的兒子，法官建請總統賴清德「特赦」。對此，在農曆年前，總統賴清德依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。

總統府發言人郭雅慧表示，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾五十年。112年間，其本人確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於115年1月16日定讞。

郭雅慧指出，本案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；《赦免法》主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要。總統在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對劬勞守護病兒的年邁老母採取「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

此案自審理以來，社會各界高度關注，許多民眾從中看見的是長期處於社會底層、承擔沉重照顧責任的可憐人處境，林劉龍子50年來獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系未能即時承接的縫隙，最終釀成令人心碎的家庭悲劇，第一時間社會與立委、議員們提起建議，應該考慮赦免其入監服刑的可能。

據了解，總統府第一時間由副秘書長何志偉前往探視、關懷其處境，也轉達總統賴清德的深切關心，惟考慮司法程序仍在進行，低調不曾曝光。

賴清德在了解個案狀況之後深感不捨，加上法務部權衡法律要件與人道考量後，決定採取「免刑不免罪」的特赦方式，希望在年節前，讓歷經半世紀照顧重擔的老媽媽，得以安心過年，也提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任，政府將持續強化長照支持網絡，避免悲劇重演。

02/10

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

