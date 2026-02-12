春節國道管制措施一次看　國5初三、初四恐塞到深夜

▲春節匝道封閉管制措施。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

春節將至，不少民眾會利用假期間出遊，高速公路局將針對部分交流道實施匝道封閉管制，預估初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段將從白天起壅塞，並持續至深夜或隔日凌晨。

依據中央氣象署天氣預報，春節小年夜前溫暖舒適，除夕起東北季風增強，迎風面北部及宜蘭天氣較涼有局部短暫雨。另依據觀光署統計資料，春節期間，初一至初三為整體訂房率高峰，約在5成以上；部分縣市如苗栗、台中、南投、雲林、嘉義及宜蘭則達6至8成，高公局預估，將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景點。

高公局表示，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段預估白天即可能開始壅塞，並持續至深夜甚至隔日凌晨，呼籲北返用路人提早出發；欲自行開車行駛國道的民眾，可多加利用高公局每日路況預報資訊。

高公局也說，春節連續假期國道部分交流道將實施匝道封閉管制，封閉時段與交流道如下：

一、115年2月17～19日（初一～初三）：

（一）5-12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口。

（二）5-12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

二、115年2月19～21日（初三～初五）

（一）10-18時，國道1號仁德、虎尾交流道北向入口。

（二）10-18時，國道1號王田交流道雙向入口。

（三）12-24時，國道1號埔鹽系統交流道北向入口。

（四）12-24時，國道3號西濱交流道北向入口。

