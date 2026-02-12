　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南工廠3樓空壓機房竄火舌！消防三梯次支援灌救

▲台南市永康區環工路工廠傳出火警，消防局派遣16車30人前往搶救。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市永康區環工路工廠傳出火警，消防局派遣16車30人前往搶救。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市永康區環工路一處3層樓工廠，12日上午傳出火警，消防局於中午11時55分接獲報案，指2樓有火煙竄出，立即派遣永康等分隊共16車30人前往搶救，現場人員全數疏散，消防人員全力射水滅火搶救中。

消防人車於中午11時59分許到場，發現火場有火舌竄出，火勢有擴大之虞，119隨即加派三梯次支援，並啟動七大702區域聯防機制，全力投入灌救。

到中午12時8分許，現場開始出水搶救，119指揮中心同時查詢化學雲系統，提醒現場人員注意是否涉及毒化物風險，加強安全防護。廠區一度傳出有4名人員疑受困，消防人員同步確認狀況，經查人員已全數疏散，無人員受困，讓現場緊繃氣氛稍微緩解。

隨後於中午12時13分確認，起火建物為3樓RC結構廠房，實際起火樓層為3樓空壓機房，消防人員已入室搶救，持續壓制火勢。中午12時25分許，消防人員打到火點，火勢迅速控制積極撲滅。火警所幸未造成人員傷亡，燃燒面積約20平方公尺；至於起火原因及詳細財物損失，仍待撲滅後由消防局後續調查釐清。

消防局提醒，工廠類場所應落實設備定期檢修與防火管理制度，特別是機電與空壓設備空間，更須注意散熱與用電安全，才能在突發狀況發生時，將災害風險降到最低。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／第二張2000萬！新竹姊妹刮中
OpenClaw爆紅！開發者鬆口OpenAI、Meta都有意
《被出賣的台灣》男星大腸癌逝　享年48歲
快訊／國道3大車連環撞！　駕駛困變形車體身亡
閔熙珍贏了！　HYBE須賠5.5億
快訊／女教練現身！爆成吉思汗主管集體性霸凌
威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看
0050配息入帳！他領12.8萬笑「可以過好年了」一票跪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國10里港匝道「3大車連環撞」！　駕駛困變形車體身亡

桃園失聯移工駕贓車拒檢狂飆　逆向撞公車、機車釀3傷

快訊／台南工廠3樓空壓機房竄火舌！消防三梯次支援灌救

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中　駕駛恍神釀禍

假檢警誆要監管黃金帳戶！她提現買金條...一原因反而賺進20萬

快訊／越獄狂魔徐開喜又進去了　吸毒被通緝送台中勒戒所戒毒

花蓮知卡宣大道死亡車禍！汽機車擦撞女騎士頭部重創　送醫不治

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金　自備點鈔機

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

快訊／國10里港匝道「3大車連環撞」！　駕駛困變形車體身亡

桃園失聯移工駕贓車拒檢狂飆　逆向撞公車、機車釀3傷

快訊／台南工廠3樓空壓機房竄火舌！消防三梯次支援灌救

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中　駕駛恍神釀禍

假檢警誆要監管黃金帳戶！她提現買金條...一原因反而賺進20萬

快訊／越獄狂魔徐開喜又進去了　吸毒被通緝送台中勒戒所戒毒

花蓮知卡宣大道死亡車禍！汽機車擦撞女騎士頭部重創　送醫不治

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金　自備點鈔機

房價負擔越輕、生育率越低？　2縣市數據跌破眼鏡

約北車M8出口「新地標」面交！他下秒吐8字...萬人秒鼻酸

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

《豆腐媽媽》墜樓替身出院整天昏睡！　悲問未婚妻：是不是不要醒來

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲！　錄音遇愛犬離世：憋哭到虛脫

蘇智傑傷後放慢腳步調整　髙塩將樹嚐花蓮美食不忘防蚊

「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

aespa寧寧直播被嫌吵　直接反擊「不喜歡就滾」

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

遭預拌車輾1死1傷　雙胞胎弟搶救中

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

三重深夜嚴重車禍1死2傷　28歲女騎士衝撞身亡

妹子剛到銀行任職遭主管性侵！搭便車落狼爪

正妹半裸做SPA遮簾被掀2次男按摩師闖入

更多熱門

相關新聞

DJ穿上20公斤消防衣！南消麻豆警廣LIVE宣導救命五要訣曝光

DJ穿上20公斤消防衣！南消麻豆警廣LIVE宣導救命五要訣曝光

鑑於今年接連發生住宅火警釀成重大傷亡，引發社會高度關注，台南市消防局第二大隊特別在農曆年前安排麻豆分隊攜手「警察廣播電台台南分台」，以「春節公共居家安全及爆竹天燈施放」為主軸進行LIVE線上宣導，透過空中電波向聽眾傳遞正確且實用的消防安全觀念，提醒民眾年節團圓更要守住安全底線。

南消東門消防暖心叩門教「年節防火五要訣」護市民平安過好年

南消東門消防暖心叩門教「年節防火五要訣」護市民平安過好年

守護長者防線！南消二大挺進融園長照中心實兵演練強化避難韌性

守護長者防線！南消二大挺進融園長照中心實兵演練強化避難韌性

南消第四大隊踏勘高科技工廠春節前強化毒化災害應變能量

南消第四大隊踏勘高科技工廠春節前強化毒化災害應變能量

迎佛祖南消一大東山分隊碧軒寺前宣導防災祈平安

迎佛祖南消一大東山分隊碧軒寺前宣導防災祈平安

關鍵字：

空壓機房火舌南消疏散

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面