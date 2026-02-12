　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠白10立委被起訴　國民黨團轟：綠發動司法清算惡人先告狀

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，郭國文跳上主席台。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，朝野激烈衝突，郭國文跳上主席台。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院朝野立委在2024年間，多次因審理法案，朝野發生激烈肢體衝突，事後藍綠白互相提告，台北地檢署12日公告9件相關案件偵查終結，國民黨籍立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，民進黨籍立委柯建銘、林淑芬、林楚茵分別被依傷害、強制等罪起訴。對此，國民黨團表示，民進黨發動司法清算，此等「惡人先告狀」的濫訴行徑，不僅踐踏國會尊嚴，更是對民主憲政的極大諷刺。

針對近期多位國民黨立委因國會衝突陸續遭提告，國民黨團書記長林沛祥今（12日）表達抗議與譴責並痛批，藍委在衝突現場皆是為了維護議事正常運作、保護會議主席安全。民進黨無視自身暴力在先，竟發動司法清算，此等「惡人先告狀」的濫訴行徑，不僅踐踏國會尊嚴，更是對民主憲政的極大諷刺。

林沛祥指出，國會乃民主政治之核心場域，議事攻防本屬制度內之正常運作。在衝突現場，民進黨立委多次以激烈手段企圖癱瘓議事、攻擊議事人員及主席，本黨委員挺身而出，是為守護民主程序不被暴力干擾，所有動作皆基於維護議事功能之必要範圍，絕非外界刻意渲染的不法行為。將政治攻防刻意上綱為刑事責任，企圖以司法手段介入國會運作，已明顯逾越合理界線。

林沛祥也質疑，司法機關面對國會衝突，竟展現極其荒謬的雙重標準，綠委鍾佳濱對藍委陳菁徽施以暴力衝撞，其行為已涉嫌殺人未遂；綠委郭國文當眾搶奪議事秘書長周萬來的公文，公然挑釁國會行政秩序，已明顯涉及妨礙公務。上述行為皆屬公訴罪，依法應由檢調主動偵辦，且相關畫面與事證均已為社會所見，為何至今卻未見積極作為？

林沛祥批評，檢調機關對綠營暴行噤若寒蟬，卻對藍委的職務行為窮追猛打，司法啟動的速度與力道形成強烈對比，已構成赤裸裸的司法雙標。司馬昭之心，路人皆知；件件指向清肅在野黨。司法本應是正義的最後防線，如今卻令人質疑是否正被政治化運用，淪為打壓異己、製造寒蟬效應的工具。

林沛祥強調，民主制度容許立場不同、意見激烈，但絕不容許以濫訴方式進行政治報復，更不容許以司法程序干擾國會職權運作。若動輒以刑事告訴對待議事攻防，將使立法委員難以依法行使監督與表決權，形同變相限縮國會權力，對憲政秩序與權力分立原則造成實質侵蝕。

林沛祥警告民進黨政府，切勿試圖以濫訴達成政治目的、製造寒蟬效應。國民黨團將全力支持遭提告委員依法捍衛清白，並作為全體黨員最堅強的後盾，面對任何司法清算絕不退縮，誓言守護國會尊嚴與台灣的民主法治。

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一張圖看5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人
擔架抬離場！日本投手辭退WBC　戰力大傷
快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元
曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遇車禍死劫
錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

國會大亂鬥！朝野立委被起訴　林楚茵：會證明王鴻薇才是使用暴力者

高雄市議會花108天262hrs審完總預算　陳其邁率團隊鞠躬感謝

政院版軍購特別條例將付委　卓榮泰：露出希望的曙光

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

讚侯友宜協調新北李四川出線　趙少康：台中市長提名應好好參考

藍綠白10立委被起訴　國民黨團轟：綠發動司法清算惡人先告狀

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

國會大亂鬥！朝野立委被起訴　林楚茵：會證明王鴻薇才是使用暴力者

高雄市議會花108天262hrs審完總預算　陳其邁率團隊鞠躬感謝

政院版軍購特別條例將付委　卓榮泰：露出希望的曙光

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

讚侯友宜協調新北李四川出線　趙少康：台中市長提名應好好參考

藍綠白10立委被起訴　國民黨團轟：綠發動司法清算惡人先告狀

80歲老母「嘴塞紅包」悶殺腦麻兒獲特赦！　判決書曝悲慘故事

遼寧鞭炮攤起火成「大型煙火秀」　目擊者：看了半小時

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

過年快到了「不想買新衣、新鞋」　一票人曝真實原因：只想廢9天

Apple Music、TV「加馬優惠」　限時半價、新用戶試用等你來

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

【太可怕】豬肉攤「貼地分裝」豬內臟　民眾嚇爛：才爆漢他病毒...

政治熱門新聞

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

柯文哲尾牙唱歌落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

藍綠白10立委被起訴　國民黨團轟：綠發動司法清算惡人先告狀

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

高嘉瑜遭詐團盜照　網笑：音準非本人

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

更多熱門

相關新聞

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

立法院朝野立委在2024年間，多次因《立法院職權行使法》、《選罷法》、《公投法》審議問題，在議場內外發生霸佔主席台、排隊搶登記等推擠衝突，事後互相提告，台北地檢署12日公告9件相關案件偵查終結，國民黨籍立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，民進黨籍立委柯建銘、林淑芬、林楚茵分被依傷害、強制等罪起訴。

律師辯毒駕女「可教化」　父悲痛罵：你帶回家教

律師辯毒駕女「可教化」　父悲痛罵：你帶回家教

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

桃園市議會國民黨團新卸任總召交接　徐其萬接任

桃園市議會國民黨團新卸任總召交接　徐其萬接任

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：不違法就不必怕司法

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：不違法就不必怕司法

關鍵字：

藍綠白立委起訴國民黨團司法朝野

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面