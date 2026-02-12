桃園失聯移工駕贓車拒檢狂飆　逆向撞公車、機車釀3傷

▲馮姓移工拒檢狂飆，逆向撞公車、機車造成3人傷。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

已被通報失聯4年的越南馮姓移工，駕駛已註銷車牌的失竊小客車被巡邏員警發現，立即尾隨並示意該車停車受檢，但馮男拒檢高速逃逸，且沿途闖紅燈、逆向違規行駛，並擦撞公車及機車致騎士及乘客3人受傷，後來困於車陣中，竟棄車逃逸，遭員警壓制逮捕。

▲員警第一時間通報消防人員協助將傷者送醫，隨即於現場疏導交通。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警11日19時巡邏時，在三民路三段發現一輛失竊自小客車(車牌已註銷)，立即尾隨並示意該車停車受檢，但該駕駛拒檢高速逃逸，且沿途闖紅燈、逆向違規行駛，嚴重影響民眾安危。本分局通報攔截圍捕後，該車於桃園區中山路再次逆向時，擦撞對向公車及機車騎士，導致2名機車騎士及1名後載乘客擦挫傷。

駕駛困於車陣中竟棄車逃逸，員警尾隨追逐約200公尺後將其壓制逮捕，經查該駕駛為越南籍馮姓移工，已於2022年通報失聯。支援警力迅速趕抵，第一時間通報消防人員協助將傷者送醫，隨即於現場疏導交通。所長黃龍泰趕往醫院關懷受傷民眾並陪同就醫，經診療後傷者均已返家休息，全案依公共危險等罪嫌移請地檢署偵辦。