威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

日本首相高市早苗去年11月在眾議院針對「台灣有事」質詢進行答覆，引發北京政府強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍甚至發文威脅斬首，引發國際譁然。如今，在事隔3個月後，薛劍又開始在日本出席公開活動。

根據日媒《共同社》、《富士新聞網》，中國駐日本大阪總領事館今（12）日發文指出，身為駐大阪總領事的薛劍10日出席總領事館所主辦的活動，並在台上向賓客打招呼，當時他出席一場慶祝農曆新年的歡迎宴會，並再度向日本放話，「中國政策立場始終維持一致，毫無任何動搖與變更！」

針對高市早苗在國會上的答覆內容，薛劍更強調，「敦促日本政府以實際行動維護中日關係的政治基礎。」

香港媒體《明報》昨（11）日指出，薛劍深知自己的行徑恐將招致日本輿論撻伐，因此總是缺席日本當地的交流活動。

據悉，當2025年11月高市早苗在眾議院針對台灣有事、行使集體自衛權與存亡危機進行答覆後，薛劍透過社群平台X發文威脅，「我將毫不猶豫斬下（高市早苗）那骯髒的頭顱（勝手に突っ込んできたその汚い首を一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない）。」