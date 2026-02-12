　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

百年鑿壁古道！八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段修復完成　迎春開放

▲▼鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日治時期「八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段」，於113年年底受康芮颱風挾帶豪大雨影響，造成多處災害，路況柔腸寸斷、幾近全毀。花蓮分署於114年6月展開修復工程，期間雖再歷經多次颱風侵襲，仍克服困難，近日已完成清整作業，訂於2月13日星期五全線開放通行。

▲▼鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼委託設計公司並邀請台灣千里步道協會，結合鄰近部落族人，以手作步道方式進行修復。

八通關越嶺道路東段起自璞石閣（今玉里），西抵中央山脈大水窟山，係日本政府自1919年起，為壓制拉庫拉庫溪流域布農族人所興建之重要山岳道路。鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。花蓮分署於民國95年，將鹿鳴吊橋至卓樂國小後方之產業道路整修為自然步道，全長約2.7公里，成為兼具歷史與自然特色的健行路線。

▲▼鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。（圖／花蓮分署提供，下同）

為回復古道歷史風貌，重現日治時期越嶺道路工法，花蓮分署委託木本設計有限公司，並邀請台灣千里步道協會，結合古道鄰近部落族人，以手作步道方式進行修復。

▲▼鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼全長約2.7公里，兼具歷史與自然特色的健行路線。

工程中於現地取材，以石塊疊砌護坡，施作過水路與半邊橋，維持日治古道沿山腰等高線緩升緩降、無設置階梯等原有特色。古道全線位於闊葉林中，可以觀察亞熱帶植物生態，行經吊索橋能欣賞寬闊的溪景，是一條兼具自然資源及人文歷史的景觀步道。

▲▼鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。（圖／花蓮分署提供，下同）

適逢春節連假，花蓮分署誠摯邀請前來民眾前往踏青，循著百年前鑿壁而建的古道漫行，眺望遼闊的拉庫拉庫溪景致與稻秧如織的南安田區，聆聽溪澗流水與鳥鳴交織，為自己安排一趟舒心療癒的森林之旅。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／第二張2000萬！新竹姊妹刮中
OpenClaw爆紅！開發者鬆口OpenAI、Meta都有意
《被出賣的台灣》男星大腸癌逝　享年48歲
快訊／國道3大車連環撞！　駕駛困變形車體身亡
閔熙珍贏了！　HYBE須賠5.5億
快訊／女教練現身！爆成吉思汗主管集體性霸凌
威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看
0050配息入帳！他領12.8萬笑「可以過好年了」一票跪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

百年鑿壁古道！八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段修復完成　迎春開放

力挺警察拚治安　台中警友會舉辦年終感恩餐會

欣賞多元、看見無限　台南移民署攜新住民縫出迎春祝福

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

設備即時啟動、員工冷靜應變　新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

花蓮地震災民與救難英雄暖心重聚　160人共桌圍爐互道近況

遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起僅剩一處可領

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

百年鑿壁古道！八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段修復完成　迎春開放

力挺警察拚治安　台中警友會舉辦年終感恩餐會

欣賞多元、看見無限　台南移民署攜新住民縫出迎春祝福

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

設備即時啟動、員工冷靜應變　新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

花蓮地震災民與救難英雄暖心重聚　160人共桌圍爐互道近況

遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起僅剩一處可領

不爽亂堆回收物！男縱火洩憤險燒死鄰居　法院判決結果出爐

房價負擔越輕、生育率越低？　2縣市數據跌破眼鏡

約北車M8出口「新地標」面交！他下秒吐8字...萬人秒鼻酸

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

《豆腐媽媽》墜樓替身出院整天昏睡！　悲問未婚妻：是不是不要醒來

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲！　錄音遇愛犬離世：憋哭到虛脫

蘇智傑傷後放慢腳步調整　髙塩將樹嚐花蓮美食不忘防蚊

aespa寧寧直播被嫌吵　直接反擊「不喜歡就滾」

地方熱門新聞

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

設備即時啟動、員工冷靜應變新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

台南砸2200萬2026年補助70校設防水閘門

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

更多熱門

相關新聞

新年花蓮走春　春節公共館舍開放資訊一次看

新年花蓮走春　春節公共館舍開放資訊一次看

農曆春節即將到來，今年連假長達九天，來花蓮旅遊是逃離緊湊都市生活的最佳選擇。花蓮縣政府公告春節期間縣內公共空間與主要場館開放資訊，誠摯邀請全國鄉親利用農曆新年假期來花蓮走春、體驗在地文化與自然景觀。

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

山海美景令人屏息　小百岳「立霧山」重新開放

山海美景令人屏息　小百岳「立霧山」重新開放

漂流木撿拾新法上路　花蓮公告撿拾區即日開放

漂流木撿拾新法上路　花蓮公告撿拾區即日開放

富里土地公守護樹無生機挖除　攝影展留漂亮倩影

富里土地公守護樹無生機挖除　攝影展留漂亮倩影

關鍵字：

百年鑿壁古道漫行八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段開放

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面