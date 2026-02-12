百年鑿壁古道！八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段修復完成　迎春開放

▲鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日治時期「八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段」，於113年年底受康芮颱風挾帶豪大雨影響，造成多處災害，路況柔腸寸斷、幾近全毀。花蓮分署於114年6月展開修復工程，期間雖再歷經多次颱風侵襲，仍克服困難，近日已完成清整作業，訂於2月13日星期五全線開放通行。

▲▼委託設計公司並邀請台灣千里步道協會，結合鄰近部落族人，以手作步道方式進行修復。

八通關越嶺道路東段起自璞石閣（今玉里），西抵中央山脈大水窟山，係日本政府自1919年起，為壓制拉庫拉庫溪流域布農族人所興建之重要山岳道路。鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。花蓮分署於民國95年，將鹿鳴吊橋至卓樂國小後方之產業道路整修為自然步道，全長約2.7公里，成為兼具歷史與自然特色的健行路線。

為回復古道歷史風貌，重現日治時期越嶺道路工法，花蓮分署委託木本設計有限公司，並邀請台灣千里步道協會，結合古道鄰近部落族人，以手作步道方式進行修復。

▲▼全長約2.7公里，兼具歷史與自然特色的健行路線。

工程中於現地取材，以石塊疊砌護坡，施作過水路與半邊橋，維持日治古道沿山腰等高線緩升緩降、無設置階梯等原有特色。古道全線位於闊葉林中，可以觀察亞熱帶植物生態，行經吊索橋能欣賞寬闊的溪景，是一條兼具自然資源及人文歷史的景觀步道。

適逢春節連假，花蓮分署誠摯邀請前來民眾前往踏青，循著百年前鑿壁而建的古道漫行，眺望遼闊的拉庫拉庫溪景致與稻秧如織的南安田區，聆聽溪澗流水與鳥鳴交織，為自己安排一趟舒心療癒的森林之旅。

