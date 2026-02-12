川普嗆封美加大橋！稱美應握一半所有權　CNN分析真正目的

▲侯艾國際大橋2018年動工，通車時間點預計就在今年。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普9日發文威脅要阻止連接美加兩國的侯艾國際大橋開通，稱美國應該要擁有這座橋至少一半的所有權及充分補償。對此，加拿大總理卡尼10日表示，他已與川普進行積極通話。只不過CNN分析認為，川普的真正目的可能並非大橋本身。

川普又放話 威脅阻止大橋開通

BBC、CBC等報導，侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge）耗資64億加幣打造，已於2018年動工，通車時間點預計就在今年。這座大橋由加拿大政府出資建設，但由加拿大與密西根州共同擁有。

在9日晚間，川普透過自家社群平台真實社群發文，要求美國必須擁有這座連接加拿大安大略省與美國密西根州大橋的至少一半所有權，大橋兩端都歸加拿大所有、建造期間幾乎沒有使用任何美國材料，「在美國獲得全面補償，以及更重要的——加拿大以我們應得的『公平與尊重』對待美國之前，我絕不允許這座大橋開通」。

此外，川普也批評加拿大想和中國大陸做生意，還說加拿大對美國乳製品徵收的關稅令人無法接受。





▲美國總統川普。（圖／路透）

加國總理證實 已與川普通話

在這之後，卡尼10日表示，他已與川普進行積極對話，提醒川普這座大橋由加拿大政府出資，並由兩國工人使用雙方鋼材共同建造，「這是兩國合作的絕佳範例，我期待它能順利開通」。他透露，川普要求美國駐加國大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）在橋梁相關對話中發揮協調作用。

在兩人通話結束之後，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）說明，川普認為加拿大擁有橋梁兩側土地是無法接受的，「川普還認為，美方應擁有至少一半的橋梁所有權，與加拿大共同擁有對通行權的控制權，並分享大橋的使用所帶來的經濟效益」。

現階段尚不清楚川普會如何阻止大橋開通，但已透過發文強調美加談判即將開始，不過並未做詳細說明。

▲ 加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／路透）

CNN分析「川普真正目的」

不過CNN分析認為，川普這樣做可能只是在向加拿大索要讓步，他這篇貼文提及安大略省持續抵制美國烈酒，也點名加拿大對待美國乳製品的態度，而所有這些議題都將在美加談判新貿易協定時擺上談判桌。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本周受訪時指出，他並不瞭解大橋協議的細節，但將對此展開新的協商，因為美國經濟規模與實力都更強大，「我們的經濟規模高達29兆美元，加拿大經濟規模大約落在1兆至2兆美元之間，美國需要確保能夠從這座大橋及其產生的經濟活動中獲得公平份額的收益」。

不過葛里爾也暗示，貿易協定的談判與這座即將開通的大橋，兩者的協商可能會分開進行。

▼CNN分析認為，川普的真正目的可能並非大橋本身。圖為侯艾國際大橋。（圖／路透）