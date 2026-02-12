曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遭捲輪下　勤益科大雙胞胎哥殞命

▲蘇姓雙胞胎哥哥是台灣之光，曾代表台灣出征、在法國里昂拿下優等的技能國手，還曾獲得總統賴清德接見。（圖／翻攝賴清德IG）



記者游瓊華／台中報導

台中市烏日區溪南橋昨（11日）發生一起死亡車禍，一對就讀勤益科技大學的23歲蘇姓雙胞胎兄弟，遭右轉預拌混凝土車輾壓，造成1死1重傷。其中當場不幸身亡的雙胞胎哥哥是台灣之光，曾代表台灣出征、在法國里昂拿下優等的技能國手，原本前途一片光明，卻在春節前夕遭遇死劫，令家屬與該校師生悲慟不已。

據了解，蘇姓哥哥是國內極具潛力的機械人才，曾代表台灣遠赴法國里昂參加有「技能界奧運」之稱的「國際技能競賽」，並在「CNC銑床」職類中憑藉精湛技術奪下優等獎項，為國爭光。回國後更獲得總統賴清德親自接見，當時他還難掩興奮地與總統自拍留念，沒想到這張充滿榮耀的笑臉，竟成家屬永恆的追憶。

蘇姓兄弟出身機械世家，父親為了傳承專業，從小就有計畫地培植兩人。兄弟倆表現優異，高職皆就讀機械類科第一志願台中高工，隨後考取勤益科技大學。哥哥就讀產訓機（產學訓模式專班）四年級，弟弟則就讀產攜機（產學攜手合作計畫專班），兩人平時非常勤奮，白天在父親經營的機械工廠實習、磨練技術，假日則回學校上課，是師長眼中認真上進的好學生。

昨日下午蘇姓兄弟雙載行經溪南橋，卻遭一輛蔡男駕駛的預拌混凝土車撞上，機車瞬間被捲入車底，兄弟倆雙雙被壓在右後輪下。騎車的哥哥因頭顱破裂當場身亡；後座的弟弟則下半身重傷、大量出血，目前仍在加護病房與死神拔河。