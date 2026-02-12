　
政治

邱垂正指李貞秀雙重戶籍違規　民眾黨批：30萬陸配也要回溯追殺？

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨陸配立委李貞秀國籍議題延燒。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀國籍議題延燒，近期又被爆出2025年才放棄大陸戶籍，違反在登記為立委候選人前需單一戶籍的規定，陸委會主委邱垂正說，若李同時擁有「雙重戶籍」，其在台灣所有權利都會失效，包括參選資格也會有問題。對此，民眾黨立院黨團回擊，陸籍新住民不論補繳或切結，其在台年資與相關權利，都是以取得身分證或設籍台灣的那一年計算，絕非邱垂正所謂的2025年，「照邱垂正邏輯，去年全台有補繳證明的1萬1868名陸配，許多人設籍台灣早已滿10年、20年，難道他們在2025年補繳之前的年資都不算數？」

民眾黨團表示，陸委會邱垂正主委於12日上POP Radio主持人黃暐瀚專訪時竟自曝其短、完全暴露其尸位素餐，對其主管業務完全不熟悉，更刻意誤導社會大眾。

民眾黨團指出，過去陸配透過婚嫁或依親來台，要先在台灣居住滿6年後才可依法取得台灣「戶籍」與「身分證」，而要取得參政權（被選舉權），更需要在設籍滿10年後。也就是說，原中國大陸籍新住民要取得在中華民國的參政權，條件比其他國籍更加嚴格而非寬鬆。

且陸配來台初設戶籍登記、取得中華民國護照後，就已經被要求註銷對岸戶籍，也就是只能有「單一戶籍」。但114年內政部突然要求數萬陸配再補件重新證明，許多人因為來台多年證明遺失只能再跑一趟，也有因疾病或政治因素無法返回中國大陸者，最後改用切結方式處理，而內政部也照單全收。

民眾黨團指出，依法論理，無論陸籍新住民是補繳或切結，其在台灣的「年資」與相關權利，都是以取得身分證或設籍台灣的那一年計算，絕非邱垂正口中2025年。

民眾黨團反問邱垂正，按照您天馬行空的邏輯，去年全台有補繳證明的1萬1868名陸配，許多人設籍台灣早已滿10年、20年，難道他們在2025年補繳之前的年資都不算數？過去每一次投票、參政、擔任軍公職都是非法？難道他們在台灣的年資要「開始重新累積」？才能享有在台灣應考試、服公職的權利？

「邱垂正混亂的法學觀，不當曲解中華民國法律，擔任陸委會主委已毫不適格。」民眾黨團說，邱垂正為了配合內政部長劉世芳的政治操作，不惜違背自己的職權和良知，把30萬以上的陸籍新住民之公民權當作政治籌碼，把陸委會主委已變成政治打手，以錯誤資訊與不實言論誤導主持人和混淆群眾視聽，邱垂正還好意思誇口對新住民一視同仁？

民眾黨團要求邱垂正明確回答以下問題，依照您在節目中說法以李貞秀為例，則去年有上萬名補繳證明的陸配，其在台身分「年資」與相關權利（投票、任考試、公職等資格）是否比照您對李貞秀的認定，皆是從2025年重新計算？全部都要回溯追殺？
 

