政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美豬稅率調降有影響？　產業分析：衝擊有限！台灣豬穩守市佔9成

▲▼台灣豬 美豬進口 豬肉攤 台灣豬標章。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣豬肉攤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

對美關稅談判進入尾聲，針對「美豬進口」稅率可能調降的議題，一位產業分析人士受訪時表示，台灣豬肉市場具備高度「在地結構性」特徵，進口豬肉的滲透空間受到消費習慣的天然制約，難以對國產市場形成實質威脅，「數據顯示，國產豬市佔率在此期間始終穩守約九成，且價格屢創新高，市場替代效應迄今未見蹤跡」。

該位分析人士說，從市場結構來看，台灣生鮮豬肉需求中，約 70%至80%仍集中於傳統市場的「溫體豬」通路，自2021 年美豬開放進口至今，進口豬肉主要以冷凍形式進入台灣，市場定位鎖定加工肉品與大型團膳採購，與國產溫體豬所深耕的生鮮零售通路並無直接重疊，「數據顯示，國產豬市佔率在此期間始終穩守約九成，且價格屢創新高，市場替代效應迄今未見蹤跡」。

就競爭壁壘而言，他分析，溫體豬肉清晨現宰、當日配送的特性，在保水性與鮮甜度上具備先天優勢，此一口感差異是經長途海運、多次冷凍處理的進口肉品無法複製的。此外，傳統市場攤商能依國人烹飪習慣提供即時精準分切服務，亦是冷凍分裝進口品難以取代的市場價值。

對此，農政單位也向媒體表示，進口豬肉即便在成本端具備規模優勢，但因無法切入「溫體生鮮」核心需求，其市場空間在結構上仍侷限於加工體系，與日常鮮食消費市場存在明確區隔。

事實上，業者與產業分析人士都表示，台灣市場已建立一套相對成熟的進口與國產豬肉分流機制，也就是進口冷凍豬肉主要支撐食品加工製造端需求，國產溫體豬則供應日常鮮食消費市場，兩者各司其職，市場秩序清晰。

政府的政策方面，落實「豬肉儀表板」資訊揭露與邊境查驗制度，產地標示透明度提升，消費者的自主選擇權獲得保障，傳統市場攤商與消費者之間長期建立的信任關係，也進一步鞏固了國產豬肉的通路優勢。

一位南部業者表示，國產畜產業當前真正的期待，是政府持續協助推動冷鏈升級與現代化改造，進一步強化既有競爭優勢，而非藉由政治化議題製造對立。他強調，業界認為台灣消費者對溫體豬肉長期形成的飲食偏好與鮮度直觀信任，才是國產豬肉最具實質支撐力的市場護城河，其所構築的結構性優勢，不會因關稅調整而輕易鬆動。

賴清德今啟動新一波產業座談　邀工具機業者入府座談

賴清德今啟動新一波產業座談　邀工具機業者入府座談

台美關稅談判底定，對等關稅調降為15%且不疊加，並爭取到半導體及相關商品等232關稅最惠國待遇。對此，總統府、行政院等行政團隊，也將展開新一波的「產業傾聽之旅」。首場座談於今日（20號）下午啟動，總統賴清德主動邀請工具機與零組件產業業者入府座談。

賴清德感謝鄭麗君＆談判團隊　談判成果讓台灣站上更有利位置

賴清德感謝鄭麗君＆談判團隊　談判成果讓台灣站上更有利位置

傳台美關稅敲定15％對齊日韓　綠黨團：應是國人樂見結果

傳台美關稅敲定15％對齊日韓　綠黨團：應是國人樂見結果

行政院：關稅談判等待美方安排總結會議

行政院：關稅談判等待美方安排總結會議

瑞士關稅有望從39%→15%　川普認下手太重

瑞士關稅有望從39%→15%　川普認下手太重

美豬進口台灣豬肉關稅調降溫體豬市場結構

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

