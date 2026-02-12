快訊／台南工廠3樓空壓機房竄火舌！消防三梯次支援灌救

▲台南市永康區環工路工廠傳出火警，消防局派遣16車30人前往搶救。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市永康區環工路一處3層樓工廠，12日上午傳出火警，消防局於中午11時55分接獲報案，指2樓有火煙竄出，立即派遣永康等分隊共16車30人前往搶救，現場人員全數疏散，消防人員全力射水滅火搶救中。

消防人車於中午11時59分許到場，發現火場有火舌竄出，火勢有擴大之虞，119隨即加派三梯次支援，並啟動七大702區域聯防機制，全力投入灌救。

到中午12時8分許，現場開始出水搶救，119指揮中心同時查詢化學雲系統，提醒現場人員注意是否涉及毒化物風險，加強安全防護。廠區一度傳出有4名人員疑受困，消防人員同步確認狀況，經查人員已全數疏散，無人員受困，讓現場緊繃氣氛稍微緩解。

隨後於中午12時13分確認，起火建物為3樓RC結構廠房，實際起火樓層為3樓空壓機房，消防人員已入室搶救，持續壓制火勢。中午12時25分許，消防人員打到火點，火勢迅速控制積極撲滅。火警所幸未造成人員傷亡，燃燒面積約20平方公尺；至於起火原因及詳細財物損失，仍待撲滅後由消防局後續調查釐清。

消防局提醒，工廠類場所應落實設備定期檢修與防火管理制度，特別是機電與空壓設備空間，更須注意散熱與用電安全，才能在突發狀況發生時，將災害風險降到最低。