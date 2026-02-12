　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普嗆封美加大橋！稱美應握一半所有權　CNN分析真正目的

▲▼ 侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge） 。（圖／路透）

▲侯艾國際大橋2018年動工，通車時間點預計就在今年。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普9日發文威脅要阻止連接美加兩國的侯艾國際大橋開通，稱美國應該要擁有這座橋至少一半的所有權及充分補償。對此，加拿大總理卡尼10日表示，他已與川普進行積極通話。只不過CNN分析認為，川普的真正目的可能並非大橋本身。

川普又放話　威脅阻止大橋開通

BBC、CBC等報導，侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge）耗資64億加幣打造，已於2018年動工，通車時間點預計就在今年。這座大橋由加拿大政府出資建設，但由加拿大與密西根州共同擁有。

在9日晚間，川普透過自家社群平台真實社群發文，要求美國必須擁有這座連接加拿大安大略省與美國密西根州大橋的至少一半所有權，大橋兩端都歸加拿大所有、建造期間幾乎沒有使用任何美國材料，「在美國獲得全面補償，以及更重要的——加拿大以我們應得的『公平與尊重』對待美國之前，我絕不允許這座大橋開通」。

此外，川普也批評加拿大想和中國大陸做生意，還說加拿大對美國乳製品徵收的關稅令人無法接受。


▲美國總統川普。（圖／路透）

加國總理證實　已與川普通話

在這之後，卡尼10日表示，他已與川普進行積極對話，提醒川普這座大橋由加拿大政府出資，並由兩國工人使用雙方鋼材共同建造，「這是兩國合作的絕佳範例，我期待它能順利開通」。他透露，川普要求美國駐加國大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）在橋梁相關對話中發揮協調作用。

在兩人通話結束之後，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）說明，川普認為加拿大擁有橋梁兩側土地是無法接受的，「川普還認為，美方應擁有至少一半的橋梁所有權，與加拿大共同擁有對通行權的控制權，並分享大橋的使用所帶來的經濟效益」。

現階段尚不清楚川普會如何阻止大橋開通，但已透過發文強調美加談判即將開始，不過並未做詳細說明。

▲ 加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／路透）

CNN分析「川普真正目的」

不過CNN分析認為，川普這樣做可能只是在向加拿大索要讓步，他這篇貼文提及安大略省持續抵制美國烈酒，也點名加拿大對待美國乳製品的態度，而所有這些議題都將在美加談判新貿易協定時擺上談判桌。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本周受訪時指出，他並不瞭解大橋協議的細節，但將對此展開新的協商，因為美國經濟規模與實力都更強大，「我們的經濟規模高達29兆美元，加拿大經濟規模大約落在1兆至2兆美元之間，美國需要確保能夠從這座大橋及其產生的經濟活動中獲得公平份額的收益」。

不過葛里爾也暗示，貿易協定的談判與這座即將開通的大橋，兩者的協商可能會分開進行。

▼CNN分析認為，川普的真正目的可能並非大橋本身。圖為侯艾國際大橋。（圖／路透）

▲▼ 侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge） 。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一張圖看5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人
擔架抬離場！日本投手辭退WBC　戰力大傷
快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元
曾獲賴清德接見！「技能奧運」國手遇車禍死劫
錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

川普嗆封美加大橋！稱美應握一半所有權　CNN分析真正目的

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

嗆「斬首」高市後神隱3個月！　中國駐日領事首度公開露面

清潔工屋頂墜樓「被高壓電線接住」　肉身掛6層樓高空絕望求救

北韓接班人出爐！南韓國情院研判：金主愛已進入「內定階段」

她天天喝尿「拿尿抹全身」！　狂讚尿療法：皮膚回春、不長痘

女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

驅邪變虐殺！乩童「咬女私處」把她打死　獲判無罪原因曝光

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

川普嗆封美加大橋！稱美應握一半所有權　CNN分析真正目的

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

嗆「斬首」高市後神隱3個月！　中國駐日領事首度公開露面

清潔工屋頂墜樓「被高壓電線接住」　肉身掛6層樓高空絕望求救

北韓接班人出爐！南韓國情院研判：金主愛已進入「內定階段」

她天天喝尿「拿尿抹全身」！　狂讚尿療法：皮膚回春、不長痘

女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

驅邪變虐殺！乩童「咬女私處」把她打死　獲判無罪原因曝光

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

在酷澎購買情趣用品要小心！嫌要脅「外洩會員個資」　索討封口費

劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

過年快到了「不想買新衣、新鞋」　一票人曝真實原因：只想廢9天

Apple Music、TV「加馬優惠」　限時半價、新用戶試用等你來

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

日本前樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照！KTV包廂猥褻　長相曝

日本隊兩大牛棚戰力大傷　日媒激震：石井大智辭退WBC

今年春節不一樣！小年夜列國定假日　上班薪水加倍

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

國際熱門新聞

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

川普達成「歷史性」協議：日韓印買美國煤炭

BMW大規模召回！　16款車型「啟動馬達」缺陷短路起火

《戀愛世代》男星大腸癌三期病逝　享年48歲

台積電ADR大漲3.28％！　降息期待降低美股紅翻黑

美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

韓選手冬奧作弊！2女將設備含禁物

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

女闖高中開槍9死！學生封門2小時目睹

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

槍手弒母闖學校開槍9死　加拿大降半旗

傳美國施壓舉行總統大選　澤倫斯基：與俄達停火協議才會辦

美國1月就業爆增13萬！失業率微降

更多熱門

相關新聞

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠四足英雄引路救命

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠四足英雄引路救命

美國肯塔基州一名3歲男童失蹤，警方立即出動無人機和直升機進行搜尋，過程中意外獲得一隻四足英雄的幫助，成功在狗狗帶領下於一輛車上找到男童，男童最後安全獲救。

富比世250大創新者　馬斯克、黃仁勳上榜

富比世250大創新者　馬斯克、黃仁勳上榜

槍手弒母闖學校開槍9死　加拿大降半旗

槍手弒母闖學校開槍9死　加拿大降半旗

川普達成「歷史性」協議：日韓印買美國煤炭

川普達成「歷史性」協議：日韓印買美國煤炭

共和黨倒戈！眾院通過「反川普對加拿大課稅」

共和黨倒戈！眾院通過「反川普對加拿大課稅」

關鍵字：

侯艾國際大橋川普美加卡尼北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面