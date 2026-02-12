　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸企放21天春節假直到元宵節　老闆家人守廠...明令員工禁止加班

▲洛陽宜陽縣這間飲用水企業曾向當地清潔工人捐贈飲用水。（圖／翻攝大河報）

▲洛陽宜陽縣這間飲用水企業曾向當地清潔工人捐贈飲用水。（圖／翻攝大河報）

記者魏有德／綜合報導

河南洛陽宜陽縣一間飲用水企業今（2026）年春節連放21天假，從2月11日至3月3日元宵節結束，3月4日才復工，老闆楊先生還在通知中明令假期間「禁止加班、禁止值班、禁止打擾同事」。楊先生表示，廠區由家人看守，延長假期屬公司長期規劃，若經營效益良好將持續推行。

《大河報》報導，2月11日，該企業老闆楊先生表示，員工已於2月10日放假，廠子由其家人看守，自己做飲用水行業很久了，中間有過轉行，公司是2024年10月剛成立的，近兩年春節都給員工放了長假，今年放假比去年稍長一些。

楊先生經營的飲用水企業在當地小有名氣，平時熱衷公益，包括2025年曾向環衛工人捐贈飲用水、在洛陽市區設置「愛心冰箱」，並為瓜農提供協助等20餘項公益活動。除延長假期外，公司在重要節日也會發放年貨與禮品，據悉，在2025年高考後，公司還為多名成績優秀的員工子女發放手機及最高5000元人民幣現金獎勵。

該企業公告，春節假期自2月11日開始至3月3日結束，3月4日（正月十六）復工，假期間不得加班、值班或打擾同事。楊先生強調，「禁止加班」並無處罰措施，主要希望員工充分休息，如假期期間想回廠走動也可。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一張圖看5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人
擔架抬離場！日本投手辭退WBC　戰力大傷
快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元
曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遇車禍死劫
錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遼寧鞭炮攤起火成「大型煙火秀」　目擊者：看了半小時

陸企放21天春節假直到元宵節　老闆家人守廠...明令員工禁止加班

人民幣對美元在離岸匯率雙升破6.9　創33個月來新高

荷蘭裁決安世半導體「啟動調查程序」　陸聞泰科技批：自相矛盾邏輯斷裂

湖南千年古樟樹燒7小時　兩名未成年孩童扔爆竹所致

陸「代拜年」服務「跑腿平台」上線　999元「幫你磕頭」惹議下架

詐風吹又生！緬甸「青松園區」距KK園區5公里　鐵柵圍起高速擴建中　

陸風景區推「旋轉真馬」！畫面瘋傳挨轟虐待動物　官方說明

張又俠落馬後習近平視訊點兵　全軍高喊「春節戰備」永暑礁曝光

福建慰問台商　宋濤：兩岸是家裡事，不允許外人橫加干涉

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

遼寧鞭炮攤起火成「大型煙火秀」　目擊者：看了半小時

陸企放21天春節假直到元宵節　老闆家人守廠...明令員工禁止加班

人民幣對美元在離岸匯率雙升破6.9　創33個月來新高

荷蘭裁決安世半導體「啟動調查程序」　陸聞泰科技批：自相矛盾邏輯斷裂

湖南千年古樟樹燒7小時　兩名未成年孩童扔爆竹所致

陸「代拜年」服務「跑腿平台」上線　999元「幫你磕頭」惹議下架

詐風吹又生！緬甸「青松園區」距KK園區5公里　鐵柵圍起高速擴建中　

陸風景區推「旋轉真馬」！畫面瘋傳挨轟虐待動物　官方說明

張又俠落馬後習近平視訊點兵　全軍高喊「春節戰備」永暑礁曝光

福建慰問台商　宋濤：兩岸是家裡事，不允許外人橫加干涉

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

80歲老母「嘴塞紅包」悶殺腦麻兒獲特赦！　判決書曝悲慘故事

遼寧鞭炮攤起火成「大型煙火秀」　目擊者：看了半小時

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

過年快到了「不想買新衣、新鞋」　一票人曝真實原因：只想廢9天

Apple Music、TV「加馬優惠」　限時半價、新用戶試用等你來

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

【撿回一命】海陸下士遭步槍擊中　涉違軍法鼻包紗布出庭

大陸熱門新聞

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

陸風景區「旋轉真馬」！畫面瘋傳挨轟

陸7歲胖弟和父親約定跳繩減肥 上網求讚「一個跳一下」...獲180萬讚

張又俠落馬後習近平視訊點兵　全軍喊「戰備」永暑礁曝光

陸「天關」衛星捕捉罕見宇宙事件 推測或為黑洞吞噬白矮星

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？

曾年銷超45億元！「自嗨鍋」走到破產邊緣

陸企放21天春節假直到元宵節 老闆家人守廠...明令員工禁止加班

詐風吹又生！緬甸「青松園區」距KK園區5公里 鐵柵圍起高速擴建中

湖南千年古樟樹燒7小時 兩名未成年孩童扔爆竹所致

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

「韓國是巨大縣城」上熱搜　陸網酸「老破小」：和韓劇反差太大

福建慰問台商　宋濤：兩岸是家裡事，不允許外人橫加干涉

荷蘭裁決安世半導體「啟動調查程序」 陸聞泰科技批：自相矛盾邏輯斷裂

更多熱門

相關新聞

台南山上花園水道博物館春節登場「裝水水」走春拍美照

台南山上花園水道博物館春節登場「裝水水」走春拍美照

春節腳步將近，台南山上花園水道博物館推出「馬上裝水水・丙午好過年」系列活動，自2月17日（初一）至2月22日（初六）在園區熱鬧登場。館方表示，今年結合浴衣體驗、新春市集與闖關集點抽獎，串聯百年古蹟與戶外草地景觀，邀請民眾走入歷史場域走春拍照，在紅磚灰瓦與花草綠意間迎接新年。

春節國道管制措施一次看　國5初三、初四恐塞到深夜

春節國道管制措施一次看　國5初三、初四恐塞到深夜

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

華航迎春開饗獻餐飲新作！

華航迎春開饗獻餐飲新作！

新北走春路線懶人包　廟宇、健行都有

新北走春路線懶人包　廟宇、健行都有

關鍵字：

洛陽飲用水春節假期福利加班企業

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面