前鎮「大聲公」婦擴音器狂噴「機掰人」　10戶鄰居崩潰提告

▲高雄阿嬤用擴音器對鄰居狂噴垃圾話。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄前鎮區一名家住連棟透天的陳姓婦人，因自覺鄰居太吵害她失眠，竟祭出超狂「絕招」反擊，從陽台架起擴音器，定時定點對全街放送「幹X娘機掰」、「蕭查莫」等粗鄙髒話，連對街住戶都躲不過，這場持續1年多的「國罵廣播秀」讓10戶鄰居集體崩潰報警提告，高雄地院審理後，依強制罪判處婦人3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，這名陳姓婦人住在前鎮區某透天厝，與鄰居長期不睦。自2023年5月起，她化身「毒舌DJ」，每周2至3天，趁著深夜或凌晨大家補眠時，在3樓陽台架設擴音器，對著寧靜巷弄狂飆髒話，內容不外乎是「機掰人」、「消雞」等不堪入耳的詞彙。

由於婦人音量開到最大，不僅緊鄰的6戶住戶苦不堪言，甚至連隔著一條綠化帶的對街4戶鄰居，都被迫在睡夢中接受「髒話洗禮」，認為「這根本是精神虐待！整條街都被她罵透了」，鄰居隱忍快2年後，終於集體串聯報警提告。

陳婦在法院審理時，雖然坦承有拿大聲公罵人，但語帶委屈辯稱，「我不是每天罵，是兩邊鄰居先吵到我睡不著，我才偶爾發作一下。」試圖合理化自己的行徑。

但鄰居出庭證詞直接打臉陳婦，直指她疑似精神不穩，「沒惹她也會被噴」，甚至有人只是開門查看，就被她扣上「下藥」的莫須有罪名，法官審酌相關事證，認為陳婦行為已嚴重侵害他人居住安寧，依強制罪判刑3個月，可易科罰金9萬元，全案可上訴。