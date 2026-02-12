成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

▲成吉思汗集體性霸凌案，女教練列3罪狀控館長觸法失職 。（圖／新北市民進黨團提供）



記者崔至雲／新北報導

網紅「館長」陳之漢所經營成吉思汗健身俱樂部日前爆出主管集體性霸凌女教練事件，甚至被迫簽下自願離職書。新北市議員戴瑋姍、台北市議員參選人馬郁雯今（12日）陪同當事人召開記者會，點出三大缺失包括強迫受害者簽下自願離職書、調查試圖草草結案、以及從未對此對被害人表達道歉。

A小姐控訴，2024年7月在三重館任職時，遭店長瘋狂追求，她拒絕店長告白後，在職場上遭受不平待遇，讓她飽受精神壓力，最後不得不請假，還被店長要求簽下自願離職書。

A小姐提到，2025年5月她到蘆洲館任職，又遭受K教官不當的性騷擾言語霸凌，之後店長批評她工作能力不佳，還在會員面前揶揄她的體態或運動表現，導致她身心受創，至精神科就診，醫師診斷為急性壓力引發恐慌症發作。

馬郁雯公布受害者與成吉思汗員工對話錄音檔，指出陳之漢所經營的健身房有三大明顯缺失，包括強迫受害者簽下自願離職書、調查試圖草草結案、以及從未對被害人表達道歉。馬郁雯表示，根據錄音檔對話，A女遭受言語羞辱後又慘遭霸凌，甚至被強迫簽下自願離職書，由於長期飽受精神壓力，情緒狀態不穩定，引發恐慌症。健身房更誘導式詢問，那我們是不是以妳「沒意願」出席性平會來結案，沒有進一步行動。

馬郁雯批評，這就是血淋淋的職場霸凌、性羞辱甚至是想息事寧人，不論在職場或是任何地方都是無法被接受的。

台北市議員參選人陳又新也批評，A小姐初任職成吉思汗健身房不久，即遭到主管性騷擾，館長在直播時的言語，卻採取息事寧人、甚至一同霸凌受害者的態度，令人憤怒至極。

陳又新指出，對於如此嚴重的性騷擾案件，健身房最終處理方案也只是輕輕放下，始終沒有依法進行有效地糾正及補救措施。反而是在今年一月由於網路爆料的關係，才採取法律所要求的調查行動。證明館長更在乎自身輿論，而非員工福祉。

陳又新表示，館長今天凌晨的直播，不僅證明了成吉思汗健身房沒有依法處置，還展現出非常錯誤的性別平等觀念，我們會要求勞工局要嚴正處理，也會協助受害人討回公道。

戴瑋姍表示，館長近期兩次直播，所述內容前後矛盾、與事實不符，顯示對本案之心虛。成吉思汗健身房主管在接獲員工申訴後，未依法定程序通報勞工局，已然觸法，館長身為負責人管理失職、責無旁貸。

戴瑋姍強調，職場霸凌性騷零容忍，勞工局應秉公處理、查明事實真相，該懲處就懲處。本案涉及權勢性騷、職場霸凌，新北市勞工局應主動進行勞檢，針對本個案介入調查，而非被動等待雇主調查通知，更應該進行全面勞動檢查，確認各分館有無其他受害者，避免更多受害黑數。

