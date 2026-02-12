　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／疑涉「門檔藏黃金」跨境洗錢　四海幫主張存偉移送畫面曝

記者張君豪、葉品辰／台北報導

台北地檢署偵辦四海幫現任幫主張存偉（綽號「純偉」）涉嫌組織犯罪、洗錢案持續擴大，張男昨(11)日遭刑事局拘提到案後，今(12)日移送北檢複訊。據了解，本案與多起跨境洗錢、詐欺金流有關，目前仍在清查相關資金流向與共犯結構，不排除後續還有更多成員到案說明。

▲四海幫現任幫主張存偉涉違反組織犯罪防制條例、洗錢等案，今日稍早被送至北檢。（圖／記者張君豪攝）

▲四海幫現任幫主張存偉涉違反組織犯罪防制條例、洗錢等案，今日稍早被送至北檢。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，刑事局去(2025)年初偵辦「安心幣商」假投資詐欺案時，發現詐團以投資虛擬貨幣為名，誘騙被害人交付現金後，立即購買實體黃金，再以鉛、錫合金包覆偽裝成門擋，透過包裹空運至柬埔寨、越南等地洗錢，手法相當隱蔽。

警方歷經半年蒐證，去年6月成功攔下2件即將出境的包裹，查扣6個鉛合金門擋與12條未封裝金條，另在嫌犯住處再查獲4個門擋，經切割熔解後，共取出24條金條，總重24公斤。依查扣當日台銀牌價每公克3226元計算，查獲黃金市值約7742萬元；若以目前黃金存摺牌價每公克5146元換算，價值已超過1億2千3百萬元。

▲▼詐團以鉛合金包覆黃金，走私出境洗錢，刑事局當場查獲市值7700萬元金塊。（圖／警方提供，下同）

▲詐團以鉛合金包覆黃金偽裝成門檔，走私出境洗錢。（圖／警方提供）

警方掌握該集團自2024年7月起，每月走私約30公斤黃金出境，推估累計超過300公斤，受害人數約169人，財損金額高達6億元，去年底已先依特殊洗錢等罪嫌起訴7名成員，但持續向上溯源後，發現張存偉疑為關鍵上游人物，是否實際掌控整條洗錢鏈，仍需後續調查才能確認，昨(11)日張存偉遭刑事局拘提到案，今(12)日下午2時許由警方移送北檢複訊。

知情人士透露，張存偉過去為四海幫核心成員，早年曾擔任槍擊要犯楊瑞和的保鑣，原本被視為第八任幫主人選，卻因涉槍案入獄而錯失機會，直到2021年初，時任幫主楊德昀退位後，才正式接掌幫主大位。張存偉假釋出獄後，與中南部地區角頭合作經營線上賭博事業，近年勢力版圖逐漸延伸至中國地區，並在上海等地建立人脈網絡，檢警懷疑其涉及跨境洗錢與組織犯罪活動，後續不排除有更多人員遭約談到案，檢方將待全案收網完成後，再統一對外說明案情。

02/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一張圖看5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人
擔架抬離場！日本投手辭退WBC　戰力大傷
快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元
曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遇車禍死劫
錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

四海幫張存偉組織犯罪洗錢移送影音

