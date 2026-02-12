　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拿現在國民黨對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：真有走在重返執政路上？

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

媒體人黃暐瀚今（12日）表示，親美友日的國民黨，還在不在？過去親美，馬總統任內八年對美軍購「6000億台幣」，現在藍營疑美；過去友日，日本311大地震，馬前總統親自上線接電話募款，現在藍營疑日。他強調，過去半年，綠營做對了什麼？倒不如看看，藍營表現是什麼？質疑美國，質疑軍購，質疑台美關稅，質疑台積電，質疑日本，質疑黃暐瀚危言聳聽，質疑到最後，民調一直落，國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？

黃暐瀚表示，1996年，國民黨總統候選人李登輝的競選文宣是「反共」，反對中共對台文攻武嚇，呼籲不願接受中共威脅的台灣民眾站出來；2008年，國民黨總統候選人馬英九的主軸是「護台」，強調「不統不獨不武」、「堅決反對反分裂國家法」、「捍衛中華民國主權與台灣尊嚴」、「台灣的前途必須由台灣人民自己決定」！

黃暐瀚質疑，這樣「反共、護台」的國民黨，如今安在？「親美、友日、和中」的國民黨，是否安在？

黃暐瀚提到，過去親美，馬總統任內八年對美軍購「6000億台幣」，從未說過AIT處長只比科長大一點這樣的話。現在疑美，美國要賣武器給台灣，藍營擔心是爛貨、舊貨、還拿錢不給貨。疑美的同時，是否也曾「疑共」？

黃暐瀚說，過去友日，日本311大地震，馬前總統親自上線接電話，呼籲募款。現在疑日，高市首相說台灣有事，國民黨批評；高市選舉大勝，國民黨還是憂心。

黃暐瀚說，至於和中有沒有變親中，甚至媚中？見仁見智，但「親美友日」這兩點與「抗綠」根本毫無衝突，國民黨為何不願繼續「親美友日並抗綠」，尋求重回執政？

黃暐瀚指出，最新的民調，賴總統滿意度已經黃金交叉，真要說從大罷免之後，過去這半年，綠營做對了什麼？倒不如看看，藍營這半年的表現，是什麼？

黃暐瀚強調，質疑美國，質疑軍購，質疑台美關稅，質疑台積電赴美投資，質疑日本幫台灣講話是在害台灣，質疑黃暐瀚說國民黨有五個縣市要注意是危言聳聽。質疑到最後，民調一直落，國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝
44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙！執政黨應包容不同聲音

拿現在國民黨對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：真有走在重返執政路上？

嗆網友「你媽才拖垮籃球」　謝典霖陣營認了：小編看不下去

中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

國會大亂鬥！朝野立委被起訴　林楚茵：會證明王鴻薇才是使用暴力者

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙！執政黨應包容不同聲音

拿現在國民黨對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：真有走在重返執政路上？

嗆網友「你媽才拖垮籃球」　謝典霖陣營認了：小編看不下去

中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

國會大亂鬥！朝野立委被起訴　林楚茵：會證明王鴻薇才是使用暴力者

超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

台語拜年抽萬元紅包！只需在「台語輸入法APP」說3句吉祥話

大港開唱再拋震撼彈！　「變裝皇后」妮妃雅同台李竺芯「痟查某」合體

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

泰國密醫幫客「入珠、龜頭整形」！驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

行動電源又爆炸「恐怖起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

總獎金8166萬台幣　東超聯賽季後賽6強對戰組合出爐

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

台南蜜棗空運星國連4週熱銷　開市即秒殺

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰

政治熱門新聞

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

柯文哲尾牙唱歌落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

藍綠白10立委被起訴　國民黨團轟綠：惡人先告狀！

謝典霖嗆「你媽才拖垮籃球」　今澄清：小編回的

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

更多熱門

相關新聞

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

農曆年前，總統賴清德依據《憲法》第40條及《赦免法》第3條規定，批示同意特赦一位80歲婦人林劉龍子，免除發監執行。回顧中華民國歷任總統，這是史上第8次特赦，包括前總統蔣中正特赦2人、李登輝特赦美麗島事件27人、陳水扁與蔡英文任內各有2次特赦，加上賴清德本次特赦，共計特赦達55人。

曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遇車禍死劫

曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遇車禍死劫

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

讚侯友宜協調新北選戰　趙少康：台中應參考

讚侯友宜協調新北選戰　趙少康：台中應參考

罵賴清德三字經被起訴　林國成致歉：盼爭議儘早落幕

罵賴清德三字經被起訴　林國成致歉：盼爭議儘早落幕

關鍵字：

黃暐瀚馬英九賴清德國民黨軍購民進黨關稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面