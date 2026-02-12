讚侯友宜協調新北李四川出線　趙少康：台中市長提名應好好參考

▲趙少康建議，台中市長提名人選也出現僵局，應該好好參考新北的做法，早一點協調整合。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經過新北市長侯友宜協助協調2026國民黨新北市長人選後，台北市副市長李四川預計3月正式投入選戰；侯友宜今（12日）受訪表示，我們目標很明確，希望市政不斷能夠延續以外，更能夠一棒接一棒把它做到更好，「我們會全力支持李四川」。前中廣董事長趙少康對此表示，國民黨在台中市長提名人選也出現僵局，應該好好參考新北的做法，早一點協調整合，推出最強人選，避免內耗，才能把戰力集中對外，贏得勝選。

趙少康指出，李四川是學工程出身，學工程的人都有的特質就是務實、看數據、重效率、重成果、不譁眾取寵，這正是現在新北最需要的市長類型，也正因李四川工程人特質，大家看到他務實、懂建設、會做事，讓李民調一直維持高檔；而新北市幅員遼闊，有很多地方建設需推動、改善、升級，這些也要靠一個真正懂工程、懂執行、懂管理的市長。

趙少康提醒，新北市長選舉這一戰，還有一個更重要關鍵，就是藍白後續協調，藍白一定要合作，不能各走各的、增加風險，經過2024大選的經驗，大家應該都看得很清楚，也相信民眾黨主席黃國昌有風度，願遵守遊戲規則。

趙少康並肯定新北市長侯友宜與副市長劉和然的氣度，其中侯願意站出來協調，選擇團結力挺李四川，展現出顧全大局、以勝選為優先的態度。他認為，國民黨在台中市長提名人選也出現僵局，應該好好參考新北的做法，早一點協調整合，推出最強人選，避免內耗，才能把戰力集中對外，贏得勝選。

趙少康強調，選舉從來不是只看個人，而是要看整體形勢、看誰最有機會贏、誰最能帶領所屬地方繼續向前。李四川曾任新北市副市長、高雄市副市長、行政院秘書長、國民黨秘書長，歷練完整，一路走來都是非常專業、扎實的行政官員，而新北需要的是一個務實、能做事、會做事的市長，「四川就是新北需要的人」。

趙少康說，自己全力支持李四川，也期待藍白攜手合作，一起為新北找出最好的選擇。

