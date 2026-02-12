不爽亂堆回收物！男縱火洩憤險燒死鄰居　法院判決結果出爐

▲桃園市張姓男子對鄰居堆置回收物不滿，2024年6月晚間趁機侵入以打火機點燃回收物縱火，險些燒死八旬鄰居。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子對同棟大樓鄰居常堆置回收物品心有不滿，2024年6月間，見鄰居大門沒關，趁機侵入後以打火機點燃回收物縱火，導致八旬鄰居險些葬身火窟，桃園地檢署依殺人未遂罪嫌起訴。桃園地院審理時，張坦承犯行不諱，因罹患精神疾病，法官以被告有精神障礙致辨識能力減低減刑要件，審結依殺人未遂罪判處有期徒刑2年，並於執行完畢或赦免後入相當處所施以監護4年。

檢警調查，50歲的張姓男子住在龜山區某處大樓，因不滿同棟大樓段姓鄰居常堆置回收物品心有不滿，2024年6月間，見鄰居大門未關，趁機侵入後以打火機點燃回收物縱火，因而引發大火。張男縱火後趁機逃逸，消防據報後趕來灌救，順利救出獨自在家八旬段姓老翁，張男被查出涉有重嫌，桃園地檢署調查後依殺人未遂罪嫌將他起訴。

桃園地院法官認為，被告坦承犯行，另認被告符合刑法關於自首，加上精神障礙致辨識能力減低等規定要件，故遞減其刑，審酌張在受精神障礙之影響下，處於依其辨識而行為之能力顯著降低之情況而為犯行，不僅侵害他人之居住安寧權，並造成公共危險，更危及被害人之生命，對於法益之侵害甚鉅；惟念其已坦承犯行，犯後態度尚可，審結依殺人未遂罪，處有期徒刑2年，並於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護4年，法院審酌被告再犯風險高等理由，裁定延長暫時安置6個月。