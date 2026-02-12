陸企放21天春節假直到元宵節　老闆家人守廠...明令員工禁止加班

▲洛陽宜陽縣這間飲用水企業曾向當地清潔工人捐贈飲用水。（圖／翻攝大河報）

記者魏有德／綜合報導

河南洛陽宜陽縣一間飲用水企業今（2026）年春節連放21天假，從2月11日至3月3日元宵節結束，3月4日才復工，老闆楊先生還在通知中明令假期間「禁止加班、禁止值班、禁止打擾同事」。楊先生表示，廠區由家人看守，延長假期屬公司長期規劃，若經營效益良好將持續推行。

《大河報》報導，2月11日，該企業老闆楊先生表示，員工已於2月10日放假，廠子由其家人看守，自己做飲用水行業很久了，中間有過轉行，公司是2024年10月剛成立的，近兩年春節都給員工放了長假，今年放假比去年稍長一些。

楊先生經營的飲用水企業在當地小有名氣，平時熱衷公益，包括2025年曾向環衛工人捐贈飲用水、在洛陽市區設置「愛心冰箱」，並為瓜農提供協助等20餘項公益活動。除延長假期外，公司在重要節日也會發放年貨與禮品，據悉，在2025年高考後，公司還為多名成績優秀的員工子女發放手機及最高5000元人民幣現金獎勵。

該企業公告，春節假期自2月11日開始至3月3日結束，3月4日（正月十六）復工，假期間不得加班、值班或打擾同事。楊先生強調，「禁止加班」並無處罰措施，主要希望員工充分休息，如假期期間想回廠走動也可。