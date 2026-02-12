　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

穩賺不賠又來了！桃園男解百萬定存給網友投資　警銀聯手阻詐

▲彭姓男子聽信網友，欲解除100萬元定存投資未上市股票，警與行員聯手勸阻。（圖／平鎮警分局提供）

▲彭姓男子聽信網友，欲解除100萬元定存投資未上市股票，警與行員聯手勸阻。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名65歲彭姓男子臨櫃解除100萬元定存，投資未上市股票賺取高額獲利，行員察覺有異立即通報員警到場協助，起初彭男不聽勸，還怪罪行員妨礙他投資發財，經過員警舉出實際案例震撼教育下，這才驚覺遭詐，不再領款投資。

▲▼經警方提供多起「假投資」詐騙案例影片與報導。在真實案例的震撼教育下，彭男這才如夢初醒。（圖／平鎮警分局提供）

▲警方提供多起「假投資」詐騙案例影片與報導，在真實案例的震撼教育下，彭男終於夢醒。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局平鎮派出所所長章駿城表示，家住平鎮區的彭姓男子，日前從通訊軟體結識一名男子，聲稱可以透過投資未上市的股票賺取高額獲利，並向他宣稱自己也因此獲利不少，彭男以為自己找到發財的方法，準備將積蓄投入致富，好在農曆年前大賺一筆。

因為對方佯稱直接面交現金交易，可以省下許多手續費，於是彭男前往銀行，準備解除定存100萬元全數投入致富，但在臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問隨意的敷衍應付，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說老翁的行列。

起初彭男仍是深信不疑，甚至怪罪行員妨礙他投資發財，為避免他在銀行遭受驚嚇或尷尬，員警耐心將其帶回派出所平復情緒，並主動提供多起類似的「假投資」詐騙案例影片與報導。在真實案例的震撼教育下，彭男這才如夢初醒，驚覺自己險些落入陷阱。他心有餘悸地不斷感謝警銀聯手。警方也呼籲，凡是標榜「高獲利、穩賺不賠」、「內線消息」或推銷「未上市股票」的投資邀約，都是典型的詐騙陷阱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一張圖看5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人
擔架抬離場！日本投手辭退WBC　戰力大傷
快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元
曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遇車禍死劫
錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

80歲老母「嘴塞紅包」悶殺腦麻兒獲特赦！　判決書曝悲慘故事

曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遭捲輪下　勤益科大雙胞胎哥殞命

快訊／疑涉「門檔藏黃金」跨境洗錢　四海幫主張存偉移送畫面曝

穩賺不賠又來了！桃園男解百萬定存給網友投資　警銀聯手阻詐

前鎮「大聲公」婦擴音器狂噴「機掰人」　10戶鄰居崩潰提告

不爽亂堆回收物！男縱火洩憤險燒死鄰居　法院判決結果出爐

快訊／國10里港匝道「3大車連環撞」！　駕駛困變形車體身亡

桃園失聯移工駕贓車拒檢狂飆　逆向撞公車、機車釀3傷

快訊／台南工廠3樓空壓機房竄火舌！消防三梯次支援灌救

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中　駕駛恍神釀禍

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

80歲老母「嘴塞紅包」悶殺腦麻兒獲特赦！　判決書曝悲慘故事

曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遭捲輪下　勤益科大雙胞胎哥殞命

快訊／疑涉「門檔藏黃金」跨境洗錢　四海幫主張存偉移送畫面曝

穩賺不賠又來了！桃園男解百萬定存給網友投資　警銀聯手阻詐

前鎮「大聲公」婦擴音器狂噴「機掰人」　10戶鄰居崩潰提告

不爽亂堆回收物！男縱火洩憤險燒死鄰居　法院判決結果出爐

快訊／國10里港匝道「3大車連環撞」！　駕駛困變形車體身亡

桃園失聯移工駕贓車拒檢狂飆　逆向撞公車、機車釀3傷

快訊／台南工廠3樓空壓機房竄火舌！消防三梯次支援灌救

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中　駕駛恍神釀禍

80歲老母「嘴塞紅包」悶殺腦麻兒獲特赦！　判決書曝悲慘故事

遼寧鞭炮攤起火成「大型煙火秀」　目擊者：看了半小時

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

過年快到了「不想買新衣、新鞋」　一票人曝真實原因：只想廢9天

Apple Music、TV「加馬優惠」　限時半價、新用戶試用等你來

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

遭預拌車輾1死1傷　雙胞胎弟搶救中

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

即／國10里港匝道「3大車連環撞」！　1男身亡

妹子剛到銀行任職遭主管性侵！搭便車落狼爪

正妹半裸做SPA遮簾被掀2次男按摩師闖入

更多熱門

相關新聞

遇詐騙提現買金條　一原因反而賺進20萬

遇詐騙提現買金條　一原因反而賺進20萬

屏東一名女子接到假檢警電話，指她涉及詐欺罪必須監管帳戶，要她將戶頭內現金領出來購買黃金後進行監管，她信以為真，到銀行領了439萬前往銀樓購黃金，恰巧當天銀樓金條存量不夠，她交付439萬完成交易並約定兩天後再來拿金條，隔天她覺得事有蹊蹺，向屏東縣刑警大隊報案，誘出2名車手逮獲依詐欺等罪嫌送辦，而該名女子不僅沒有受騙，反而因金價上漲，2天就賺進20萬。

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

詐風吹又生！緬甸「青松園區」距KK園區5公里 鐵柵圍起高速擴建中

詐風吹又生！緬甸「青松園區」距KK園區5公里 鐵柵圍起高速擴建中

高嘉瑜遭詐團盜照　網笑：音準非本人

高嘉瑜遭詐團盜照　網笑：音準非本人

膝傷女求診網路「骨科醫師」　匯13萬被勸不買了

膝傷女求診網路「骨科醫師」　匯13萬被勸不買了

關鍵字：

未上市股票穩賺不賠詐騙

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面