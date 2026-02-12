若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

▲民眾黨陸配立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀國籍問題持續延燒，近期又被爆出2025年才放棄大陸戶籍，違反「兩岸人民關係條例」，包括參選資格在內的在台權利都會喪失。對此，陸委會今（12日）說明，大陸人在台灣定居後要進行身份轉換，必須在台灣拿到身分證後回大陸註銷大陸戶籍，且要把證明資料拿回來交給移民署，才完成所有的身份轉換程序。換句話說，只要沒有拿回來，他的身份就還沒完成轉換，《兩岸人民關係條例》第21條所謂設籍滿10年的規定就沒有辦法起算，因為她還擁有大陸戶籍。

行政院發言人李慧芝今主持院會後記者會時說，內政部分別在1月28日、2月3日、2月11日發函給立法院，請立法院提供李貞秀在2月3日就職之前依照《國籍法》規定，向中國辦理放棄國籍書面證明。另外，內政部也在1月30日、2月2日、2月11日發函給李貞秀女士本人，請她提供資料。

李慧芝指出，在發函給立法院、李貞秀女士的函文中，都是請他們在2月13日中午前提供已經辦理放棄中國籍的書面資料。

至於戶籍部分，陸委會法政處長周鳴瑞說，針對「兩岸條例」規定，大陸籍人士在台灣參選公職有3個重要前提跟原則，第一，中國大陸人士不能參選台灣民選公職；第二，中國大陸人士如果在台灣要參選公職，必須設籍滿10年後才能參選，至於參選時是不是大陸人，完全以他在大陸有沒有設籍做認定。

第三，一個大陸人在台灣定居後，要進行身份轉換，必須在拿到定居資格、在台灣拿到身分證後，要回到大陸去註銷大陸戶籍，且要把證明資料拿回來交給移民署之後，才完成所有的身份轉換程序，「換句話說，只要沒有拿回來，他的身份就還沒完成轉換」，根據「兩岸條例」第21條所謂設籍滿10年的規定就沒有辦法起算，因為他還擁有大陸戶籍。

針對李貞秀參選的問題，周鳴瑞表示，選務機關進行資格審查的時候，會自行審查不會徵詢相關行政機關，今天也發現的確存在制度運作的漏洞，政府會積極因應這個漏洞。陸委會會盡快向選務機關了解需求，在過完年後陸委會會邀請相關機關進行協調整合，協助選務機關跟內政部建立跨機關合作機制，解決漏洞。

內政部次長董建宏重申，依據2023年行政院秘書長的函示有明確指出，中國大陸人民不具有我國國籍、非屬我國國民，所以原大陸籍人士必須取得台灣人民身份之後，身份轉為我國國民後，擔任公職就應該遵守與全體國人相同的標準，也就是遵守《國籍法》規定，即擔任公職者不得有中華民國以外之國籍，這是沒有可以討論的空間。

董建宏指出，《國籍法》第20條第4項講得非常清楚，李貞秀女士必須要在2月3日就職前，就應該辦理放棄我國以外國籍的相關作業程序，內政部已經在1月28日函請立法院秘書長，請立法院針對立委就職時應該有的相關規範，依法辦理。

董建宏強調，如果李貞秀在就職前沒有完成放棄外國籍的身份，就不符合《國籍法》第20條的相關意旨，所以任用機關也就是立法院，就應該依照《國籍法》予以解職，內政部會再次函請立法院依據相關規定進行處理。