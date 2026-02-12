　
    • 　
>
「過年不能穿紅衣」婆婆怒罵：全世界都知！媳婦淡定回5字

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲過年都還沒到，婆婆就嗆「不能穿紅衣服」。（圖／視覺中國）

網搜小組／劉維榛報導

本周日就是小年夜，許多人會穿新衣服拜年！不過有人妻抱怨，婆婆稱紅馬年從除夕到初六不能穿紅色衣服，還怒嗆「全世界都知道」，讓她超傻眼。貼文曝光後掀起熱議，「那也不用包紅包了」、「我也真的不知道啊」、「妳就全身穿紅的給她看」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文提問，今年是紅馬年，是否真的有「從除夕到初六不能穿紅色衣服」的禁忌傳說？

之所以會這樣問，是因為婆婆說，今年是紅馬年的關係，甚至還劈頭大罵「全世界都知道！就你不知道？」當下原PO無言以對，只淡淡回應「嗯真不知道！」

文章曝光後，底下網友熱議，「那也不用包紅包了，也是紅色」、「包白包給她？」「這好像不太重要」、「我也不知道，穿得爽就好」、「你問巫婆這消息行政院有沒有公布」、「婆婆說不能穿紅的，妳就全身穿紅的給她看」、「過年就是要穿紅色才有氣氛，丙午年是火年，難道要穿黑色來滅火」、「從除夕就穿全身白給她看」、「我也真的不知道啊！媽的過年滿街都是穿紅色的衣服那怎麼說」。

詹惟中解釋：馬年帶兩把火

關於不能穿紅衣的說法，命理師詹惟中指出，因為紅色屬火，在2026的丙午馬年當中，宜潤不宜燥，太旺的不合時宜，過多火氣、火爆，包含居家的火都是危機。

詹惟中進一步指出，馬年稱為「帶兩把火」，生活中不要發火，對人態度不要有火氣，居家要注意到火的厄。由此延伸代表火的紅色都盡量不要常用，但不是不能使用，這只是一個建議跟分析，和氣生財、柔情似水，水能剋制火都是很重要的概念，在這個情況之下，對顏色的選擇包括衣服、床單、窗簾、枕頭套都可以要盡量避免用太多的紅色，以免造成我們情緒不穩定的火氣紅色。

關於過年適合穿哪些顏色？詹惟中建議可選黑、綠、白與黃色，第一，基本上「黑色」代表水，也代表穩如泰山，藏風聚氣；「綠色」代表綠樹，生機蓬勃、貴人相助；其次「白色」代表清淨通透，運勢清明；「黃色」代表財氣傍身，福運加持。

02/10 全台詐欺最新數據

「過年不能穿紅衣」婆婆怒罵：全世界都知！媳婦淡定回5字

「過年不能穿紅衣」婆婆怒罵：全世界都知！媳婦淡定回5字

墨香飄進醫院大廳　中醫大附醫揮毫迎春送祝福

墨香飄進醫院大廳　中醫大附醫揮毫迎春送祝福

中國醫藥大學附設醫院今（11）日舉辦「迎春揮毫贈春聯—醫心祈福馬年安康」活動，邀請書法名家吳運進現場揮毫，結合音樂演出與賀歲表演，讓員工、志工、病人、家屬及社區民眾在墨香與樂聲中提前感受春節氛圍，原本以診療與照護為主的醫療空間，此刻轉為充滿笑聲與祝福的迎春場景。

過年不宜穿紅色　命理專家：馬年帶兩把火

過年不宜穿紅色　命理專家：馬年帶兩把火

走遍37區陳亭妃推馬年紅包傳遞台南平安祝福

走遍37區陳亭妃推馬年紅包傳遞台南平安祝福

除夕「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

除夕「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸

