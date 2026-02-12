　
社會 社會焦點 保障人權

桃園失聯移工駕贓車拒檢狂飆　逆向撞公車、機車釀3傷

▲馮姓移工拒檢狂飆，逆向撞公車、機車造成3人傷。（圖／桃園警分局提供）

▲馮姓移工拒檢狂飆，逆向撞公車、機車造成3人傷。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

已被通報失聯4年的越南馮姓移工，駕駛已註銷車牌的失竊小客車被巡邏員警發現，立即尾隨並示意該車停車受檢，但馮男拒檢高速逃逸，且沿途闖紅燈、逆向違規行駛，並擦撞公車及機車致騎士及乘客3人受傷，後來困於車陣中，竟棄車逃逸，遭員警壓制逮捕。

▲員警第一時間通報消防人員協助將傷者送醫，隨即於現場疏導交通。（圖／桃園警分局提供）

▲員警第一時間通報消防人員協助將傷者送醫，隨即於現場疏導交通。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警11日19時巡邏時，在三民路三段發現一輛失竊自小客車(車牌已註銷)，立即尾隨並示意該車停車受檢，但該駕駛拒檢高速逃逸，且沿途闖紅燈、逆向違規行駛，嚴重影響民眾安危。本分局通報攔截圍捕後，該車於桃園區中山路再次逆向時，擦撞對向公車及機車騎士，導致2名機車騎士及1名後載乘客擦挫傷。

駕駛困於車陣中竟棄車逃逸，員警尾隨追逐約200公尺後將其壓制逮捕，經查該駕駛為越南籍馮姓移工，已於2022年通報失聯。支援警力迅速趕抵，第一時間通報消防人員協助將傷者送醫，隨即於現場疏導交通。所長黃龍泰趕往醫院關懷受傷民眾並陪同就醫，經診療後傷者均已返家休息，全案依公共危險等罪嫌移請地檢署偵辦。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／第二張2000萬！新竹姊妹刮中
OpenClaw爆紅！開發者鬆口OpenAI、Meta都有意
《被出賣的台灣》男星大腸癌逝　享年48歲
快訊／國道3大車連環撞！　駕駛困變形車體身亡
閔熙珍贏了！　HYBE須賠5.5億
快訊／女教練現身！爆成吉思汗主管集體性霸凌
威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看
0050配息入帳！他領12.8萬笑「可以過好年了」一票跪

