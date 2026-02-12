穩賺不賠又來了！桃園男解百萬定存給網友投資　警銀聯手阻詐

▲彭姓男子聽信網友，欲解除100萬元定存投資未上市股票，警與行員聯手勸阻。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名65歲彭姓男子臨櫃解除100萬元定存，投資未上市股票賺取高額獲利，行員察覺有異立即通報員警到場協助，起初彭男不聽勸，還怪罪行員妨礙他投資發財，經過員警舉出實際案例震撼教育下，這才驚覺遭詐，不再領款投資。

▲警方提供多起「假投資」詐騙案例影片與報導，在真實案例的震撼教育下，彭男終於夢醒。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局平鎮派出所所長章駿城表示，家住平鎮區的彭姓男子，日前從通訊軟體結識一名男子，聲稱可以透過投資未上市的股票賺取高額獲利，並向他宣稱自己也因此獲利不少，彭男以為自己找到發財的方法，準備將積蓄投入致富，好在農曆年前大賺一筆。

因為對方佯稱直接面交現金交易，可以省下許多手續費，於是彭男前往銀行，準備解除定存100萬元全數投入致富，但在臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問隨意的敷衍應付，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說老翁的行列。

起初彭男仍是深信不疑，甚至怪罪行員妨礙他投資發財，為避免他在銀行遭受驚嚇或尷尬，員警耐心將其帶回派出所平復情緒，並主動提供多起類似的「假投資」詐騙案例影片與報導。在真實案例的震撼教育下，彭男這才如夢初醒，驚覺自己險些落入陷阱。他心有餘悸地不斷感謝警銀聯手。警方也呼籲，凡是標榜「高獲利、穩賺不賠」、「內線消息」或推銷「未上市股票」的投資邀約，都是典型的詐騙陷阱。