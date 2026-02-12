台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

▲山上花園水道博物館春節推出「馬上裝水水・丙午好過年」系列活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節腳步將近，台南山上花園水道博物館推出「馬上裝水水・丙午好過年」系列活動，自2月17日（初一）至2月22日（初六）在園區熱鬧登場。館方表示，今年結合浴衣體驗、新春市集與闖關集點抽獎，串聯百年古蹟與戶外草地景觀，邀請民眾走入歷史場域走春拍照，在紅磚灰瓦與花草綠意間迎接新年。

文化局長黃雅玲指出，園區日式歷史建築氛圍濃厚，紅磚牆面與灰瓦屋頂構成獨特景致，加上草地與林間景觀，本就是熱門拍照景點。今年再推出浴衣體驗，園區新植櫻花也陸續綻放，花況漸入佳境，預料將成為春節期間一大亮點。

館方說明，春節期間入園除可獲得發財巾、開運紅包（內含水道咖啡折價券）等早鳥禮外，初一至初四每日10時至15時推出浴衣體驗活動，每人500元，憑門票可折抵50元；每日前20名購票入園者可免費體驗一次。民眾換穿日式浴衣漫步古蹟建築群，搭配櫻花花影與自然園景，增添濃厚年節儀式感。

初二至初五每日10時至17時，戲水池至彌四郎圓環間草地則舉辦「遇水則發Horse集」新春市集，集結美食甜點、文創設計、植栽選品與毛孩用品等品牌，營造走春採買氛圍。

今年市集每日皆準備特別集點禮，並結合闖關活動提升互動體驗。民眾完成園區內5項遊戲關卡可累積點數，於園區及市集消費每滿100元可得1點（同攤位可累計）；集滿5點可兌換福氣小禮，集滿9點者可透過扭蛋機隨機轉出1至9號碼參與抽獎，有機會獲得巨地莊園度假酒店VIP住宿券等好禮，讓走春更添驚喜。

此外，園區也規劃攀樹體驗、蜂蜜採集體驗、生命樹手作、每日限量迎春禮發送、古蹟定時導覽及園長迎賓等活動，讓民眾在拍照之餘，也能深入認識園區歷史與自然特色。館方邀請市民朋友春節期間走入山上花園水道博物館，在百年古蹟與花草景觀交織的園境中留下新春合影，以嶄新心情迎接新的一年。